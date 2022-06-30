客座评论：追究中国在香港的所作所为

（德国之声中文网）笔者出生于1996年，也就是香港主权移交的前一年，成长在一个香港相对自由的时期。我被教导要批判性思考，发表个人意见，为民主和自由而战。15岁时，我成为活动人士，亲身体验了社会运动的力量，也看到让香港朝更好方向发展的契机。有一段时间，我们甚至取得了胜利，例如政府一度放弃了爱国主义课程的想法。

当时的我充满希望。我还记得，那时的我心想：若我们更加努力，或许很快就能争取到普选权。但随后北京决定反普选，引发了2014年的雨伞革命。尽管世界为我们的勇气喝彩，但我们没有得到我们所想要的。

中国的镇压

自此之后，这座城市发生了很大的变化，而且是每况愈下。候选人被排除在选举之外，当选议员被取消资格，全世界都对香港“表达关切和祈祷”，却没有任何行动。2019年反送中运动登场，并演变成香港有史以来最大的社会运动。它还让我看到了过去从未亲眼目睹的事物：警察暴行、催泪瓦斯、真枪实弹射击，以及拘留所中大规模人权侵犯。

然后《国安发》实施，一劳永逸地遏制了这座城市的自由和自治。我的家人和朋友们遭到逮捕，一个个消失在监狱的铁窗后。我被迫流亡。这个世界“深表忧虑”，但还是什么都没有做。

自此之后，我的生活就被来自家乡源源不断的坏消息所占据：媒体被关闭、人民批评政府新冠政策后因煽动罪被捕。更多的朋友被捕或不得不逃离香港。自由世界的政治家和政府总是对我们表达同情。他们对我们说，我们勇敢而光荣，对我们的牺牲表示遗憾，对于北京的扩张深感担忧。但这都是纸上的空话。国际社会只有空洞声援，从来没有尝试让中国为它在香港的所作所为、为破坏基于规则的秩序而负责。

自由世界从未感激我们的牺牲

北京收紧对香港的钳制试图破坏我们的共同价值，而世界冷眼旁观。香港人和许多其他北京政策下的受害者独自站在前线，反对残酷的扩张主义政权。而自由世界从未感激我们的牺牲。

在我们纪念香港主权移交25周年以及我的香港同胞遭受苦难的这一天，我想呼吁各位，敦促你的政府采取行动，切实追究中国的责任。对参与破坏香港自由的人士实施制裁，禁止他们在你们的国家享受他们的财富。审查对多用途物品和监视技术的出口管制。不要允许你国土上的实体支持侵犯人权的罪行。禁止使用与侵犯香港和中国人权行为有关的产品，不要用纳税人的金钱，支持共犯企业。

“与香港同在”不应只是口号。它是一种决心，让中国为它对我们及我们共同价值所做的一切负责。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



香港社运人士邝颂晴是对华政策跨国议会联盟的香港倡议统筹。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。