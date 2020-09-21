客座评论：蔡英文的"决心"与汪洋的"警告"

（德国之声中文网）这是中国最近由政治局常委级高官对台放出的重话和狠话，舆论将此解读为中国政府对海峡彼岸蔡英文政府近期配合美国对华大打"台湾牌"发出的恫吓。与此同时，解放军也连日派出大批军机进入台湾空域，实战威慑意味浓厚。

但台湾也不甘示弱。在汪洋警告前，蔡英文在欢迎美国次卿克拉齐的晚宴上表示"台湾有决心踏出关键的一步"，让外界浮想联翩。蔡的"关键一步"指什么，是法理独立、台美建交还是美军驻台，好像都有可能。这或许是汪洋放重话的原因，而不仅仅是台美官方近期的热络互动。

台美正在进入断交之后的最好时期，华盛顿不仅出台多部国内法为美台交往提供法律保障，呵护台湾民主，在军售上更是将过去不卖的现役武器大批量卖给台湾，要把台湾武装成一只"刺猬"，让大陆近身不得，并先后派遣内阁官员和国务院次卿访台以示支持，此外，也帮台湾拓展国际空间。可以说，只要美国能助台湾的，华盛顿几乎都不遗余力去推动。民进党政府也投桃报李，自觉主动配合美国出牌，抓住这个千载难逢的时机，以实现过去不可能达成的目标，即将中华民国变成台湾共和国，完成建国大业。

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台湾的独立之梦当然是个尽人皆知的"阳谋"，但问题在于实现的几率。作为比较务实的总统，蔡英文知道这很难，不是说改个国号或举行一场全民公决就可搞定。台湾建国之难不是难在台湾民众没有共识，而是难在对岸以及美国。因为台湾一旦宣布建国，中国几乎可以肯定会武力攻台。在这一点上，台湾民众似乎分歧很大，多数民众尤其绿营选民认为大陆不敢攻台，即使攻台也必失败，所以他们鼓动和支持台湾独立，向蔡政府施压，恨不得越早宣布独立越好。

台湾可以不顾或无视对岸看法，但却不能不听从华盛顿的旨意。过去，华盛顿尚未和北京公开决裂时，对台湾的独立冲动是有约束的，因为它知道这将把美国拖入一场和中国的正面军事冲突，而华盛顿还没有做好这种准备，所以，华盛顿允许台湾可以挑衅北京，但压制它的独立诉求，自己也尽量避免对北京打台湾牌，这样很可能激怒后者。因此，很长时期，是中美联手遏制台独。

但现在华盛顿和北京既然撕破脸皮，要更好打击中国，台湾就是一张非常有用的"老k"，比起其他牌桌上的选项，台湾能够极大地牵制中国的战略资源。此乃华盛顿在过去两年频打台湾牌的原因，这也就为台湾打美国牌提供了可运作的空间，即台湾可以借美国全方位的支持，做过去不可能做的事，尽快实现台湾建国之梦。相信这是蔡英文孜孜以求的目标。她所谓的"台湾有决心踏出关键的一步"很可能是要借美次卿告诉华盛顿和外界，台湾已经做好了全面对抗中国的各种准备，只要美国愿意或者准许，台湾马上可以和美建交，改国号或者让美驻军。换言之，蔡的"关键一步"不是指某项具体的事情或某个具体的目标，而是在现有的目标项中，只要华盛顿同意和台湾能够做到的，台皆可去做。

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美台关系，美国无疑是握有决定权的一方，台湾则处于被动的接受者地位。那么，在台湾跃跃欲试的独立中，美国会允许和助推台湾走到哪一步，是直接鼓动台湾宣布建国，还是在台驻军，或者在中华民国旗号下恢复和台湾的外交关系，对华盛顿来说这也是一个不太容易的选择。后两者对美中关系的危害冲击程度只和台法理独立差一点点，同样会使两岸和美中关系"地动山摇"，将台湾拖入战争，华盛顿必须仔细权衡。

需要认识到，尽管华盛顿已经发起了对中国的全面遏制和围堵，但两国的对抗还只停留在新冷战的程度（对此外界也有争议），尚未到热战，一旦台湾在上述三项跨出一步，爆发两岸战争就是大概率的事情，而美国不参战援助台湾是不可能的，美国一旦参战，就变成了中美之战，这场战争的规模和程度就越出了华盛顿能够掌控的范畴，因此华盛顿必须考量清楚其中的利害。

然而，事情的吊诡之处在于，即使美中打新冷战，在正常状态下，华盛顿也许不会刺激中国开战，可现在恰恰是美国的非正常状态，特朗普本人的反复无常，如果在接下来的10月选情于他大大不利，那么，人们讨论的"十月惊奇"不排除出现，其中很有可能是他不管不顾用美台建交或驻军来刺激北京，给两岸火上浇油。事情到这一步，接下来就一切皆有可能。

解放军近几月的针对台湾的实战化演习，军机从绕台飞行到进入台湾领空，再加上汪洋的新近重话，目的都是为了阻止这种情况的出现。表面看，军演和警告是要给民进党政府发出一个战争的警示信号，但实则北京不愿此时攻台。因为它尚未做好武统台湾的充分准备。这里的准备不是指军队和战备物资的调度，而是北京有一系列的任务正待开张和有待完成。比如中国从明年开始的五年规划有很多卡脖子的战略短板需要尽快修补，然而战争一旦打响，先不说能否打赢，它必然会大幅恶化中国本已不妙的国际处境，使中国真正处在四面楚歌的困局，导致这些拟议中的补短板战略行为泡汤或延长，而它们关乎中国是否在和美国的对抗中最终胜出。所以，不到万不得已，北京不会和台湾打仗。

另外，同印度的对峙也让北京担心，若和台湾打起来，印度很可能趁之偷袭中国，届时北京就面临两面做战的险境。中国的军队和国力还没强大到同时与两个敌人开战的程度，可想而知，要么放弃一头，要么两边都失败。无论哪个后果都是北京不能承受的。故北京必须用频繁的军演，以及军机飞入台湾领空，废除两岸默契的海峡中线等行为产生的最大压力，让台美别打错算盘，以为它真是纸老虎，不敢武力攻台。

美台中的三角两边游戏正进入一个危险的黑洞时刻。蔡英文的"关键一步"能否兑现，汪洋的严正警告能否奏效，未来两月将见分晓。不幸的是，两个结果只能出现一个。

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