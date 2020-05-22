客座评论：遗憾，香港陷落了

（德国之声中文网）中国使国际社会的担心成为现实：宣布新的所谓的《安全法》意味着香港自治的终结。威权中国领导层的全国人大本周就将绕开香港立法会表决通过相关决定。由此，赞同民主、自由和人权的言论未来将被定义为危及中国国家统一而遭禁，并被视为阴谋论或分离主义而受重罚。

由此，以威权主义者习近平为首的中国领导层又一次违反了它在1999年这个英国直属殖民地主权移交时，以协定方式对香港、英国和全世界作出的承诺。

中国不是法治国家

还在去年，北京即已试图假手一项所谓的引渡条例将不合己意的人士从香港递解给人民中国，并在那里受审。这一政令的动机再清楚不过：将每一个潜在的对手在中国收监。

两百万港人以和平方式起而示威，反对共产党的这一打算。在数不胜数的民众示威行动延续数月后，由北京提携为港首的林政月娥才于2019年10月底收回了这一引渡政令。在11月份举行的地方选举中，民主阵营取得压倒性胜利：自由力量赢得了总共18个区中的17个区。

北京恼羞成怒。它很清楚，将在今年９月举行的立法会选举中会出现类似情景：中国及其威权政制又将被港民摈弃。所以，必须绕开立法会，出台《安全法》，这样，中国便能将香港的民主人士作为"恐怖分子"予以逮捕。还在４月份，民主运动的多名领导人就遭恫吓性关押：北京要显示它的强大；还有，任何一名被法院判决有罪者不得竞选公职。所有这些手段意在消磨民主阵营人士的意志。

台湾是下一个牺牲品？

香港已然失陷--很遗憾。现在，必须让中国感受到后果严重，否则，它会因自己的成功而疯狂，下一步便进攻台湾，并吞这个岛屿。台湾是一个独立国家，是中国内战的产物。有 "卧榻之侧不容他人"心态的共产党处心积虑要毁掉这个与其只一水之隔的成功的民主典范。北京极其害怕，台湾的民主星火会燎原至大陆。

香港街头大规模示威行动延续数月

鉴于此，民主的国际社会必须经由制裁迫使威权主义的中国遵守它自己作出的承诺。在这一点上，德国应与美国和英国携手，这两个国家已朝这一方向迈步。除此之外，还应强化与台湾的外交关系，对其作出在受到武力攻击时提供军事帮助的承诺。

抵制习近平

圣奥古斯汀尝有正义战争论，谓：驰援某个遭他族无端攻击的国家是为合法、良善、正义。习近平曾多次对台湾以战争和吞并相威胁。现在是到了告诉习近平该收敛的时候了。必须发出这样的信息：有此类行为的中国在国际社会中没有位子！

最后，必须让在香港的人们有未来可言：我们应给予尽可能多的人，尤其是青年和受过良好教育的人以机会，让自由世界成为这些因参与示威活动而极可能作为"恐怖分子"被判刑的人的新家乡。这些措施必须让人民中国看到自由世界之坚定。是到了行动的时候了，不能因害怕经济后果而对中国屈从。

亚历山大·格拉赫（Alexander Görlach）在纽约生活，是卡内基国际事务伦理委员会资深研究员、剑桥大学地区与国际问题研究所副研究员。2014-2017年，这位有博士学位的语言学家和神学家任哈佛大学研究员和访问学者，2017-2018年分别在台湾大学和香港城市大学任访问学者。