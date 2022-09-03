客座评论：谁将是中国下一任总理，很重要吗？

（德国之声中文网）从1979年中国推行改革开放以来四十余年，还没有哪一届中共的党大会在即将进行权力更替时像今年这样确定、却又令人担忧。如此情形倒是有点像1967年好莱坞电影《猜猜谁来吃晚餐》的经典剧目，种族主义虽然制造着紧张和悬念，但是挡不住两个不同年轻人的爱情。

当然，这种张力和结局只是1967到69年美国民权运动高涨的一个隐喻，有关一个主流自由派白人家庭如何在紧张的冲突中接纳一个黑人家庭的喜剧。中国当下的政治局势当然没有真正的喜剧气氛，但却充满了中国人民所熟悉的黑格尔的讽刺意味：一切伟大的历史事变和人物可以说都出现两次，第一次是作为悲剧，第二次是作为闹剧出现。

二十大：一场闹剧

在洪宪称帝106年之后，对在袁世凯的“二十一条”遗产刺激下发生的中国革命和革命者来说，今年秋天的中共二十大自然更接近一场闹剧：孙中山和他的民族主义同志们缔造的共和国被颠覆了一次，毛泽东和他的革命同志建立的第二共和即将被再次颠覆。毕竟，理论上，最高领导人的无限期任职关乎国本，也是君主制与共和制的唯一重大区别。

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不过，另一个区别还在于，与袁世凯试图复辟的帝制不同，中共正在从制度上完成从冷战后的威权主义政权向一个有着庞大经济体量、庞大政党官僚体系和发达现代科技支撑的极权主义政权的最后蜕变。尤其在经历了长达十年的软性政变、党国改造和社会清洗之后，二十大的党代表们继续选举他们的领袖连任早已经不是悬念，真正的悬念在于那些儒家官僚们将推举谁为总理。这一选择将决定中国两千年来的儒家官僚们的道德生命，也将影响全球政治的稳定，而且两者息息相关。

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



习近平 vs 儒家官僚

因为，在过去十年的清洗和重整之后，中共不仅已经悄悄转型成一个民族主义政党，而且颠覆了1979年以来建立并实行的集体领导制度，一个新的斯大林模式的领袖体制即将在二十大上宣告成型；然而，尽管对领袖本人来说党内外几乎不存在有组织的能够挑战的政党、派系或者社会力量，他的连任路上已经消灭了所有宪法和现实的障碍，但是，他仍然需要面对邓时代、乃至毛时代或者说过去两千年中国政治传统里最为稳固的遗产——儒家的官僚群体。他们仍然影响着中共高层的权力分配，特别是反映“君相关系”的总理人选、以及与形式上的集体领导有关的其他重要职位的人选，如人大委员长等等。

换言之，以李克强为代表的这个庞大群体，虽然说无法改变习近平的连任、也无法扭转习近平“打什么旗帜”的根本路线设定，虽然说这个儒家群体在过去两千年里经历了无数次腐败和危机，但是他们在推翻满清帝制的民族革命中最重要的共和口号“天下为公”却来自明末清初儒家文人对帝制的批判，例如黄宗羲和王夫之等人力倡的“以天下论者必循天下之公”和“不以天下私一人”等等。这在重新以所谓天下主义代替普世理想的今日中国，仍然振聋发聩，具有根本的政治合法性力量，代表着中共党内邓小平改革开放路线的继承者们、儒家官僚干部们所能坚持的历史理性。

据此，习近平再有个人集权的野心，也不得不设法与李克强等人、和改革开放路线共存、共治，不仅不得不保留形式上的政治局常委和若干老人席位，而且难以专断总理职位。毕竟，在经历了三年新冠疫情之后，党内改革路线的遗老遗少们虽然没有能力把二十大变成1962年“七千人大会”的翻版，也至少能够以经济、民生、就业、稳定以及中国与世界关系等议题对习的集权形成强大牵制。这意味着，他们不仅可能继续控制总理人选，也可能在“人民领袖”的封号之外，抵制“党主席”的设立——那对保留形式上的集体领导也就是保留政治局常委的若干职位、然后保持邓小平路线的存在感至关重要。

新一代中共强人：习近平的崛起

李克强与李鸿章

而且，这种重要性对国际社会来说同样如此。当李克强和他的国务院官员在过去一年不断劝说外资、外企和民企保持对中国市场的信心、不断出台安抚性政策，包括各种避免中美脱钩的技术性安排，国际社会看到的是一个李鸿章似的总理大臣依靠每日口服大量德国补药顽强地支撑着病体、继续办着洋务，减缓中国与世界的脱钩乃至对抗进程。

虽然囿于中国法律和党内惯例的限制，李克强的总理一职无法连任，所能做的只是提名自己的接班人并且达成党内的交换。这样的交换也许是以李克强的彻底退休为代价，而非坊间传言的转任人大委员长——中共的三号人物。否则，他的转任很可能将把总理人选让位于更效忠领袖、更缺乏改革色彩的胡春华。那或许也是一种不坏的平衡。

八月中北戴河会议结束后习、李二人分赴辽宁、深圳，似乎就表明了两人对未来总理人选的不同意向。习对辽宁的视察、对振兴东北的呼吁，似乎更适合过去十年作为主管扶贫工作的副总理胡春华接手强调平衡发展的习氏路线，区别于李克强视察深圳、拜祭邓小平所暗示的改开路线传人。而对国际社会来说，前一种安排意味着未来五年的中国经济将更趋意识形态化，从而加速中国与国际市场的脱钩，引发新一轮全球供应链和地缘政治的动荡，是需要极力避免的。

在这个意义上，当国内的压力声音消失之后，中南海或许听不到来自上海、徐州、四川的苦难消息，那些被“战狼们”过滤的国际意见却前所未有的刺耳。从今年年中以来的七国集团决议到联合国人权高专发布的新疆人权报告，再到今年底的世界民主峰会，如果中国政坛中不再有李鸿章风格的洋务派，那就意味着一个难以管理的世界与中国关系，中国政府可能陷入沉默或者对抗的危机之中。

中共十九大的七位常委 新政治局常委亮相 外界非常关注的政治局常委人选问题如今水落石出。本周三，新一届中央政治局常委亮相，他们是：习近平、李克强、栗战书、韩正、汪洋、赵乐际及王沪宁。《华尔街日报》指出，名单中含有习近平的亲密盟友，但不包括一位潜在接班人，这将确保习近平能够主导未来五年甚至更长时间的决策。

中共十九大的七位常委 栗战书 《南华早报》7月中旬爆料称，中共中央书记处书记、中央办公厅主任、有习近平"大内总管"之称的栗战书的家人在香港拥有巨额资产。但是这份马云控股的报纸很快将该文删除并登出“澄清”说明。此次爆料和收回被外界解读为涉中共19大前夕高层内斗。67岁的栗战书是中共高层内最有权势的人之一。

中共十九大的七位常委 韩正 出生在上海的韩正现年63岁。2003年，时年49岁的韩正便担任上海市长，创下历史纪录。但此后除了曾短暂代理因违纪而被惩处的陈良宇出任市委书记，一直担任上海“二把手”（市长），直到2012年才“转正”成为上海市委书记，并同年进入中共政治局。

中共十九大的七位常委 汪洋 2017年7月19日，中国副总理汪洋在美国分别与美国财长姆钦（Steven Mnuchin）和商务部长罗斯（Wilbur Ross）谈判。一直以来，1955年出生的汪洋是各界眼中的十九大入“常”热门人选，有分析人士猜测，汪洋似乎获得中南海的力挺。有意思的是，他也曾担任重庆市委书记，而其继任者就是后来被判无期的薄熙来。

中共十九大的七位常委 赵乐际 与习近平一样，赵乐际的老家也是陕西。十九届一中全会选举他为中纪委书记。他在西部省份长期工作，习近平成为中共总书记之前，两人从未共事过。之前有媒体将他与另外一名入“常”热门陈敏尔作比较，港媒“01”在十九大召开前夕曾指出，赵乐际作为现任政治局委员入常，比中央委员陈敏尔“跳级”入常更具说服力。事实正是：陈敏尔落空。图为赵乐际（右）与新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤。

中共十九大的七位常委 王沪宁 与汪洋同岁的王沪宁（62岁）本为一名国际政治学者，原来在复旦大学教书，九十年代中期进入中央政策研究室，现在已经成为主任。王沪宁历经江泽民、胡锦涛、习近平三代中共领袖，堪称“三朝智囊”。《纽约时报》指出，他或将主管党的宣传和意识形态工作。

中共十九大的七位常委 胡春华无缘常委 54岁的广东省委书记胡春华是中共中央政治局25名委员中最年轻的两人之一，另一位就是“落马”的孙政才。十九大之前，据多个接近中共领导层的消息来源透露，胡春华也是进入中央政治局7人常委会的候选人之一。

中共十九大的七位常委 陈敏尔出局 现年57岁的陈敏尔同习近平关系密切，是一名迅速崛起的政坛新秀。孙政才落马后，陈敏尔远赴重庆担任市委书记。有观察家之前曾猜测，陈敏尔在十九大上可能跳过政治局委员，直接连升两级成为常委。图为去年四月，陈敏尔（左）访问韩国时与韩国外长尹炳世会面。

中共十九大的七位常委 王岐山退任 按照中共内部所谓政治局常委“七上八下”（67岁以下可留任，68岁以上卸任）的不成文规定，现年69岁的王岐山应该无法继续留任。但不少分析家之前分析，作为习近平反腐运动的主要执行者，身兼中纪委书记的王岐山可能打破惯例，在十九大后继续担任常委。香港《苹果日报》指出，现在他的名字不在常委名单之内，但王的政治生涯不会完結，因为他有着丰富的政治经验和影响力，有可能安排他在国家安全委员会工作。

中共十九大的七位常委 “习李”架构 之前的常委中，有5人卸任离职：他们分别是王岐山、张德江、俞正声、刘云山和张高丽。强势的习近平是否会在两届总书记任期之后寻求连任，突破常规，5年之后就会知晓答案。





本文作者凯波为中国政治评论人。

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