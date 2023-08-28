客座评论：金砖扩容 五国各自的考量与获益

（德国之声中文网）日前结束的金砖国家约翰内斯堡峰会最让外界关注的有两点，一点是它的扩员问题，另一点是在金融上的"去美元化问题"。从五国发表的约翰内斯堡宣言看，前者有突破，这次金砖峰会接纳了六个新会员，即沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚；后者则进展不大，宣言虽然责成五国财长和央行行长研究金砖国家之间的本币合作、支付工具和平台，鼓励金砖国家同其贸易伙伴开展国际贸易和金融交易使用本币，但会前一些观点提出的，本次会议有可能讨论金砖币或推出一个新的支付工具的问题没有出现。

金砖组织最初是由高盛公司时任首席经济师奥尼尔在2001年提出的一个概念，当时指的是中、印、俄、巴四国，称为"金砖四国"，在头十年，"金砖四国"只是一个松懈组织，机制化和组织化都很薄弱，国际社会并不看好它能发展成为一个影响力的组织。2011年，南非加入，变成"金砖五国"，但国际社会依然对它不看好。不过，以五国的国土面积、人口和经济体量来说，已经不可小觑，由于中国经济的高速发展，近年来再加上印度，据估算，其2021年经济总量约占世界的25.24%，贸易总额占世界的17.9%，虽然名义GDP还比不上G7，可实际GDP已超后者。如果再加上明年要进来的六国，恐怕名义GDP也超过G7了。与此同时，在过去的10多年，"金砖五国"的机制化建设亦有所加快。

有这样的体量，自然会驱使五国释放某种"野心"，要在国际经济体系中占有一席之地，有话语权，尤其对中国而言。鉴于除中国外的其他四国的经济体量加总不及中国的2/3，长期来，金砖组织被看作中国要同美国争夺国际经济"霸权"的一个工具，观察家们一谈起该组织，都是中国如何如何。中国确实也在有意识地借助金砖平台，提升在全球的影响力。但也因为中国的角色过于明显，其他四国，特别是印度对中国怀有芥蒂。相对而言，印度对推动金砖的壮大，消极得多。本次峰会前夕，西方媒体就放风印度和巴西反对扩员，总理莫迪很可能不会出席峰会。

中国低调 南非成主角

中国亦清楚若过于活跃，会引起其余四国特别是主办国南非的某种"不快"，所以此次会议中国保持某种"低调"，南非成了主角。南非利用主办者的身份，动静搞得很大，把非洲的几乎所有国家、联合国等国际组织，以及想加入该组织的全球南方国家的领导人，都邀请来了，它的目的之一，是要在国际上突出非洲的角色。

客观来说，不只中国，巴西、俄罗斯和南非，都对现行的国际经济秩序不满，想提高以"金砖五国"为代表的全球南方国家在全球经济的分量和规则制定权--即便印度，也是这种想法。五国中印度和西方的关系最好，美欧因为抗中极力拉拢印度，而印度也有意配合。另外，印度可能也确实不想过快扩员，但这不等于作为该组织的一员，它就不想"金转五国"在国际经济中有更大发言权。因为印度是发展中国家，现行的国际经济秩序本质上对它是不利的，它亦有改变这一秩序的愿望。提升"金砖五国"的代表性和话语权，印度当然也从中受惠，同时，由于它和西方的密切关系，还可以利用金砖组织抬高自己在西方的身价，算是一举两得。

此次金砖扩员，一下接纳六国，变成金砖十一国，将会让这个组织变得名副其实，力量进一步增强。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利8月25日在西班牙梅内德斯·佩拉约国际大学参加一场活动时表示，金砖国家扩员将创造一个涵盖世界近一半人口的体系，同时也将带来一个非西方国家联盟，言下之意，西方要认真对待它。约翰内斯堡宣言在序言中也指出，五国"将继续致力于强化金砖政治安全、经贸财金、人文交流'三轮驱动'的互利合作框架，通过促进和平，构建更具代表性、更加公平的国际秩序，重振和改革多边体系，推动实现可持续发展和包容性增长"，换言之，由于以美国为主导的世界秩序，未能在经济发展和主权保障这两个全球南方国家的核心诉求上实质性支持它们，从而让全球南方国家产生了对世界秩序替代结构的需求，虽然这并不表示它们要对抗西方--也许中国除外。

中国的经济总量远远超过其它金砖四国的总和

谁获益最多？谁没获益？

作为一个组织，"金砖五国"--明年将是金砖十一国--有整体对外的一面，然而，就每个成员国自身来说，在扩员问题上确实想法不一，获益也不同。这次新进入的六个国家，中东三个，非洲两个，南美一个，而此前普遍认为最有可能第一批加入的印尼没有进入，在拉美的也是阿根廷而非委瑞内拉或者墨西哥加入，这种安排背后有什么讲究，五国各自的考量是什么，探究这点，外界就能看清此次扩员究竟谁获益最多，谁可能没获益。

很显然，就地域来看，沙特、伊朗和阿联酋得到了中国和俄罗斯的支持，因为这三国同中俄关系都很好，埃及和埃塞得到了南非的力挺，而阿根廷的背后则是巴西或许还有中国。巴西总统卢拉和阿根廷现在的执政党关系不错，两者都奉行左翼路线，有鉴于阿根廷大选在即，执政党在民调中落后另一个右翼候选人，将阿根廷纳入进来，有救执政党选情之意。由此可见，中国虽然在这次金砖峰会上表现相对低调，但获益最大。因为它不但和它支持的中东三国，和另外三国关系也都很好。俄罗斯、南非和巴西也各有斩获，唯独印度，和这新进六国关系一般，外界传出它有意阻止埃塞加入，后者的人均GDP不足1000美元，是六国中最穷的，被印度认为会拖金砖国家的后退。若此传言是真，表明印度在"金砖五国"的分量相对较轻。另外，新入会的六国有四国是穆斯林国家，而印度国内的穆斯林问题同样严峻，这可能对它也不利。故而，印度在金砖组织的权力未来可能会进一步稀释，之前媒体说印度反对扩员并非空穴来风。

金砖把自己打扮成开放的国际经济组织，以映衬G7在组织体系上的封闭性。但它应该也不会无限制扩员，明后年它还会接纳新成员，在成员总数达到20个左右，最多不超过30个，基本将它认为有地区代表性的全球南方国家纳入后，会暂停扩员甚至不再扩员了。因为组织不断接纳新成员，会造成组织内部的协调成本大增，达成共识和制定政策议程更难，反而会削弱组织的力量。

"金砖五国"是在用地缘经济的力量追求地缘政治的利益。但在它首批大扩容后能否实现它宣称的提高全球南方国家地位和作用的目的，还要看它实际的运作以及西方的应对。

金砖五国在多极世界中展现实力

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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