客座评论：谁是中国在欧洲的特洛伊木马？

在执行对中国“去风险化”的政策中，欧盟目前正处在一个关键时刻。政治学者张俊华认为，其中两个成员国，因为其“异类”的行为，很有北京的“特洛伊木马”的嫌疑。

肖尔茨和欧尔班在布鲁塞尔的欧盟会议上握手（资料照片） 图像来源: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

（德国之声中文网）希腊人围攻特洛伊城，久久不能得手。后来想出了一个计策，即建造了一个大型的木制的马，里面掩藏着无畏的斗士，并把这匹木马放到前线，假装战败，让其成为敌方的战利品。可当后来被拉进了特洛伊城后，木马里勇敢的士兵最终战胜了特洛伊人。

从此这个寓言就把特洛伊木马看成是从外面派到敌方内部的斗士，目的是战胜敌方。当然应该承认，任何比喻都是坡脚的。但有趣的是，有迹象表明，欧盟内似乎也出现了中国的特洛伊木马。

欧盟面临的严峻考验

欧盟以及成员国目前在处理中国向欧洲推进的政策上，正处于一个关键时刻。中国向欧洲推进，是全方位的，而主要则是经济、政治与安全方面。其背景是因为看到美国似乎对中国的防护墙建得太严实，无法在渗透。

而欧洲则强调战略自主，再加之欧洲人对中国本来就有一种莫名其妙的、浪漫的东方想象的寄托，同时由于历史和经济的原因，对中国的意见不一，习近平领导的政府在急着通过出口解决自己的经济问题，占领欧洲市场，并寻找更多中国模式的支持者的时刻，自然就会寄希望于欧洲。这就是为什么他前不久亲自来了法国、匈牙利和塞尔维亚。

中国输出过剩产能？德中两方怎么看 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

欧盟的中国政策的关键点，目前集中地体现在是否要对中国电动车的补贴进行调查并随后提高关税 （目前对电动车的关税是10%）。尽管中国目前进口到欧洲的电动车只是欧洲所有电动车的五分之一，不少国家依然非常担心，一旦中国这些技术质量不错、价格便宜的产品大批进入，会把欧洲自己的工业整垮。前段时间，一家比利时的电动巴士企业宣布倒闭，就是因为该公司无法跟比亚迪的巴士竞争，这已经给那些弱小的电动车公司或者供应商看到今后可能隐遭受的命运。

前不久，欧盟刚宣布，为了集中力量把6月9日大选做好，推迟了对中国电动车补贴调查后的结果公布以及与此相关的惩处办法（即提高关税）。在这背后，实际上是各方力量的争斗。而这里的主要是德国与法国、意大利以及欧盟高层的博弈。而匈牙利则肯定也会并利用自己是今年下半年担任欧盟轮值主席国，为中国说话。

德国自今年以来，大大提高了反对电动车的补贴调查和可能实施的关税。有意思的是，不仅汽车工业界的各个大亨出头表态，反对欧盟对中国补贴调查的决定，同时更是反对模仿美国的关税。 而且，德国政府从总理肖尔茨到几位部长，也亲自出面，公开表示反对。

看到这种情景，使得人们不禁发问：难道中国在欧洲的特洛伊木马真的在施展其功能？究竟那些国家可能是中国在欧洲的特洛伊木马呢？

经济的上特洛伊木马

要回答这个问题，在这里似乎有必要把特洛伊木马再次分类。 即经济型的、政治型的和安全方面的。 应该承认，目前在经济上能为中国打开欧盟经济大门的，德国可算是占首位了。 这原因很简单，因为德国在中国的投入远超其他任何国家。而德国的汽车行业又是一个出口导向的支柱行业。迄今为止，中国占德国汽车出口市场三分之一。

没有一个国家的汽车行业像德国那样赚取了如此的厚利。而其赢利也有利于德国政府的税收。 法国意大利尽管也有自己的汽车行业，但它们的市场主要在欧洲。而德国的汽车商可谓是全球化的典范。而这全球化过程中，对中国的依赖程度非常高。不仅体现在供应链方面，更主要的是体现在销售市场。

问题在于，德国汽车业似乎并没有像很多内行那样察觉出中国的经济由于习近平的无能，在今后5-10年内极有可能进入走下坡路的阶段，尤其是购买力方面。 它们依然对中国的市场寄予无限的期望，而在这方面，德国政府似乎也对中国经济的走向麻木不仁，正是在这种背景下，欧盟的“去风险化“中国战略，尽管得到德国中小企业界的响应，德国工业联合会公开支持欧盟的 “去风险化 ”议程，同时德国政府表面上也不反对，但今年四月肖尔茨总理带领着汽车大亨们访问中国的时候，还签署了一项有关自动驾驶汽车发展的数据共享协议，客观上搅浑了欧盟的去风险议程。

当然，德国反对欧盟反补贴调查以及实施关税的理由有各种各样。其中一条就是极其害怕中国的反制措施，因为由于德国过多地寄希望于中国市场，自然一旦中国反制，就是德国汽车行业也许就是最大的受害者。 但肖尔茨列举的理由则很反映出中国的经济特洛伊木马的特点：他以历史上案例为例，说当年日本、韩国的汽车也没有击垮德国车企，应该用开放的心态面对外部竞争。 他这种说法，实际上就完全否定了欧盟反补贴的要义：即不把中国看成一个市场经济的国家。而当初的日本、韩国经济无论如何，也比中国更市场化。

无疑，德国至少在目前是中国得意的特洛伊木马。欧盟在提高关税后，中国是否还会善待自己的特洛伊木马，还拭目以待。

政治、安全方面的代理人

实际上，提到中国在欧盟的特洛伊木马，一般都会把匈牙利放在首位。理由很简单，匈牙利对中国的拥抱不仅是在经济上，也是在政治、安全方面的。目前欧盟上层正在观察，中匈关系究竟是受两国各自专制主义者对建立对抗欧盟的影响力的一致担忧所驱使，还是两国在利益和价值观上存在真正的趋同性。 这里值得一提的是，塞尔维亚因为尚未成为欧盟的正是成员，所以不把它作为讨论对象。要不然，它在理念上（如追随习近平“命运共同体”）比欧洲任何一个国家都要靠近北京。

延伸阅读：习近平访欧之行破坏了欧洲的团结吗？

习近平在五月初访问匈牙利时签署了十几项协议。中国在经济方面的用意很清楚，即一旦欧盟采取对中国电动车严厉措施，那布达佩斯就会成为“曲线救国“的跳板。为此中方在那里投资开办了电动车厂和电池厂。 中国是匈牙利第九大贸易伙伴、最大的外国直接投资国，也是中国企业在德国以东欧洲地区的第一大投资目的地。

习近平5月9日在布达佩斯与欧尔班举行共同新闻发布会 图像来源: Szilard Koszticsak/MTI via AP/picture alliance

但真正令人担忧的是，匈牙利政府由于自己在欧盟的孤立地位，同时也因为某些方面不符合欧盟的要求，所以无法获得大部分欧盟“凝聚基金“。 所以，匈牙利特别希望能从北京那里获得资金。 为此，奥尔班去参加中国一带一路峰会特别勤奋，连续三次。 欧尔班在第三届 “一带一路 ”国际合作高峰论坛上的正式发言中驳斥了 “去风险化 ”的做法。更令人担忧的是，匈牙利与北京签订了签署的安全合作协议。至于奥尔班在欧盟会议中为中国说好话，是有目共睹的。

总之，中国在欧洲特洛伊木马，有的是北京特意培育的，如匈牙利，但有的是对方拘于自己汽车工业对中国依赖而自告奋勇当选的，如德国。 这两匹特洛伊木马功能已经显现，问题是到底要走多远，还有待观察。但是，这一点是肯定的，欧盟绝对不会因为自己个别“异类“成员国的某些理由，而损害大多数成员国的利益。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。