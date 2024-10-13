客座评论：金砖组织面临“成长的烦恼” 中印俄各打算盘

金砖组织2023年的扩员难称圆满 图像来源: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）10月22日，金砖10国将在俄罗斯喀山召开峰会。此次会议据说有两项主要议程，一是扩员，二是探讨建立金砖货币支付体系。对外界来说，可能最关注的还是金砖组织的扩员问题。共同货币虽然也非常重要，但这个事要一步步来。而在扩员问题上，现有金砖成员国特别是在核心的中俄印三国，看法并不一致。能否扩员、如果扩员接纳多少国家加入，取决这三国在峰会前的协调。

“金砖国家”作为一个概念虽然早在2001年由美国高盛公司首席经济师奥尼尔提出，但形成一种合作机制是在2006年，首次峰会则是在 2009年，最初的成员国只有中国、印度、俄罗斯和巴西四国。2010年邀请南非加入，成为金砖五国。这算是第一次扩员。13年后，在南非的约翰内斯堡峰会，金砖国家才启动了大规模扩员，邀请埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、阿根廷、沙特六国加入，但后来阿根廷大选，新政府表示不会加入，沙特虽然成为正式成员，然而，在金砖组织中也表现得有些三心二意。或许有鉴于此，俄外长拉夫罗夫6月曾宣称，金砖国家集团已投票决定，暂时停止接纳新成员国，将重点放在整合最近加入的成员国之上。

不过，白俄罗斯外长雷任科夫9月在参加纽约联合国大会高级别会议周时透露，金砖国家的新一波扩张将在喀山峰会期间进行，并将涉及到大约十个国家，他表示俄罗斯作为这次峰会的举办国正在制定一份名单。以白俄和俄罗斯的关系，雷任科夫的这个信息应该是俄方透露给他的。

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成员越多越好？

由此看来，在扩员问题上，金砖组织给外界传递了一个矛盾的信号，而这也反映出该组织目前面临的某种成长中的“烦恼”：要让组织进一步发展壮大，真正成为代表全球南方的国际组织，甚至和代表西方发达国家的G7竞争国际规则的制定权，就必须扩员，所谓人多力量大；但是，在组织的机制没有完善前，以及内部的差异性太大的情况下，组织的规模过大，成员过多，也会导致组织内部的协调成本上升，共识难达成，降低组织效率，甚至什么事都不成，沦为一个清谈场所。此外，成员太多，尤其是将有双边争议的国家纳入组织，还会将双边矛盾带入组织，并为外部强国介入组织内部的事务提供更多机会。故从这些角度说，一个国际组织，并非成员越来越好。

对于金砖组织成员到底应该有多少，在金砖国家内部其实也有讨论。俄罗斯提出了“金砖伙伴国”的主张来扩大朋友圈，中国则在2017的厦门峰会提出了“金砖+”概念，邀请新兴市场国家和发展中国家参与金砖国家合作。南非国际关系与合作部长潘多尔前不久表示，金砖外长正在制定“金砖伙伴国”模式，以接纳尚未成为正式成员国的17个国家。看样子俄罗斯的“金砖伙伴国”主张得到了多数成员国的认可，有望成为金砖组织接纳新成员的一种模式。中国似乎也不反对。有中方学者认为，“金砖伙伴国”提法和中国首倡的“金砖+”理念很契合，既能满足众多全球南方国家参与金砖的热情，又能集中精力消化新成员，而且在申请国成为正式成员之前，先做“金砖伙伴国”确实是必要而合理的步骤。还有一种说法认为，金砖组织很可能参考上合组织的模式，在正式成员国外，设观察员国和对话伙伴国。

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与组织规模大小的问题密切相关的，是加入组织的标准和程序。这两个问题其实是连在一起的。标准严，程序复杂，组织的规模就不可能太大；标准宽，程序简单，组织的规模就可能大。目前来看，俄罗斯和中国都认为加入金砖组织要有一套标准和程序。俄副外长里亚布科夫6月曾公开表示，俄和其他金砖国家达成共识，任何寻求加入金砖集团的国家，都不应该参与非法的单边制裁，并称这是俄欢迎新伙伴的“关键标准”。俄提出这个标准可以理解，因为俄乌战争后，俄罗斯受到了西方多达3000多项制裁，它当然不希望有参与西方对俄制裁的国家成为金砖成员国。

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同样，中国也不希望出现阿根廷因为其领导人变动而放弃金砖的尴尬现象，以及沙特虽加入金砖却对参与活动不积极的情况。有中国学者认为，金砖今后扩员，要考虑申请国经济和人口规模，首选新兴经济体的中等强国，同时要考虑全球地区的平衡和地缘政治的代表性，因为金砖并非区域合作机制，而是全球性合作平台，接纳新成员要考虑到亚非拉地区的相对平衡，另外，一些申请国虽然不是地区经济大国，但它们的地缘政治和外交影响力很大，加入金砖可提升金砖的全球战略影响力，所以这类国家可作为金砖接纳的对象。最后还要考虑循序渐进，不要一口吃个大胖子。除上述标准外，一些中国学者也提出，基于去年约翰内斯堡峰会大规模扩员的经验和教训，申请国政治生态的稳定性和加入金砖的坚定性，亦是金砖接纳新成员需考虑的问题，并尽量不要把双边问题严重的国家带进来，否则会或多或少影响多边合作。

金砖大国在扩员问题上各有盘算 图像来源: Prime Ministers Office/Zuma Press/picture alliance

印度反对扩员

与俄中对扩员持相对谨慎的态度不同，印度近几年则强烈反对金砖扩员，认为金砖合作机制只能是发展中大国的“俱乐部”和发展中大国享有的身份标志，不能轻易扩大到其他国家。印度早年对金砖组织非常热心，积极推动金砖合作机制的发展，但在莫迪政府上台后，外交政策开始强调印度与西方的共同立场和利益，淡化了印度同金砖国家具有的共同利益，加上印中关系因边界问题变得紧张，印度对金砖的态度逐渐变得消极，在很多事情上和中国持对立的看法。印度担心扩员后会让中国的力量在组织内部进一步强大，印度会被中国排斥，也不愿看到自己的宿敌巴基斯坦加入金砖，因为扩员进程一旦启动，巴基斯坦加入的可能性很大。基于印度的这种状况，很多中国网民要求将印度剔除金砖组织。

从上面的分析来看，今年喀山峰会应该还会接纳一批新成员，但数量不会像白俄外长说的那样增加10个，可能像去年一样四到六个，原因是申请加入金砖的国家很多，适度扩员符合将“金砖打造成基于新兴市场和发展中国家、面向全球、开放包容的新型多边合作机制”（中国外长王毅语）。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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