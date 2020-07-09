客座评论：香港之后是台湾？从博尔顿白宫回忆录谈起

（德国之声中文网）从时间段来说，博尔顿书中所记载的正是中美贸易战正处第一阶段的激战时期，同时，习近平领导的中国政府刚通过安全法对香港进行了"整治"，这使得博尔顿提供的一些内情对今后中国政治走向的判断具有极大的现实意义。这也就是为什么这本书虽然没有太严谨的学术风格，甚至还有意见认为书中带有一些个人偏见和不准确描述，但依然能成为中国国内智库研究中美关系专家的关注之原因。



笔者阅读全书后的总体感觉是，我的担忧得到了验证：特朗普作为一个总统在很多原则问题上"不靠谱"，而如此下去，整个世界政治将蒙受灾难。



博尔顿在其书里要表达一个重要思想，就是，特朗普是一个不适合领导美国的总统。因为作为一个总统，他没有一个总体的思路和战略，也没有卓越的能力解决美国外交和内政面临的问题。特朗普的无能仅从他如何处理中国问题就彰显出来。



首先是思维前后不一致，时常把美国的利益与自己的利益混淆在一起。在贸易战期间，表面上，特朗普的主要目标是确保达成贸易协议， 但实际上是为了保证他再次当选。所以，他公然向中国领导人发出请求，以多购买农产品，来帮助他今后连任选举的成功。"博尔顿的书中写道。"不仅在贸易问题上，特朗普在整个国家安全领域也将个人和国家混为一谈。在白宫任职期间，我确实难以区分特朗普做出的哪些重大决定不是出于连任目的的驱使。"



其次，出于一个商人的习惯，特朗普爱做交易。而往往是在以美国的安全在跟中国作交易。 当习近平向特朗普暗示美国正在制裁的中国通讯公司对中国意味着结局时，特朗普决定抛弃政府的决定，投中国所好。博尔顿在他的书中告诉读者，正是在特朗普干预下，2018年对中兴公司（ZTE）的制裁得以终止，因为他想以此给习近平一个人情。他甚至还提议司法部终止对孟晚舟的诉讼，以换取中方贸易上的让步。



最后，特朗普不喜欢原则，也不讲道德。而热衷于搞人际关系。特朗普从未对人权表现出什么兴趣，而对威权式国家领导却有时喜欢一种"技术性"的赞赏 （即公开赞美他们）。在新疆以及香港问题，他与华府其他的官员看法并非一致。据博尔顿描述，特朗普甚至多次告诉习近平，中国官员应该放手去建造曾拘禁一百万人以上穆斯林的拘禁营。至于香港，特朗普暗地也告知部下，不想太干涉，为的是确保贸易谈判的顺利进行。



特朗普的思路与决策，不仅与美国共和党的原则相悖，也与世界民主国家的基本原则有着明显的冲突。 正是他个人的一系列做法，客观上在瓦解世界民主的联盟。

博尔顿新书仍按期出版



而正是因为这样，中国官方 - 尽管有贸易战以及华为等事件影响 - 还是愿意与特朗普打交道。中国国内的著名智库"中国与全球化中心"的高级研究员周晓明，一语道破了中国领导为什么"喜欢"特朗普而不欣赏其政治对手拜登在今年11月被选上的原因："因为他（拜登）将会联合美国的盟国一起来对付中国，而特朗普实际上是在摧毁美国的联盟国。" 周在智库工作之前是中国驻联合国日内瓦办公室的副总代表。



笔者以为，中国的政策制定者似乎也是在揣摩了特朗普的特点后，才在一些重要的问题上做出决定。比如说，最近对香港的国家安全法的出笼。可以想见，习近平在作出此决策时，是掂量过国外各种因素的。而美国的反应是一个重要的变量。特朗普确实也在香港问题上有暧味的表现，加之美国国内疫情和其他矛盾，以及特朗普与同盟国的不欢，确实会给中方一种感觉，是出手的好时机。



应该说，在短短几个星期内，中国共产党很顺利地达到了其"整治"香港的目的。尽管特朗普在各方面的压力下，采取了一定的对应惩罚措施，而欧洲也只是勉强地抗议一下而已。所以，木已成舟，香港的路将按照习近平的意志走下去。 下面一个问题是，台湾是否也不久就会被大陆中国"整治"呢？ 如果这样，除了台湾本身，外界特别是美国将如何反应呢？



博尔顿在他的书中已经透露这种担忧，即台湾很可能将被迫步叙利亚库尔德民兵的后尘，即被特朗普为了某种利益而抛弃。如果是这样，那"解放台湾"对习领导的中国人民解放军岂不就是垂手而得？



当然，美国不管是共和党还是民主党，不少人并不想看到这一幕。但是，香港地位实际的改变，已令人不安。按照博尔顿的意思，只要特朗普是美国总统，台湾被出卖的可能性就存在。中国国家主席习近平曾在大坂20国集团（G20）高峰会期间，要求特朗普不要让台湾总统蔡英文访美或对台军售。习亲自提出这一点，至少说明他怀着特朗普也可能真的"讲人情"的希望。



自2016年来，整个世界亲眼目睹了特朗普治下的美国到处"退群"，从而走向了孤立主义，不愿维护二战后美国建立起的国际秩序，同时也大大破坏了盟国的关系。这本身就不利于香港和台湾得到民主国家的支撑。





本文作者

不管如何，美国目前正处在一个十字路口。从某种意义上说，世界政治的命运也将受美国的政治走向的影响。



前白宫国家安全高级顾问本·罗兹 （Ben Rhodes）于6月15日在《大西洋月刊》（The Atlantic）上发表了《通往独裁之路》（The Path to Autocracy）一文。作者认为，特朗普领导下的美国无法实质解决当前面临的问题。如果美国人民不能阻止特朗普连任，就会使美国政府成为一个独裁政权。



全世界都在关注美国选民在今年11月大选中将做出怎样的决定。笔者以为，博尔顿的回忆录已经为特朗普11月的落选铺好了路。对此，国际社会也许应该对这位共和党的鹰派人物的在这方面的贡献给予认可。



本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。



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