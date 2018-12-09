客座评论：零八宪章十周年 起点还是高峰？

（德国之声中文网）十年前的12月，在中国学界、法律界、民营部门和工人农民中，303名不同凡响的人士签署"零八宪章"，这是一份推动中国走向民主和法治的宣言。几天之内，几千名中国人在网上签名连署支持这份文件。

现在回过头来看"零八宪章"的结局是一件痛苦的事情。2009年12月，中国当局以"煽动颠覆国家政权"的罪名，判处"零八宪章"的核心人物刘晓波11年徒刑。残酷的判刑带来唯一令人欣慰的结果是：2010年刘晓波获得了诺贝尔和平奖。（多年来，诺贝尔奖委员会一直希能望支持以非暴力方式提倡人权的中国人，2010年，有一位诺奖委员会的成员说他们"觉得时机到了"。）但是在中国国内，宪章的结局却相当令人沮丧。"零八宪章"被全网删除，警察请连署签名的几百人"喝茶"，说不放弃署名"后果自负"。2017年，刘晓波在监狱中肝病没有得到医治，导致肝癌死亡。

同时，中国社会变得越来越专制，与"零八宪章"期望的变革正好相反。中央政府变得更加集权，更任意专断，更咄咄逼人，对人权和法治更不关注。2018年3月，习近平发起取消了国家主席任期限制，理论上他想要统治多久就统治多久。不错，"零八宪章"提过"修宪"的要求，但这样的修宪吗？！ 与"零八宪章" 背道而驰。

2018年7月13日香港举行纪念刘晓波逝世一周年的活动

最近，我问过几位十年前参加过创制"零八宪章" 的朋友，请他们谈谈今天的感受。没有一个人认为宪章达到了目的。有几位失落到不想加以评论的地步。有人说，如果早知道宪章会被打压得那么厉害，刘晓波会判11年，当初就不会签名。有的认为宪章可能太"激进"，中国当时还没具备条件。另外有人却不同意这种悲观，认为鲜花被碾压不等于本来不是鲜花。"当初我们以为它是起点"，一位当初是年轻人，如今年届中年的连署人说，"今天回顾，它不是起点，是高峰，但我宁愿有一个高峰，比什么都没有要强。"

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从更广阔的视野来看，"零八宪章"应该算是后毛时代四十年来中国人挣脱专制枷锁的努力的组成部分。"我们的生活能够由自己支配吗？还是由他人从某个高度始终监控？" 这个问题1979年在民主墙上提出，接着"个体户"（当时是被允许的唯一的非国营经济形式）在大街上开始展现他们的答案。政府强制关闭了民主墙，但是民间的努力仍在继续发酵。直到1989年的北京（以及各大省会城市）的街头上，挤满了要求威权政府松绑的人群，结果当局用坦克车和机关枪"平息"抗议。到了2003年的维权运动，理想主义的年轻律师们极大地运用了互联网，普及了人人有自己权利的概念。普通工人甚至偏远乡村的农民开始要求自己的"权利"。同时，一些知识分子开始酝酿"我们的要求"的不同文本，有"十条要求"的，也有二十、三十条要求的，最终都呈现在"零八宪章"的文本中。 这些"要求"不仅涉及政治架构，也涉及教育自由、军队国家化、民族关系平等、环境保护等其他议题。2009年打压"零八宪章"，2015年拘捕维权律师群，一而再、再而三地显示了当权者对民间的一贯应对方式。

每次这些来自民间努力都有其不同的焦点，但大目标是一致的。还是那句："我们是否能够支配自己的生活？"。有一位"零八宪章"的资深参与者跟我说他遇见了一位年轻人，对追求自由有兴趣但对历史并不清楚，居然问，"先生，不知道……您是89的还是08的？"

宣言，而非"请愿"

起草宪章的人怎么看待宪章，认为是一篇什么样的东西？ 这是一个关键的问题。宪章不是"请愿"，不是要求当局居高临下"允许"怎么怎么样，而更像"宣言"：是我们认为对国家有利，并且希望别人读了以后能赞同的一些概念。起草者把自己看作精英，为那些不太会表达的普通人们表达立场。普通人并没有投票选他们做代表，所以在这个意义上他们不是民主代表。但普通人也从来没有选过当朝人物做代表，所以用民主标准衡量，"零八宪章"与政府有相平行的地方。宪章签署者没有提出要取代政府，只是希望像在民主制度之内忠诚的反对派那样运作，与政府互动--辩论和交换看法，提供监督制衡等等，也许哪天变成类似于民主制度里的国民议会。这就是为何"零八宪章"包含了那么多政府也许可以接受甚至已经写在纸上的内容。"零八宪章"的精神是"大家退一步冷静想吧，这些民主措施不是为我们国家更好吗？"

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