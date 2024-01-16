客座评论：赖清德当选 美中能否共管台湾？

（德国之声中文网）台湾总统选举结束后，拜登表态不支持台独，白宫第二天派了两位前高官访台。与此同时，台湾邦交国瑙鲁宣布和台断交，转而承认北京。美中的这些动作让国际观察家讨论，鉴于赖清德成为台湾总统后对两岸关系带来的不确定性，美中是否会形成新的共管台湾的共识。

台湾政党轮替后，美中曾有一次合作共管台湾，那是在陈水扁任内。由于陈水扁打出一边一国旗号，给两岸关系带来动荡，而当时的小布什政府忙于反恐需要中国大陆的配合和支持，把陈水扁看做“麻烦制造者”，美中遂有了在台湾问题上进行合作共管的共识。对陈水扁，美国采取了某种可称之为羞怒的做法，如刻意矮化陈水扁过境美国的接待规格等。在两国联手压制下，陈水扁的台湾独立冲动最后不了了之。

陈水扁之后的马英九和蔡英文，在两岸问题上路线相对稳健和务实。马虽然提出“不独不统不武”的“三不”主张，但也承认“九二共识”，两岸在马时期关系有很大改善。蔡接任总统后，不承认“九二共识”，并在后期喊出“中华民国台湾”，在去中化上做了一连串事情。虽然她也表示依照中华民国宪法和两岸关系条例来处理两岸事务，但北京已不信任她，两岸官方往来中断，并因佩罗西的访台举行了有史以来最大的围台军演，打破了海峡中线现状。而对美国来讲，由于和中国的关系性质变了，由以前的接触为主改为竞争/对抗为主，台湾被用作遏制中国的工具，所以在蔡英文没有对中国大陆采取过于冒进的策略情况下，华盛顿也就不可能和北京联手管束台湾。

“务实的台独工作者”

赖清德的状况又有很大不同。和蔡英文出身国民党再转向民进党，拥抱台独不同，赖清德是原汁原味的本土台独，早年自称“务实的台独工作者”，大陆和台湾内部部分蓝营人士，送给他一个“台独金孙”绰号，这表明赖的台独意识形态来得比蔡更强。去年访美前，他在接受访问时说他当选总统的使命就是进入白宫，惹得拜登政府不高兴，要他澄清。本次总统选举，赖在登记参选时表态，不走一中老路，不认同统一幻想，在政见会上直言中华民国是灾难，在选胜感言中再称中华民国台湾，正在走向正确的道路，等等。尽管他表示将依照“中华民国的宪政体制”，不卑不亢维持现状，强调维持台海和平稳定是其重要使命，在对等尊严的前提下和大陆开展交流，但是普遍认为，赖能否自我约束，蔡规赖随，不在台独路上走得过激过远，美中对此其实是没有太大把握的。

北京自不必论，没有有效影响台湾的工具和手段。从国台办对赖清德在选举之前和选举期间的点名批判，将赖萧配称为“独上加独”，“双独组合”，以及批赖清德的新局是两岸风高浪急的危局，赖之路就是台独绝路等来看，对赖完全没有信任。赖对北京当然也不信任。自习近平将国安法运用于香港，破坏香港的“一国两制”，台湾就失去了对北京的信任。习近平对台提“九二共识”、“一国两制”台湾方案，即便他心理真的许诺台湾比香港更高的自治，可有了香港的前车之鉴，台湾是无论如何都不会再信的。而赖的台独理念与立场，更不可能允许他认可和接受北京的“九二共识”，美国也不愿意他接受。在这一点上，白宫和赖清德倒是态度一致。两岸的互不信任，在主权和政治上的互相排斥，本来让北京对统一就有一种无从下手的焦虑感，赖的当选只会进一步刺激北京的焦虑感。

北京的安排

如此看来，北京在赖当选后肯定要采取措施以示威吓，否则选前对赖的重话批判不但会沦为笑柄，而且可能让赖瞧不起习，认为习不过是纸老虎，反诱发他在台独路上更冒进。北京的威吓除了继续对赖文攻，也会根据形势变化加强军事恫吓；同时在经济和外交上加大施压力度。中国商务部已经在台湾选举前，以台湾对大陆构成贸易壁垒为由，废除了ECFA早收清单的部分产品零关税，并表示下一步会废除更多产品的零关税。对于北京从经济上惩罚台湾，外界都不怀疑，问题是一步到位废除早收清单的全部产品，甚至废除ECFA本身，还是一步一步来。

外交部分，瑙鲁已和台湾断交，这当然是北京事先安排，下一步观察台湾的邦交国还会有谁和台断交。在台湾现有十多个邦交国中，不排除还有想和北京建交的。北京从外交和国际上打压台湾不只限于挖台邦交国墙角，更重要的是继续封杀台湾参与以主权国家之名才能参与的国际组织，同时对西方给予台湾的道义和政治支持，加强反制。军事上，目前认为解放军短期不太可能采取类似于围岛军演那种规模和强度的军事手段，除非赖清德在正式上台执政前的几个月说出一些让北京听来非常不爽的过头话。但是，还是不排除在5.20前后，解放军会进行一定规模和强度的针对台湾的实战军演，以警告赖在上台后不要轻举妄动或有大的政策转向。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



相对北京，华盛顿则有太多的影响和管束台湾的工具和手段。但对北京采取的上述施压台湾举措，只要不太过分，华盛顿可能不会有太强的回应，因为这样很可能加剧美中对抗，对拜登而言，俄乌战争和以哈战争让美国和西方牵扯了太多精力，绝不能在美国选举年又在东亚开辟一个和中国军事冲突的新战场。而要阻止这种局面发生，首要是赖清德不主动对中国大陆展示强硬姿态。如果赖在当选后能够对大陆释放某种善意，那就最符合目前拜登的利益。这也就有去年11月美国三位学者著文建议赖放弃台独党纲。但是，华盛顿大概也意识到赖不太可能这样做。赖这个人，不但不会放弃台独，其个性也非常倔强，他认定的事情，很难有人可以改变。从好的方面说，可谓有主见；从坏的方面说，此乃乾纲独断，听不进别人意见。华盛顿应该清楚赖不是那么好驾驭的，因此，要提前打预防针。

新的“麻烦制造者”?

台灣前總統馬英九專訪

某种程度上，这可以解释中国大陆中联部长刘建超在台湾选举前来美访问的意图，其行主要任务就是和拜登政府讨论共管赖清德的问题。北京一方面要祭出手段应对赖当选的变局，另一方面也会借重华盛顿的力量来约束赖。北京显然知道拜登政府眼下还不愿看到赖成为一个两岸和中美关系的“麻烦制造者”，后者会警告赖在台独路上要节制。也才有拜登在第一时间表态不支持台独，并派退休高官访台，这都是规定好的剧本，也算是安抚北京：我来管理赖的台独，你不要有太激烈反应。

尽管拜登不愿看到赖清德在台独问题上刺激大陆，然而，毕竟时空环境完全改变，无法做到像小布什约束陈水扁那样去约束赖。在美中对抗的前提下，华盛顿对台独的管理是有限的，服务于美国抗中以及拜登个人的选举利益，不可能达成北京目的。这从华盛顿对赖当选后的谨慎态度可反映出来。从这个角度看，在美国选举过后，不管是拜登还是特朗普当选，对赖清德的态度或许又会改变。所以，美中在今年或许会有一定程度的对台湾进行共管想法，但未来就难说。另对赖来讲，即使有美中共管，以其性格，在事实台独方面，他还是会有更顽强的表现。两岸在未来4年会处于一种高度危险的状态。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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