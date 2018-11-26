客座评论：震惊之余的感想

（德国之声中文网）我对婚姻平权的公投结果感到震惊。我去年在国立台湾大学作访问学者时，对台湾的印象是，这个国家拥有一个正向的愿景、自由的取向，尤其是年轻一代，对事物有着以人为本的开放心态。在人们生活中，宗教似乎不具有跨领域、决定性的影响，似乎所有台湾人都能享受自由民主带来的福祉，比如言论自由。

长久以来，台北市倾向于支持国民党及其偏向两岸统一的主张。上周六 (11月24日)马拉松式的选举中，不仅婚姻平权被否决，民进党在各地县市长的选举中也遭遇惨败。我在台湾时，有人说，老一代或许因为传统和家庭观念而不支持婚姻平权。我也听说美国的福音派教会资助台湾反同婚的造势活动。不过台湾的基督教徒只占总人口的5%，难以想象这么小的一个宗教极端群体能使这个国家民众原先正向的态度转成不开放的心态。

台湾年轻一代的愿景正在流失。多数年长、守旧的台湾人周六投下的一票，给年轻人的未来笼罩上阴霾。因为旁边有个强大、敌对的邻居中国，在自由民主环境里成长的台湾年轻一代，被剥夺了在未来成功的选项。台湾如果决心继续开放兼容的路线，就需要在民主世界拥有尽可能多的盟友，这一点至关重要。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 台湾：宪法保障 平权路遥 台湾大法官在2017年5月释宪保障同性婚姻，要求相关部门在两年内修法。这让台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法的国家。不过迄今为止，修法停滞不前。选民将在在周六（11月24日）的选举中，同时会就该议题进行公投。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 澳大利亚议会通过同性婚姻法案 2017年12月7日，澳大利亚联邦议会通过法案让同性婚姻合法化。由此，同性婚姻将正式写进澳大利亚法律。从明年1月开始，澳大利亚的同性伴侣就可以迈入婚姻殿堂了。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 奥地利宪法法院批准同性婚姻 2017年12月5日，奥地利宪法法院为同性婚姻开绿灯。宪法法院陈述称，将异性婚姻与同性伴侣登记关系区别对待是一种歧视的做法。根据宪法法院的裁决，从2019年1月起，奥地利境内同性恋人可以正式登记结婚。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 德国迎来历史性时刻 6月30日，德国联邦议院在暑期休会到来前一天，以393票对应226票大比分优势通过德国同性婚姻合法化提案。默克尔在投票中投出的是反对票。图中是德国政论电视节目的"一姐"安妮·威尔（Anne Will）和她的生活伴侣传播学学者梅克尔（Miriam Meckel）。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 亚洲第一 台湾迈向同婚合法 今年5月台湾大法官认定民法未保障同性婚姻是“违宪”的，大法官并要求2年内改正。换句话说，同性婚姻2年后合法。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 爱尔兰人多数赞成同性婚姻 爱尔兰2015年5月举行的全民公投中，支持同性婚姻合法化的票数超过62%。反对这一法案的天主教会在公投结果面前自认失败。深受天主教影响的保守国家爱尔兰是欧洲又一个同性婚姻合法化国家，也是第一个通过公民表决让同性婚姻合法化的国家。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 荷兰是先锋 2001年，荷兰是首个同性婚姻合法化的欧洲国家，之后比利时、西班牙、挪威、瑞典、葡萄牙也陆续立法允许同性恋结婚，2013年以来，法国、英国、卢森堡也将同性婚姻合法化，芬兰议会已经通过相关法案，2017年生效。（图为一对荷兰情侣2011年步入婚姻殿堂。）

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 卢森堡首相大婚 2015年5月15日，卢森堡首相贝特尔（Xavier Bettel）与其多年同性恋伙伴正式结婚，成为缔结同性婚姻的首位欧盟政府领导人。现年42岁的贝特尔与其同性伴侣、比利时建筑师德特奈（Gauthier Destenay ）在卢森堡市政厅进行了结婚登记。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 冰岛总理携夫人访华 冰岛议会2010年通过同性婚姻合法化法案。2015年4月，冰岛女总理约翰娜·西于尔扎多蒂（Johanna Sigurdardottir）携夫人乔尼娜·莱奥斯多提尔(Jonina Leosdottir)访问中国。中国媒体报道时“和谐”了总理夫人的镜头和内容。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 南美国家并不落后 南美洲天主教为主的国家，走过了比较曲折的同性婚姻合法化道路。阿根廷议会2010年7月21日通过允许同性恋结婚的法案。该国总统克里斯蒂娜·费尔南德兹是该法案的支持者，阿根廷天主教会则坚决反对。阿根廷民众中70%以上支持同性婚姻合法化。全球最大的天主教国家巴西以及南美另一国家乌拉圭也在2013年将同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 美国全面实现同性婚姻合法化 北美国家加拿大议会2005年7月20日通过法案将同性婚姻合法化。美国联邦政府承认同性婚姻，但直至2015年，各州有拒绝承认其他州同性婚姻的权利。2015年6月26日，美国最高法院判決同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，全美同性婚姻合法化。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 新西兰有个例外 物产丰富、景色宜人的新西兰不仅盛产羊绒、痴迷板球，在同性婚姻合法化方面，该国议会也在2013年加入了允许同性恋结婚的国家行列。唯一的例外是托克劳群岛（Tokelau）。这一群岛行政上属新西兰管辖，共有1300多居民。

全球哪些国家为同性婚姻开了绿灯？ 承认境外缔结的同性恋婚姻 以色列从2006年起，承认在外国民事政策范围内注册的同性婚姻，但不允许、不承认本国领土上实行的同性婚姻。欧盟小国马耳他自2014年4月14日起也实行类似政策。



这些民主国家因为认同像人权这样的自由价值而形成一个大家庭。台湾也是这个大家庭的一份子。但是想继续与这些国家有共通点，台湾必须从这次公投学习如何为信念奋斗，而不是让宗教的浪潮与迷信阻碍了进步。宗教如果能鼓励信徒对任何人有同理心，那它在社会中或许依然扮演重要角色。

年轻一代该与长辈解释台湾为何不会像保守宗教团体所形容的那样，成为"爱滋岛"。同理心在多元化环境中尤为必要，而在这样的多元化环境之下，不同世代间意见相左也是完全合理的。在一个民主社会中，自由是需要努力维护，所以不同群体间应该继续加强沟通。

民进党"临阵退缩"

民进党在处理公投的过程中并未扮演领导者的角色。许多选民投票时，得排二到三个小时。而既然宪法法院都判定民法不允许同性伴侣结婚是违宪的，政府为何还让民众针对这个题目进行公投？这是因为民进党虽然掌控中央选举委员会，他们为了避免给人留下这样的印象：政府拒绝让民众用公投决定一个得到众多民进党支持者赞成的议题-于是决定开放婚姻平权公投。但一个自由民主国家的领袖应该向选民解释什么议题适合公投，什么议题不适合公投。正因为他们在社会需要领袖引导时退缩，才导致婚姻平权运动遭逢挫败。

本文作者Alexander Görlach

公投结果不能改变宪法法庭的释宪结果。政府明确被要求两年内完成修法，否则同性婚姻便自动生效。目前立法院只剩半年时间，而现在的情况一团混乱，还可能导致宪政危机。

往好处想，这次公投还是有30%的台湾人选择支持婚姻平权，这结果并不算差。看看德国到了近期才在总理默克尔投反对票的情况下，通过婚姻平权。这代表台湾目前面临的处境并不罕见。台湾人民也别忘了美国保守基督教会如何试图阻止美国政府将同性婚姻合法化。中国政府对婚姻平权这个议题或许没有特定的立场，但北京或许会乐见台湾原本比中国更进步的形象受到考验。

中国已明确表示不愿跟蔡英文总统以及民进党合作。而北京一定也乐见选民用选票教训民进党。但除此之外，台湾依旧面临这些问题：台湾人到底想成为什么样的人？毫无疑问，台湾跟中国过去几千年来有着共同的过去与历史。但未来呢? 这些问题现在比公投前更需要被解答。

Alexander Görlach是一名哈佛学者，也是英国剑桥大学地区与国际问题研究所的高级研究员。他是卡内基伦理与国际事务委员会的高级学者，同时担任德国吕纳堡大学的伦理与神学荣誉教授。他拥有比较宗教和语言学博士学位。Alexander Görlach是政论杂志《欧洲人》（The European）的创办者，并曾在2009年至2015年之间担任该刊总编。他现在是《纽约时报》和《新苏黎世报》的评论作者。2017年-2018年之间，Alexander Görlach曾是国立台湾大学访问学者，并在台北和高雄生活。

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