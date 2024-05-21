客座评论：赖清德就职演讲用ROC对上PRC

5月20日，曾经被形容是“台独金孙”、自称是“务实台独工作者”的赖清德如愿以偿地宣誓就职成为中华民国的十六任总统，但是他的就职演讲内容，按照台湾的標准来说，却似乎不是那麽的“台独”。

赖清德在520总统就职演说时表示：“当世界上有越来越多国家，公开支持台湾的国际参与，在在证明了，台湾是世界的台湾，台湾是全球和平繁荣值得信赖的力量。” 图像来源: Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）在赖清德宣示他将如何带领台湾走向未来四年的演讲当中，内容虽然大多是以台湾的内政为主，但是在两岸的关系上，赖清德表达了明确的态度。

被台湾独派人士视为“掌门嫡传弟子”，赖清德如今终于登上总统大位，就职演讲却以《中华民国宪法》来证明“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，并且呼吁中国正视“中华民国”存在的事实、尊重台湾人民的选择。

也就是说，赖清德认为，如果中华人民共和国不承认中华民国的存在，双方就没有对话的基础；如此来看，赖清德的态度是强硬的，他释放的信号是如果中国要谈判，就得“对等”地和民进党主政的中华民国政府来谈，而不是希望与某个政党来往接触达到政治目的。

赖清德在演讲中不用“对岸”而是用“中国”称呼北京政府，代表了赖清德要强调“互不隶属”，所以搬出《中华民国宪法》说，没有主权就没有国家，“中华民国主权属于国民全体；有中华民国国籍者，为中华民国国民”，这就是告诉北京政府：“你无权代表台湾，因为你不是中华民国国民！”

在演讲中，赖清德也再三提到假信息、文攻武吓等等来自中国的各种威胁和渗透，同时也提醒台湾民众，“国人应该了解：即使全盘接受中国的主张，放弃主权，中国并吞台湾的企图并不会消失”。

不过赖清德也点出了中国可以表示善意的方式。他在演讲中说：“在对等、尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作，可以先从重启双边对等的观光旅游，以及学位生来台就学开始，一起追求和平共荣。”但是在中国的立场上来看，很难会认为这是台湾新就任、连续第三届的民进党政府递出了橄榄枝。

赖清德的演讲当中，还有其他部分绝对会触动北京政府的敏感神经，例如，“如今，俄乌战争和以哈战争，持续冲击全世界，中国的军事行动以及灰色胁迫，也被视为全球和平稳定最大的战略挑战”；“我们将持续与民主国家，形成民主共同体，彼此交流各领域的发展经验，一起对抗假信息，强化民主韧性，因应各项挑战，让台湾成为民主世界的MVP”。前者摆明指责中国的作为对世界和平稳定造成不利的影响，后者则表明台湾将加强和民主国家的往来、提升台湾的国际地位。

随后有几段话，则是用来佐证自己所言不假。赖清德说，“国际间已经有高度共识，认为台海的和平稳定，是全球安全与繁荣不可或缺的要素”、“为了因应当前复杂的国际情势，世界各国已经展开积极的合作，来维持区域的和平稳定”、“我们感谢世界各国对台湾的重视和支持，我们也要向世界宣告：民主自由，是台湾不可退让的坚持”。

针对赖清德总统就职演说的两岸论述，中国国台办发言人陈斌华20日批评他：“顽固坚持‘台独’，大肆宣扬分裂谬论，煽动两岸对立对抗。”图为赖清德今年1月出席造势场合。 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

他也明说：“由于两岸的未来，对世界的局势有决定性的影响，承接民主化台湾的我们，将是和平的舵手，新政府将秉持‘四个坚持’，不卑不亢，维持现状。”这意味著赖清德未来在两岸的方面，将保持蔡英文的“四个坚持”路线；但是，包含两岸互不隶属等等的“四个坚持”，可以说本来就散布在讲稿的各个段落，因此这段话可以说是再次强调了赖清德的立场。

而赖清德呼吁中国“停止对台湾文攻武吓，一起和台湾承担全球的责任，致力于维持台海及区域的和平稳定，确保全球免于战争的恐惧”，这段话可以说是向世界表达台湾不是台海与区域和平的“麻烦制造者”，危及台海和平、影响区域稳定的其实“另有其人”。

赖清德也对台湾的定位表达了他的看法，就是“无论是中华民国、中华民国台湾，或是台湾，皆是我们自己或国际友人称呼我们国家的名称，都一样响亮”。这句话代表著台湾民众可以接受的底线，虽然未必拘泥名称，但是“中国台湾”、“中华台北”绝非选项之一。

中国国台办随后的声明，形容赖清德的讲话是“以武谋独”、称赖清德是不折不扣的“台独工作者”。不过话说回来，也许国台办的反应本来就在新一任台湾政府的预料之内，赖清德并不在意；何况北京政府认定“台独”的標准非常宽松，只要不是服从北京的“一个中国”，就算是中华民国派的台湾人也会被视为“台独”，何况是赖清德？

总的来看，赖清德未来应该是在两岸上维持蔡英文过去8年来的路线，重点会加强提升台湾的国际地位。如此看来，或许台海情势会紧张，但是在本来就彼此都不能接受对方、彼此也都不在乎的情况下，赖清德的就职演讲也许本来就不是说给中国听的，自然也没指望两岸关系会有什麽“春暖花开”的突破了。

詹威克：台湾出生的医界逃兵，曾经客居美国然后到英国从事媒体工作，也研究东亚历史，八十年代离开台湾，绕世界一圈后返台定居。

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