客座评论：赖清德需要Plan B

赖清德上任后二个多月，国际环境发生了很大的变化，而台湾对他内政的表现也提出了新的要求。旅德华人政治学者张俊华认为，这意味着，赖清德有必要对他原来Plan A 进行补充和修正。

图像来源: Sam Yeh/AFP

（德国之声中文网）台湾《美丽岛电子报》7月29日公布的7月份民调显示，55.2%的台湾民众对赖清德表示信任，比上个月增长1.5个百分点，另有32%受访民众表示不信任，比上个月减少4.3个百分点。执政满意度方面，52％民众表示满意，增幅达4.4个百分点；30.1%表示不满意，比上月骤减4.6个百分点。不少观察家认为，赖清德满意度飙高的主因，是抗中反并吞、肃贪不留情（即处理民进党籍前桃园市长郑文灿的问题）。

尽管如此，赖清德政府自上任以来依然面临着两方面的挑战。一是处理好两岸的关系。二是巩固台湾的民主制度，具体地说，处理好与在野党的关系。

“一手软一手硬”

赖清德对两岸关系现采取的是一手软一手硬的做法。从大陆翻船事件的软处理，到赖清德总统在对中政策跨国议会联盟（IPAC）会议上的硬口气，两件事看出他“软硬兼施”。

软的案例体现如下：2024年2月14日，福建一艘渔船于台湾金门禁区水域拒绝台湾水警检查，结果翻覆造成2人死亡。两岸代表7月30日在金门针对该事件签署4项共识协议，台方依协议发还二具遗体及查扣的渔船， 并给予两位遇难渔民家属各人民币150万元抚慰金，还由海巡署长张忠龙对执法过程未录相取证致歉。尽管大陆方即便在该事件告一段落后，依然重申此案为“恶性撞船事件”，但实际上，双方并没有因此事件而引起进一步的冲突。

而硬的方面则体现在最近“对中政策跨国议会联盟”（IPAC）年度峰会上的决议。该决议认定联合国大会第2758号决议没有决定台湾政治地位，也没有主张中国大陆对台主权，并确定中国曲解了2758号决议。可见，这是跟赖清德的两岸为“互不隶属”的“国与国”关系，是一脉相承的。

这里暂不谈如何解读联合国第2758号决议，仅以台湾政府软的手段来说，有台湾观察家认为，台湾软化背后有美国因素。美国对台湾处理两岸关系的期待和要求是保持沟通、适度妥协。而台湾并没有把它作为一个战略问题内在化。这里要提及的是，陈水扁在 2000 年的总统选举中以 39.3% 的得票率险胜，他试图按照民粹主义路线动员公众，包括试图举行全民公决以支持台湾加入联合国的尝试。结果这些举动惊动了北京，也惹恼了华盛顿。赖清德的性格似乎比陈水扁冷静得多，尽管他还没有蔡英文的那种优雅的风度。在“软”的方面，他要努力的空间还是很大的。

特朗普的威胁

处理两岸关系其中一个重要的议题是台湾的国防问题。因为要跟中国谈和平的前提首先需展示实力，尤其是军事实力。两岸分治几十年来，台湾一直仰仗美国保护才得以偏安一隅。如此，美国的政治变化从某种程度上来说，决定了台湾是否还能继续作为一个相对独立的政治实体存在。

特朗普6月下旬接受“彭博商业周刊”专访时淡化了帮助台湾的可能性，称台湾应该为自己的防御买单。

一般估计，如果特朗普被选为总统，他会比他第一届任期会更自主地挑选他喜欢的人。这样，跟他第一任政府不同 （那时有蓬佩奥和波廷格，可对特朗普情绪性的决定作平衡和调正），在第二任政府中，他手下的人会使特朗普更容易按其意志行事。 这样，也就意味着，特朗普的话并非说说而已。

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美国的实力和台湾的国防开支

7月29日美国国会参众两院军事委员会跨党派领导层组成的国防战略委员会，发布的最新报告。 报告强调，美国正面临着1945年以来最严峻和具挑战性的威胁，近期可能爆发主要战争，美军却“准备不足”。报告重申中国是美国利益的“最显著挑战”以及“最强大全球军事威胁”，在20年的专注军事投入后，中国正在多方面赶超美国，很大程度抵消了美军在西太平洋的优势。今天的中国拥有超过370艘舰艇，是世界上规模最大的海军；也拥有区域内最大的空军。反之，由于美国造舰工业基础不足，美军“建设、维护和修复所需海上力量的能力从根本上令人怀疑”。国防战略委员会副主席埃德尔曼（Eric Edelman）同时也说，美国虽然仍拥有全球最强大的军队以及最远的投射力，但“一旦进入中国海岸线1000英里，美国就会失去军事优势，在冲突中处于可能输的一方”。

如果基于上面的分析，加之特朗普的言论，台湾不得不比以往更注重自己防卫能力的提高。蔡英文政府任内近五年（2019至2023年）整体国防预算，已从3815亿元增加到5803亿元，GDP占比自2.0%上升至2.5%，换言之，在特朗普上台的情况下，只有把国防预算从2,5%提高到3%，也许才能勉强满足美方的期待。

而这里，就有一个说服在野党提高军费开支的问题。 这对赖清德的政府不是一件易事。 当然，有足够理由相信，若贺锦丽当选为总统，情况将不同。 但鉴于目前贺锦丽和特朗普力量对等，就连欧盟都在拟定它的Plan B，以应付特朗普上台的局面。台湾实际上面临的是同样的问题。

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学会妥协， 巩固民主

应该说，赖清德在他就职前后，已经对他在这一届总统任期内要做的工作有了一套具体的设计（我们也可称为Plan A）。 这主要体现在他“和平四大支柱行动方案”。第一个支柱是，强化国防力量。第二个支柱是，建构经济安全。第三个支柱是，加强与民主国家肩并肩站在一起，共同发挥威慑的力量，让台湾成为民主世界的榜样。 第四个支柱是，稳定而有原则的两岸领导力，致力维护区域的和平稳定。

他的Plan A涉及是比较周到，但也体现出其缺陷。除了上述提及的国防问题，赖清德政府还需认真地对待在野党，处理好行政院跟立法院的关系。从这一点来说， Plan B 与其说是替换，不如说是对A计划的更改和补充。 从赖清德的四个支柱论述中，显然缺少了一个重要方面，即如何维护国内的民主制度。

赖清德总统上任后，他所面对的是一个他的政党民进党（DPP）不占多数的立法机构，这与他的前任蔡英文和马英九所面临的情况形成了鲜明对比。赖清德凭40%选票当选总统，该党在立法院的立委席次不如在野国民党和民众党的总和。让执政党和在野党共同努力，把民主理念内心化，制度化，这是符合政治逻辑的。如果赖清德能够在台湾社会在不同意见人之间获得最大的公约数，这意味着，必须给予反对派该有的地位，同时也给予立法院应有的权力，民主制度才更稳固。

赖清德与在野党占上风的立法院之间的争议焦点是关于加强立法机构对行政院监督的提案。事实上，民进党在获得立法院多数席位之前，曾在2012年提出过跟今天立法院类似的法案，即立法院需要对行政部门拥有更强的监督权。实际上，赖清德可以通过与反对党分享权力伸出橄榄枝重建信任。这里妥协是重要的。 台湾民主的前途，取决于行政当局与台湾最高立法机构--立法院--之间的关系如何发展。

处理好与在野党的关系跟两岸之间的互动确实有着关联。赖德清的政府在巩固民主制度过程中犯任何一个错，都会给中国提供离间的机会。

如此看来，台湾政府的Plan B，即在不违背国家意志的前提下，穷尽对大陆的软化手段，同时又提高国防能力，并且在宪法的框架下跟在野党有一定的妥协和积极互动。这才能使台湾的地位更稳固。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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