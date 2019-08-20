客座评论：香港再现“天安门”？

（德国之声中文网）香港和中国之间的冲突继续激化。本周一（8月19日），《纽约时报》报道说，网上平台脸书和推特大批关停中国用户账号，原因是，这些账户散布有关香港抗议运动的不实信息。根据这些假信息，抗议运动受西方操控。不过，北京的国家宣传机器未能考虑到网上巨擘们的态度，而后者显然已从2016美国大选灾难中汲取了教训，当时，俄罗斯网军传布大量有利于特朗普的假信息，对选举施加了影响。

坦克待发

持续10星期后，上周末，又有数十万人走上香港街头示威，争取民主。1997年主权回归时，北京在"一国两制"口号下，承诺港人享有民主。目前，这样的示威行动尚能举行。然而，在与內地的边界上，共产党领导层已让坦克登场，向港人示意，北京眼里的这一"动乱"可能很快就会终了。现在，就北京是否会动用武力、中国得失若何，学者们相互争议。

相关评估依据理性标准，而这有可能成为一个决定性错误。倘从理性角度看，如果在坦克碾碎北京天安们抗议运动事件发生30年后，共产党人再度诉诸武力，势必给中国带来灾难性后果。然而，今年一月，习近平主席尤其明确地在"一国两制"这同一面旗帜下对台湾人发出武力统一威胁，若台湾继续拒绝被北京收入囊中；或者，甚至宣布独立。台湾被北京视为分离省份，但在国际上，它多半被视为独立。

深圳湾体育场周边集结大批安全力量

习近平不允许分离

在2017年的党代会上，习近平即已强调，不会允许国家出现任何一种形式的分裂。其时，香港相对平静，2014年的大规模抗议运动早已平息。现在，如此强硬表态后，习主席还能有何种选项？不过，尽管示威者们高呼"香港不是中国"，与台湾不同，香港现在就属于中国。然而，北京仍该作出努力，与特别行政区香港的男女公民们对话，回应其述求。

Alexander Görlach认为，北京不会仅从理性出发作决定

说到底，北京对"一国两制"的理解从来就与西方不同。西方人相信，与世贸组织这样的国际机构建立起越持久、越密切的关系，中国便越会相应现代化、民主化。而今天看来，习近平似乎根本不能一直等到2047年，香港被许可在这一年到来之前享有特殊地位；相反，在他眼里，香港应尽早完全等同于中国。自2012年上台以来，习近平使他的国家在意识形态上重新回到了改革开放之前的状况，而正是邓小平鉴于毛泽东时代和文革灾难的教训开启了改革开放。

责任不在西方

由此便可理解，中国官方媒体何以会以最典型的阴谋论手段宣称"西方"是罪魁祸首。然而，情况正好相反：不论是在香港还是在台湾这样的与中国有千丝万缕关系的地区，若可在民主制和共产专制之间做选择，多数人都会选择民主制。这一点应让自由世界的人们受到鼓舞，坚持民主制及其机构，并使其更臻完善。

眼下，不能排除这一可能性，即：人民中国完全不顾及因此会在经济上遭受重创，进军香港，由此一笔勾销这个城市直到2047年都应能享受的特别权利。这将是"天安门再现"，坦克重返。1989年6月，全世界曾不得不目睹这一幕。

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「政治局势不断恶化」 22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们愿意为信念挺身而出」 23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「高房价迫使我考虑移民」 26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们需要有个民选的特首」 23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我需要赚更多钱」 21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「集结力量才能改变现状」 29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「28年后的香港会是什么样的面貌?」 22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」 作者: William Yang



德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！