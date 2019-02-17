客座评论：蔑视民主制度的民主人士

（德国之声中文网）当今政治光谱中，所有极端势力，从特朗普到基克尔（Herbert Kickl，奥地利内政部长 - 译者），都有一个共性，即他们将政治等同于强者的权利。自己的"优先"，他人的则"随后"。这不是失误，是有意为之。他们都将自己的意图表现成人民的意志。对他们而言，共和国里，多数人的意志就是法，而人民是大多数，于是人民取代法治。

蔑视民主

但人民自然无法自己行动，所以推选了"真正"的代表。谁破坏人民与人民代表的"两位一体"，便成了"异类"，就不再是主流。崇尚这种政策的人，将自己塑造成"强人"的形象，赢得人们的欢呼，但事实上他们蔑视民主。他们说，共和国的形式是"不自由"的，不是"自由的"。奥地利内政部长基克尔早就宣称，法律要听从于政治。

使用形容词"自由的"，旨在诋毁民主制度这一形式，而在过去70年间，民主理念在全球早已生根开花。这里牵涉的不仅仅是民主理念，民主也可以根据不同的前缀，呈现出不同的形式。但民主制一定是自由的，否则就不是民主制。不存在不自由的民主制！今天的民主制形式只能以法治的形式体现，而不能是强者的统治。当今所有的民主体制都承认人权，并承认，人权不仅是一切国家行为的出发点，也是所有国家行为的基本核心。人权是宪法的内容，公民的人权通过国家得到保证。

从这一模式衍生出的不自由的民主制是什么样子？难道人权只对白种奥地利人有效？穆斯林的宗教自由可以受到限制？同性恋只能在专门的区域居住？文化是纯粹同一的，异样与不同是倒退的表现：这类表述无非是民粹者的说辞。而民粹者最崇拜的人物便是俄罗斯总统普京，他不必把人权整天挂在嘴边，在他治下的俄罗斯，记者、政府批评者以及同性恋一不小心，便会遭到杀害。在匈牙利和波兰，普京式的执政正在受到青睐。

他们并不强大

人们热衷"强人"的理由各不相同。但可以肯定的是，所谓的强人并非真强。以普京、埃尔多安，或者也可以习近平为例，他们因自己的世界观，给经济和他们各自国家的货币造成灾难，给国家带来动荡。而70年来民主制度为实行该体制的国家和人民带来富裕和安全。它之所以取得成功，是因为法治得到贯彻，而不是强者的统治成功。在一个民主国家内，肤色和宗教信仰并不重要。确保这一体制的宪法向人们指出乐观的前景。这个世界上的民粹者们却要回到一个等级社会，或者是丛林原则为秩序的社会。这条通向原始山洞的道路，让他们自己去走吧！

Alexander Görlach是一名哈佛学者，也是英国剑桥大学地区与国际问题研究所的高级研究员。他是卡内基伦理与国际事务委员会的高级学者，同时担任德国吕内堡大学的伦理与神学荣誉教授。他拥有比较宗教和语言学博士学位。Alexander Görlach是政论杂志《欧洲人》（The European）的创办者，并曾在2009年至2015年之间担任该刊总编。他现在是《纽约时报》和《新苏黎世报》的评论作者。

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