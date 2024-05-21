客座评论：赖清德520演讲为何触痛中国大陆当局？

政治评论员邓聿文认为，赖清德520就职演说公开把大陆说成是对台湾的威胁和对世界和平稳定的最大挑战，通篇没有"台独"二字，但处处是台独的身影。未来两岸的对撞会逐步升高。

赖清德5月20日正式就任台湾总统 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

(德国之声中文网）赖清德的520就职演说通过电视直播让能够翻墙的中国大陆的民众也看到了。比起8年前蔡英文第一任期的就职演说被北京判为"未完成的答卷"，从大陆国台办发言人的谈话以及新华、人日两大官媒的讨伐来看，大陆当局给赖的"答卷"无疑判定的是"白卷"。

笔者整个听了赖的演讲。当赖开始就说"回想1949年的今天，台湾实施戒严，全面进入专制的黑暗年代"，我有种"不好"的感觉，认为赖恐难让北京满意。当赖说到两岸，批评"中国的军事行动以及灰色胁迫，也被视为全球和平稳定最大的战略挑战"，这种"不好"的感觉进一步加强。在赖的演讲进入尾声，突然听赖说，"根据中华民国宪法，中华民国主权属于国民全体；有中华民国国籍者，为中华民国国民；由此可见，中华民国与中华人民共和国互不隶属"，我心想，两岸关系这下彻底完了。赖的演说完后，我在X上发了一段简短的评论："听完赖的就职演讲，我猜北京会非常不满意，会将赖的520讲话判定就是个不折不扣的台独就职演讲，对大陆没有一点善意。"

大陆当局随后的反应完全证实了我的担忧。国台办发言人批赖的讲话，是顽固坚持"台独"立场，大肆宣扬分裂谬论，煽动两岸对立对抗，妄图"倚外谋独"、"以武谋独"……（赖）罔顾民意、逆流而动，释放了谋"独"挑衅、破坏台海和平稳定的危险信号，充分暴露了其"台独工作者"的本性。新华社的评论更指赖520就职演说，通篇充斥诡诈的政治谎言，大肆宣扬"台独"分裂谬论，恶毒煽动两岸对立对抗，鼓噪"倚外谋独""以武谋独"。这灌满分离主义邪念、野心、挑衅与算计的言论，就是一份赤裸裸的"台独自白书"，充分暴露其不折不扣的"台独工作者"、彻头彻尾的"麻烦制造者 "的真面目，让世人更看透其为权欲不惜破坏台海和平稳定、将台湾推向更危险境地的本性……其释放善意是假，大搞对抗是真；追求和平是假，图谋"台独"是真；希望两岸对话、交流、合作是假，继续恶化两岸关系是真。这基本是对赖定调了。

七大痛点

我认为，让大陆当局暴跳如雷的赖的520演讲，主要在七个点上触痛了它。

一是赖将中华民国的历史切割，从1949年来台算起，而且把这段历史说成是一个"全面进入专制的黑暗时代"，切割中华民国历史当然是为了切断台湾和大陆的历史连结。

二是赖没有如蔡那样表示依据中华民国宪法和两岸人民关系条例肩负台湾总统使命，而只说依据中华民国宪政体制。宪政体制和宪法不是同一概念，后者范围含盖大陆，而两岸人民关系条例明确规定国家未统一前，中华民国分大陆地区和台湾地区。不提条例，赖显然是要抛弃中华民国宪法和两岸人民关系条例，联想到他在竞选期间说中华民国宪法是灾难，更有这个意思。

三是赖公开把大陆说成是对台湾的威胁和对世界和平稳定的最大挑战，要在台湾大力发展军力，并和民主世界一道共抗大陆。

四是赖不像蔡一样，把大陆称作"对岸"、"中国大陆"、"北京当局"，而是直呼"中国"，视中国为"外国"。

五是赖将中华民国、中华民国台湾和台湾三个称呼有意混同，把台湾和国家名称挂钩，并且两次说到台湾是一个国家。

六是赖公开宣称中华人民共和国和中华民国"互不隶属"，本来，赖表示秉持蔡的"四个坚持"中就有"坚持两岸互不隶属"一条，现在他在演讲中特意突出"两国互不隶属"，这在北京看来有极强的挑衅意味。

七是赖的整个演讲叙事框架和基调是"民主对抗威权"，将中国塑造成"专制国家"，是隔壁的那个"恶霸"，字里行间充斥对大陆的排斥，用台湾学者的话说，对大陆是"骂人不带一个脏字"，但大陆是明显可以感觉到的。

赖的520演讲通篇没有"台独"二字，但处处是台独的身影，有台湾学者把赖的这套说法称为"三合一台独"，也难怪大陆当局在听了赖的就职演讲后老羞成怒，虽然赖也呼吁两岸"在对等、尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作"，但北京无论如何从赖的演讲中读不出他对大陆的"善意"的。

赖抛出的"新两国论"推高两岸危机

对赖的520讲话涉及两岸的部分，外界原本不会有大的期待，但两岸观察人士还是有不少人认为超出他们的预想。这主要是在520前台湾蓝营媒体以及部分温和的绿营人士向外界释出的信息导致了某种误导，台媒透露赖对两岸关系的基调是稳健，将依照蔡的"四个坚持"和他自己提出的"四大和平支柱"来处理，会对大陆释出善意，态度比较软性，不挑衅，但是赖抛出的"新两国论"让大陆和台湾的蓝营学者大失所望，认为赖对大陆态度强硬，充满敌意，没有一点善意，两岸危机推高，这基本是大陆和台湾蓝营学者的共识。

习近平4月在会见马英九时，从原来坚持的"两岸同属一中"的立场后退到"两岸同属中华民族"，大陆当局把他解读成对台湾释出的最大善意，从北京的角度看来，这也是为一个月后上台执政的赖清德递出的一个橄榄枝，北京希望赖能接住，两岸关系有所改善，可赖不但没接，根本无视习的这个善意，还在就职演说中拉高声调强硬以对，北京肯定不会吞下这口气的。

520已成历史，但赖的当政刚刚开始。北京不会光说不练，只是愤怒而不采取具体行动，有大陆涉台学者就主张大陆当局到了应用行动表明态度了，落实年初制定的对台工作会议，主动打击台独。接下来北京大概率会采取包括外交、经贸、水域执法的一些手段来惩戒赖政府。另从今后4年看，赖既然在就职演讲中打出了"台独自白书"，也会在去中化上采取进一步的动作，包括经济上减少对大陆的依赖，外交和军事上强化和美日联系，采购更多美国先进武器，走价值外交路线，来对抗大陆。两岸的对撞会逐步升高。

笔者认为，赖的520演讲从惯例上看是要经过美国同意的，这表明美国已经改变了对台独的立场。虽然美国照例表示不支持台独，但实际上已经放行，只要赖不公开宣布台湾建国，美国都会默许，这可能跟中俄日前签署的联合声明、两国结成反美同盟有关，美国要更多利用台湾来牵制中国，从而也就给了赖对大陆反打美国牌的机会，台美关系会更牢固，有了美国的护航，赖在对抗大陆上态度和行动都会更坚定。所以，未来4年，赖在台独路上会走得更远，两岸不会有阳光，不排除出现军事冲突的可能。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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