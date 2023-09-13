客座评论：靠近美国的越共不怕得罪中共？

（德国之声中文网）美国总统拜登在出席G20峰会后顺道对越南进行了一天半的访问，同越共高层的四驾马车都举行了会晤。两国从10年前的“全面伙伴关系”连升两级至“全面战略伙伴关系”，双方发表了联合声明，并签署了科技与制造等合作协议，拜登称美越关系正式“迈入新阶段”。

拜登这次访越由于之前美方有披露和报道，所以外界并不惊奇。不过，也曾有学者对越南是否会同意将越美双方关系提升至“全面战略伙伴关系”表示怀疑，认为越南会顾忌中俄的看法，仅将越美关系升级为“战略伙伴关系”，但不会到更高级别的 “全面战略伙伴关系”。越南的对外关系大致可分为三个层级，即“全面伙伴关系”、“战略伙伴关系”和更高级别的 “全面战略伙伴关系”。此前，越南仅与中国、俄罗斯、印度和韩国建立了“全面战略伙伴关系”。现在越南将越美关系提到和中俄关系并列的高度，说明越南在同中俄美的四方关系中，确实想更多偏向美方。

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在大国之间的战略投机

对越方此次提升同美外交关系，中国学者一般是从河内想在中美之间搞大国平衡的角度来看待。他们认为，冷战时代，河内是在中苏之间进行战略投机，现在是在中美之间进行同样的游戏。不同的是，美越关系升级的象征意义大于实质性意义，因为美国实际上已经是越南最重要的对外关系之一，这次升级更像是在美国的一再推动下，双方给实质性关系补办了个手续。

越南和菲律宾一样，是美国推进“印太战略”、在东南亚地区扩大影响力的“支点”。美国寻求在政治、安全、外交、经贸等领域加强美越关系，希望借助越南在南海问题上对中国形成牵制，在安全领域加大对中国的围堵，同时帮助越南摆脱依赖俄罗斯的军备，这大概是拜登访越的主要目的。

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至于越南，一方面忧虑中国在南海问题上的日益强势，另一方面希望通过加强与美国的合作，来解决国内经济面临的问题。今年上半年，越南的经济表现得并不很好，作为越南最大的出口市场和最大的贸易顺差来源国，美国市场对越南的重要性进一步凸显。但越南也不想在军事和安全领域因加强同美国的关系去刺激中国，因此，从越南的角度看，将越美关系的升级侧重在经济、技术等领域。双方强化在人工智能、供应链等方面的合作。这可能会导致部分美国企业的业务转移，并在经济领域给越南带来一些利好，拜登此次就带了很多美国明星科技公司的高管，一同造访越南。

河内政府加入“反中阵营”？

越美关系的升级是否会让河内在对中美的选择中事实上倒向美国，加入美国的反中阵营，就像冷战时期越南事实上倒向苏联而同中国交恶一样？此前，包括美国在内有一些海外专家认为，越南事实上会加入美国的阵营，理由是越南不仅和中国有南海问题，而且根本上不信任这个北方邻国，对中国时刻保持警惕，美国虽然同越南打过一仗，但越南民众对美国的好感远远超过对中国的好感。从中弱苏强越南最后选择苏联看，似乎确实有理由认为越南在中美之间最后会选择站队美国，因为美中竞争至少现阶段是美强中弱。

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不过，中国学者在这个问题上相对乐观。在他们看来，越美关系升级不代表越南倒向美国，河内不敢也不会完全选边站队。首先，双方在政治制度、意识形态等方面存有分歧。其次，随着新一届美国大选临近，美国国内政治可能生变，导致外界对其政策延续性存有疑虑。第三，越南奉行“四不”国防政策，即越方不容许任何国家在越南建立军事基地，不参加任何军事联盟，不使用武力对付任何国家，不联合一国反对另一国。最后，越南和中国是“搬不走的邻居”，中越在经贸等领域往来密切。9月4日至6日，中共中央对外联络部部长刘建超率中共代表团访越，与阮富仲等越共领导人举行会晤。而阮富仲以及总理范明政等也多次表示，越南视发展对华关系为头等优先。

另外，也有新加坡学者发现，虽然美越关系如今和中越关系在越南的对外关系中都是最高一级，但中越是“全面战略合作伙伴关系”，比美越的“全面战略伙伴关系”多了“合作”二字，显示越南在某种程度上，依旧认为“中国比美国更重要一些”。

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历史的重演？

历史可以借鉴，可不能拿来作简单类比。河内在中美之间搞战略平衡，和当年在中苏之间的做法，表面上看似一样，但实际上两者的背景不同，当年越南依附苏联，背后依附的是以苏联为代表的社会主义阵营，所以它可以同中国翻脸倒向苏联。然而，今天共产党统治的社会主义国家只有寥寥几个，其中中国是领头羊，中国若在美国围堵下倒下，越共绝对是受害者，所以，为了越南的国家利益，河内会改善和加强同美国的关系，但同样为了越共利益，河内不可能因为美国而疏远中国，这就是越共高层多次强调的发展对华关系为越南的头等优先。此话并非说说而已。

中越关系和美越关系还有一个特殊之处，即中国和越南是通过党际关系来引领两国合作的，共同防止颜色革命的需要，决定了河内不可能离开北京。

此外，中国是越南最大的市场，越南对中国的经济依赖太强。2020年疫情期间，越南中断了和中国的陆路口岸，国内工厂也因此难以为继。这说明中国在越南的产业链中占有绝对优势。今年越南大缺电，也是中国帮它解决了这个问题。这虽然会使河内靠近美国分散过度依赖中国的市场风险，但也表明在经济上远离中国是不可能的。

由此，有中国学者认为，中方可以充分发挥在基础设施上的优势，促进中越、中缅等交通线路的对接。如果中国能充分利用和越南互联互通的优势，就能够对冲华盛顿企图干扰中越关系的努力，在中美越之间建立起大致平衡的关系。

河内实际上会强化同美国的关系，在发展中美关系上偏向美方，但也会小心翼翼地维持同中国的关系，不会因美国得罪中国。而中国官方对越美提升关系，一方面可能对越南会有所警惕，另一方面也会去拉拢河内，不太可能冷淡河内。



从越战结束到今天 美国的失败 1975年，南越首都西贡陷落前夕，一批曾在美国船只工作的越南人正惊慌失措地爬上屋顶，乘搭最后一批撤离越南的直升机。这张举世知名的照片，成为了美国在越南失败的象征。

从越战结束到今天 战争纪念 纪念越战的战争遗迹博物馆距离前美国大使馆只有12分钟的步行路程。这里除了记录了“美国侵略越南战争”（越战在当地的说法），亦一样记录了越南的抗法独立战争。这个旅游热点同时提供大量本土及国际摄影师的作品。

从越战结束到今天 古芝地道 这张摄影者不明的图片拍摄于距离南越首都西贡20公里的地方古芝。越南南方民族解放阵线（越共）在那里建造了一个庞大的地道系统，内里有指挥部、医院及战地厨房。越战时期，美国对越共多次进行轰炸，又透过 “除草作战方案”及“牧场工行动”，执行落叶计划对抗越共，当中使用了毒性极强的落叶剂“橙剂”。但无论怎样，还是不能驱逐敌人。

从越战结束到今天 总统府的宁静 美国海军陆战队最后一架直升机被撤离后一天，北越军在南越的总统府公园休息。二十年的困苦中，有数百万人死去。此后，越南不仅独立，亦统一了。今天，这地方改称为“统一宫”，成为了胡志明市（原“西贡”）的一个休闲热点。

从越战结束到今天 美莱村屠杀 早在西贡陷落之前，美国人的声誉已经扫地。其中一次有名的事件是美军1968年在美莱村进行的屠杀。几小时内，美国士兵杀死了504人，当中包括了老人、妇女、儿童以及婴儿。而这场屠杀，并不是一宗独立事件。

从越战结束到今天 “河内希尔顿” 被美军称为“河内希尔顿”的火炉监狱为越南战争期间，北越用作关押战俘的一所监狱。在照片中，监狱长在跟监犯对话。这监狱拘禁的主要是在轰炸中被击落的美国飞行员。

从越战结束到今天 从囚犯到参议员 火炉监狱最著名的囚犯为美国现任参议员约翰•麦凯恩（John McCain）。2009年，当他重返这地方的时候，得到了比第一次去时更亲切的招待。

从越战结束到今天 专制统治的合法性 直到今天，实行专制主义统治的越南共产党，仍然能从越战中取得相当程度的合法性。这些古旧的宣传海报，提醒了1975年北越军的胜利。不过，越南战争其实也是一场内战这回事，永远都不会被提及。

从越战结束到今天 畅销的宣传海报 旧的宣传海报，在现时可是非常的畅销。专门卖这种海报的店铺，光是在河内以及胡志明市就有数十家。几乎所有的客人都来自西方。

从越战结束到今天 共产党咖啡厅 9千万的越南人当中，约有三分之二未满35岁。他们只能透过叙述来认识战争。在越南旅游，不难发现，相较起西方旅客，这场战争的存在对当地人来说并不是那么的明显。这场战争会被用于商业上：河内的Cong Caphee（共产党咖啡厅），以仿战争味道的装潢吸引来客。 作者: Rodion Ebbighausen



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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