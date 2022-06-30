客座评论：追究中国在香港的所作所为

香港主权移交25周年之际，本文作者邝颂晴认为，北京对民主和法治的镇压，使许多香港人的生活变得艰难。
（德国之声中文网）笔者出生于1996年，也就是香港主权移交的前一年，成长在一个香港相对自由的时期。我被教导要批判性思考，发表个人意见，为民主和自由而战。15岁时，我成为活动人士，亲身体验了社会运动的力量，也看到让香港朝更好方向发展的契机。有一段时间，我们甚至取得了胜利，例如政府一度放弃了爱国主义课程的想法。
当时的我充满希望。我还记得，那时的我心想：若我们更加努力，或许很快就能争取到普选权。但随后北京决定反普选，引发了2014年的雨伞革命。尽管世界为我们的勇气喝彩，但我们没有得到我们所想要的。
自此之后，这座城市发生了很大的变化，而且是每况愈下。候选人被排除在选举之外，当选议员被取消资格，全世界都对香港“表达关切和祈祷”，却没有任何行动。2019年反送中运动登场，并演变成香港有史以来最大的社会运动。它还让我看到了过去从未亲眼目睹的事物：警察暴行、催泪瓦斯、真枪实弹射击，以及拘留所中大规模人权侵犯。
然后《国安发》实施，一劳永逸地遏制了这座城市的自由和自治。我的家人和朋友们遭到逮捕，一个个消失在监狱的铁窗后。我被迫流亡。这个世界“深表忧虑”，但还是什么都没有做。
自此之后，我的生活就被来自家乡源源不断的坏消息所占据：媒体被关闭、人民批评政府新冠政策后因煽动罪被捕。更多的朋友被捕或不得不逃离香港。自由世界的政治家和政府总是对我们表达同情。他们对我们说，我们勇敢而光荣，对我们的牺牲表示遗憾，对于北京的扩张深感担忧。但这都是纸上的空话。国际社会只有空洞声援，从来没有尝试让中国为它在香港的所作所为、为破坏基于规则的秩序而负责。
北京收紧对香港的钳制试图破坏我们的共同价值，而世界冷眼旁观。香港人和许多其他北京政策下的受害者独自站在前线，反对残酷的扩张主义政权。而自由世界从未感激我们的牺牲。
在我们纪念香港主权移交25周年以及我的香港同胞遭受苦难的这一天，我想呼吁各位，敦促你的政府采取行动，切实追究中国的责任。对参与破坏香港自由的人士实施制裁，禁止他们在你们的国家享受他们的财富。审查对多用途物品和监视技术的出口管制。不要允许你国土上的实体支持侵犯人权的罪行。禁止使用与侵犯香港和中国人权行为有关的产品，不要用纳税人的金钱，支持共犯企业。
“与香港同在”不应只是口号。它是一种决心，让中国为它对我们及我们共同价值所做的一切负责。
香港社运人士邝颂晴是对华政策跨国议会联盟的香港倡议统筹。
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