客座评论：香港全球搶奴才

(德國之聲中文網) 為何說何曉清（Rowena He）是「人才」，她的簡歷﹕生於廣州，現為加拿大籍， 2014年出版《天安門流亡：中國民主抗爭的聲音》，獲亞洲協會中國檔案評為當年關於中國的五大書籍之一。2019年在香港中文大學擔任歷史系副教授前，曾在美國哈佛大學任教並創辦「天安門運動歷史與記憶」的課程，連續3年獲該校卓越教學證書。

她這次還是應中文大學支持，在去年8月前往美國北卡羅萊納州研究，一直處於學術休假（academic leave）狀態，原定今年6月返港繼續工作，包括跟進校內本科生和研究生的畢業論文。

即是說，何曉清被解僱前，其實是一個合法的、受聘於中大的學者，甚至得到中大支持才會赴美研究；如果我們簡單理解為「公司」和「員工」的關係，即是說，何曉清是得到公司重用的。

問題便來了，公司知道員工遇到困難，是否應該盡力協助解決，而不是落井下石？何曉清一直都有工作簽證，這次突然被拖遲，作為僱主的中大文學，有無積極幫助支援？即使最後簽證決定權在政府手上，但正常來說，僱主也應該表示遺憾，希望政府有公開透明的决策過程，最低限度也要解釋，為何不肯續約？

但你今天完全看不到中大有任何質疑、懷疑、抱怨的聲音，反而非常順攤，政府say no中大也跟著say no，這究竟是怎麼樣的學術自由環境？以後還能搶到人才嗎？

其實答案很簡單﹕香港的大學，不止中大，是香港的大學，都要聽命政府，而政府的搶人才標準只有一個﹕任何人才的前提都要是一個奴才。

即是說，無論你學術成就多驕人，如果你不肯做奴才，拒絕做奴才，你都不會是香港需要的人才。在政治穩定壓倒一切的大前提下，奴才便是王道。

何曉清研究六四，同情六四，這本身已經違反中共對這起「政治風波」的立場原則，而中央的意旨需要在香港特別行政區完整體現，沒有例外，就像北大清華是不會聘請王丹一樣，香港的大學，套用國內小粉紅和官方常用之語，也不是「法外之地」，也就要和國內政治標準等量看齊。

其實這個事情會變成新聞，還是那句老話﹕香港人未有心理準備。香港是處於「自由」轉向「極權」的過程，或許有人仍然以為只要不是和2019年的「黑暴」有直接關係，或者只要我不提倡「港獨」，不要求「制裁」，便可以守在平靜的「舊時香港」書桌做研究。但事實上，2019年的反送中運動只是一個啟端，是一個打開極權管治的鑰匙，打開了便不會輕易關閉。

要留意今次何曉清是被人「舉報」的，民建聯的那位自稱也是一個歷史科老師的穆家駿曾在愛國報章撰文，標題就是《中大須清除反中亂港「學棍」》，對何曉清大肆攻擊。

即是說，中共根本不須花氣力在香港各處清除敵人，自有香港內部的奴才勇於表態批鬥檢舉，等於是遍布「天眼」在香港各個層面。而且，這種檢舉之風，無異於文革時的「破四舊」，都是把一些已經存在已久的傳統文化事物，突然用政治眼光審議批鬥，這真是要把香港僅存的紫砂茶垢統統刮走。

中文大學極速「解僱」，可恥也可悲。社會大眾會為這間大學不敢抗爭不敢質疑便迅速下跪解僱學者，感到可恥；但同時也很可悲，因為中文大學其實正被立法會的幾個「愛國議員」，以私人草案的形式，改革校董會。簡而言之，就是把校方的自主權閹割，把可以有獨立意旨行使的校董會改到人面全非，大量加入校外成員和行政長官委任的人士，最終便是政府的「意旨」可以完整控制校長的人選。

所以在公眾眼中，即使中大已經在何曉清這件事上，做到如此下跪求饒，但也無法逃過被圍攻甚至肢解的下場，因為共產黨要的不是你在某一件事上忠誠，而是要由制度上，保證你們會聽命行事。

所以經此一役，中大可謂元氣大傷，解僱何曉清令人質疑中大捍衛學術自由的能力；改革校董會自主權盡失，更代表何曉清這個案件不會是個別例子，而是「陸續有來」，中文大學，或者是香港的高等院校，都無辦法成為學者安心立命的「象牙塔」。畢竟香港的大學，已經把「國安法」列入必修科，在這種環境，你需要的是能講解六四真相的「以文亂法」的人才，還是「入心入魂入腦」的奴才？

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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