客座评论：被权力操控的“自由”比消音更可怕

（德国之声中文网）中国网球名将彭帅指控中共前政治局常委张高丽性侵一事由于彭从公众场合的消声，让国际社会特别是网坛担忧她的人身安全。“彭帅在哪里”成为网坛的呼唤。在强大的国际舆论压力下，官方前些天安排彭帅同国际奥委会主席托马斯·巴赫进行30分钟的视频通话。根据奥委会的声明，彭帅接受了巴赫在北京冬奥会前和其共进晚餐的邀请，也表示“她在北京的家中很安全，但希望她的隐私在这个时候得到尊重。所以她现在更愿意和朋友及家人在一起。”

此次视频通话或许会使近期国际社会对彭帅的关注热度有所降温，但它无法打消人们对彭帅是否有行动自由的疑虑。因为凡对中共体制有常识了解的人都清楚，彭帅在通话中向外报平安的这些话很可能不是出自其本意，即使是她的真实表达，也是得到官方许可的。

观看视频 02:27 彭帅微笑现身餐馆、赛场 与IOC主席通话

在国际网坛为彭帅发声后，中国官媒早先公布了一封据称来自她的电子邮件，该邮件称几周前提出的性侵指控是不真实的。“我没有失踪，我也没有不安全”，“我只是在家休息，一切安好。”邮件或许是彭帅自己发出的，但邮件的内容一定是官方拟定的。这是一个失败的对外公关，因为没有人敢这样拿个人名誉以及他人名誉和道德开“玩笑”，何况彭本人就是知名的网球运动员，事件更涉及中共权贵，她即便再糊涂，也清楚这其中的政治风险。

权力的傲慢

此次公关的失败反映了中共对权力的傲慢和对外部世界的迟钝，它不明白它要回应的对象是国际舆论，因此不但未能消除人们的疑虑，反招致更大的质疑和对彭帅命运的担忧。此后，虽有彭帅在北京青少年网球决赛开幕式以及在一家餐馆用餐的视频放出，但这充其量只能证实，官方尚未完全限制彭的行动自由。

对一个公民指控前常委性侵之事，要中国官方不对她采取措施，限制其自由是不可能的。一般来说，当一桩丑闻上升成为公共事件，引发舆论广泛关注后，中共一开始的做法不是去解决问题，而是去解决那个引爆问题的人。但鉴于彭帅本人的国际知名度，又是受害者，官方也许不会像对待一个无名者那样完全把她控制起来，在行动上可能不会对她完全限制，然而在对外发声上一定会严加管控，会通过各种方式做她的“思想工作”，甚至以其职业生涯作威胁，以国家利益的名义要求她不能对外继续放话或放料，或者做其他官方不乐见的事，以免被国外“反共反华势力”利用，作为攻击中共和中国的把柄。如果不得已要回应外面的质询，也必须按照官方的剧本去做。官方的此种操作，人们是完全可以想象到的。

权贵丑闻到国际事件

彭张之间的事情本是她俩的私人隐私，是后者的个人丑闻，这种事严格来说在任何制度任何国家都难于避免。而基于两人的身份，公开后要想不引人注目不可能，但对一般民众言，他们也就是把它当作茶余饭后的谈资而已。看多了中共官员的情妇现象和不正当男女关系，民众对此类性丑闻的免疫力也提高了很多。尽管彭帅对张的指控发生在中共六中全会召开前夕，可能会让中共和习近平有些难堪，但也仅此而已，用不着如临大敌。不过也许是时机的巧合，更多是这个体制本身在处理此类事情的无限上纲，让中国官方不能用正常人的思维和心态去面对它的舆论扩散效应以及外部的质疑和对彭的声援。

从个体来说，专制政权下的官员也许都不笨，可由这些官员组成的这个体制，它的神经却很脆弱，不出事则已，一旦出事特别是涉及一定的层级或人物，那根斗争的弦就绷得紧紧的，生怕有人做文章，捣乱，想方设法利用权力和专政工具把事情压下去，对要讨公道的当事人或者事情的受害者，限制其人身自由。彭帅事件演变成现在这样，一定会被中国官方当作国安案件来处理。中共会认为，国际网坛威胁将比赛撤出中国，是在配合国际“反共反华势力”演出，后者声援彭帅，操作彭帅消失话题，目的要丑化中国，施压西方国家抵制将要召开的冬奥会。可以说，从国安角度看待外部的反映，对事情的处理就变得刚性和僵硬起来，这就使得中国官方此回在回应国际网坛质疑时显得笨拙和迟钝。

专访：国际奥会在彭帅事件中成北京帮手

彭帅是让人同情的，同情于她作为一位具有国际知名度的网球名将，仍免不了沦为中共权贵的玩物；同情于她投注了一份真感情给中共权贵却得不到她想要的爱，因为这个男人囿于他的身份就算真喜欢彭，也不可能和她结合，给她幸福的生活；同情于她在事情被公开后，只能被动地接受舆论的检视和权力的摆布。好在北京冬奥会即将举行，国际网坛和舆论对她的声援，使得中共不能不有所忌惮，从而对彭帅的人身自由和安全，不敢过于设限，否则，很可能像其他触动中共敏感神经的名人一样，要“消失”一段较长时间。

就此而言，彭帅或许比那些“被消失”的名人要幸运一些，然而，从全社会的角度看，当彭帅按照官方的要求和编排出现在公众场合，表演自己没有受限的“自由”和人身安全时，其实比她的“被消失”或诸如有些人的“电视认罪”，更让这个社会感到害怕。因为无论是“被消失”还是“被认罪”，对那些有分辨力的人而言，它从形式上就让人觉察体制的荒谬和邪恶。但是，“被自由”却具有相当强的欺骗性，明明这个人被背后的一只手控制着，可他或她向外展示的，是看起来很自由，没有受控，这使得想为她发声的人或力量，无处着力。从而，用形式上的“自由”，遮背了本质上的控制，让人难以识别体制之恶。

问题还在于，既然权力可以做到操控“自由”，表演“自由”，这个社会还有事是什么权力做不到的。自由本是一种最高贵的品质，是人可以为它而舍弃其他身外物如权力、爱情、金钱的，但既然中共可以让彭帅表演“自由”，也就可以轻而易举地让人在其他方面屈服。此乃前一阶段中共对资本举起反垄断大棒后，各路资本家纷纷投降的原因。

不管如何说得天花乱坠，被权力操控的“自由”本质还是要使人“恐惧”，它实际是恐惧的另一表现形式。彭帅虽然现身了，但她并未获得不受恐惧的自由，她的麻烦没有结束。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 指控高官 彭帅在哪 今年11月初，中国网球明星彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。11月21日，国际奥会发布声明，称其主席巴赫与其他代表与彭帅进行视频通话，引述彭帅说自己安全且希望隐私受到尊重。不过，国际奥会的视频却引发各界的质疑。人权观察的中国研究员王亚秋在推特上指出，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 昔日“大炮” 重判18年 2020年2月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。3月12日他被中共北京市纪委带走，其长子、秘书亦被纪委控制。此后“任志强”三个字成为网络敏感词。4月7日，中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会发布消息，任志强涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。7月23日任志强被开除出党。9月22日，任志强因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被中国司法部门判处有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 探访武汉 消失一年 去年1月，律师、公民记者陈秋实在武汉封城之际赶往当地，表示与武汉同胞共同进退，要将武汉的声音传递出去。他曾前往武汉中心医院实地探访。2月7日，陈秋实户籍地青岛的警方通知陈秋实的家人，指其已于2月6日下午被国保带走并接受医学隔离。去年10月初，香港媒体称陈在青岛，但尚处于被取保候审的限制状态，无法对外联络。今年9月30日，陈秋实重新在推特发文，并客串好友徐晓冬在YouTube的节目，直播中他的神态愉悦，但身形明显略瘦，提到这段经历时已淡出政论圈，仅简单表示有的能说，有的不能说，懂得都懂。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 新疆旅游 警方逮捕 2018年年底，长期旅美的中国摄影师卢广到新疆旅游时，与家人失去联系，而在他消失一个多月后，家人接到消息证实卢广已被喀什警方逮捕。当时警方并未提供家属任何书面通知，也没有告知卢广被捕的原因。卢广长期透过摄影纪录中国社会底层人民及环保议题，致力借着摄影聚焦跟关注各种议题。2019年9月9日，卢广的妻子透过推特表示，卢广已于几个月前获释返家，一切平安。但有熟悉卢案的人士表示，卢妻受到了警方的压力。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 部长失踪 妻子报案 2018年10月初，居住在国际刑警组织总部所在地法国里昂的前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟宏伟9月底去北京出差后就失踪了。10月7日，孟的妻子在里昂举行新闻发布会向国际社会求救。同一天，中共中央纪委国家监委网站发布消息，"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查"。次年3月，孟宏伟被开除出党。去年1月，孟宏伟以受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人 严厉封杀 秘密关押 2011年4月3日，中国艺术家艾未未准备经由香港至台湾筹备他的个人艺术展，但在北京首都国际机杨被北京警方带走。这之后他被秘密关押81天并接受警方调查。后来中国官方称，由于艾未未认罪态度良好、积极配合警方调查，加之身患慢性疾病，最后以“取保候审”名义将其释放，宣布艾“实际控制”的发课文化发展公司需补交1522万元税款和罚金。《纽约时报》报道称，从2011年4月3日至2015年7月，中国大陆当局无理由、无手续扣押艾未未护照。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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