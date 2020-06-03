客座评论：香港人民掌握真相的力量

（德国之声中文网）1989年5月，学生、知识分子和市民在北京勇敢地站出来，为自由和民主而抗争，但是他们在6月4日的清晨被枪炮和坦克残酷地镇压。自从这次屠杀事件之后，整个国家都被白色恐怖笼罩，人们被迫沉默。之后，人们被带向经济迅速自由化的道路上，追求自我经济利益，但是面对金钱政治与贪污腐败的恶性循环，面对日益加深的政治和社会不公，面对基本人权的持续被剥夺，他们必须保持视而不见。

在1989年以来的30年里，香港人民选择了不去忘记，每年都坚持在6月4日晚上在维园组织大规模的烛光晚会，纪念六四，捍卫真相。在6月4日晚上数以万计的烛光，成为人民良知的象征。烛光晚会的参与者也是在为在中国大陆地区所有被迫沉默的人们发出声音。

香港民众自发地承担起捍卫和维护八九民运以及六四屠杀真相的道义责任，保证真相不被篡改（就像在大陆所发生的那样），也不被从民族集体记忆中抹去。香港人民相信，当权者如果没有勇气去面对真相，也永远不会从他们所犯的错误中吸取教训，如果不能真正地承认事实，也永远不会有真诚的忏悔，也就无法以体面的方式弥补过错，从而与人民达成和解。

今天，在持续了30年的纪念传统之后，香港人民第一次被特区政府禁止举办维园烛光晚会，理由是防止新冠病毒疫情扩散。因此，今年的烛光将由成千上万个小群体参与者，在香港各地点亮，他们将通过网络和组织方香港支联会进行联网，纪念活动也会以「真相、自由、生命、抗爭」为主题，用#6431为关键词，在网上进行直播。

2020年六四烛光晚会的遭禁可能只是一个开始，因为北京的中共领导层正在推进一部为香港量身定制的国安法，用来禁止和控诉一些所谓危害国家安全的行为。可以想见的是，在这一公然侵犯香港自治权和肆意违反"一国两制"的行动之后，香港人民将会面临越来越多来自北京的恐吓，被禁止讲出真话，否则他们就有可能会遭遇和中国大陆许多良心犯一样的命运。正是因为面对这种威胁和恐吓，香港人民才深感必须要继续勇敢无畏地站出来、大声呼喊，这样才能够保护全体港人目前所享有的最珍贵的自由与权利。

尽管有15名香港民主运动的领袖人物还在因为参与和平抗议而面临刑事指控，他们将在6月15日出庭，但是香港人知道他们不是在孤军奋战。今天，香港作为人类文明社会的一员，正在前线为捍卫它而奋斗，与世界上最强大的极权主义政权抗争。香港维园的烛光，还有今天在香港各地点亮的烛光，都是照亮中国人民乃至全人类的良心之光。只要这样的光亮还在，真相就不会消亡。它将最终战胜一切形式的极权主义和独裁统治，这些赤裸裸的霸权只能通过编造谎言和恐怖政策从而制造恐惧和无知来赖以生存。

香港人民坚信，自由和民主不是轻易得来的馈赠，而是要通过坚持不懈的运动和艰苦卓绝的斗争获得。中国大陆的极权统治虽然看似强大，但却是易碎和缺乏弹性的。中共领导人害怕香港，将其视为颠覆其政权的根据地，因为这里的人民了解真相，勇于说出真相，坚持人类价值，这对于大陆地区的所有人都具有吸引力。

维园烛光追思:人民不会忘记 凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声 香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

维园烛光追思:人民不会忘记 载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影 组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

维园烛光追思:人民不会忘记 沉重的追思 据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

维园烛光追思:人民不会忘记 洗刷国殇之柱 洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

维园烛光追思:人民不会忘记 不忘历史 国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

维园烛光追思:人民不会忘记 民主女神 维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。

维园烛光追思:人民不会忘记 坐满六个足球场 维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。



何俊仁是香港支联会副主席，前香港民主党主席，1995-2016年任香港立法会议员