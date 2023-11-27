客座评论：蓝白合破局，两岸将迎高风险期

（德国之声中文网）原本有望成行的蓝白合戏剧性破局，国民党和民众党总统候选人各自参选，明年的台湾选举又回到原来的蓝绿白三党竞逐局面，虽然郭台铭退选有利国民党，但普遍认为，这种竞选格局，最有利民进党候选人赖清德，甚至夸张一点说，赖躺着都能赢。

我前不久撰文预判，2030年左右是台湾最危险时期，因为综合考虑习近平的年龄和政治安全、完成经济双循环布局、打破美国技术封锁、进行更充分的军事准备，以及收回台湾后的初期治理需要等因素，习大概率会在2030年左右着手统一台湾。但这个预判是建立在台湾不主动刺激大陆或有其他意外事件的前提下。如果蓝白合成，不管柯侯配还是侯柯配，可以预期未来四年虽然两岸关系不见得比现在有太大改善，但在统独问题上可能也不会有惊险动作。而赖清德若当选台湾总统，鉴于大陆对他完全失去信任，即便他在统独问题上采取和蔡英文同样的立场，大陆对他的两岸政策，也会用放大镜来解读，两岸误判的可能性及由此导致的意外事件的概率会增加，未来四年，将处于一个风高浪急状态，不排除会最后摊牌。

赖已被大陆定义为"务实台独工作者"，盖因他曾说过这句话，尽管后来他对此话的含义有过解释，但大陆对他的疑虑非但未减少，反进一步强化。最近一段时间，国台办发言人凡涉赖的言论，对他极尽讽刺挖苦之能事，没有好脸色。而大陆对蔡英文，虽然批评起来也不客气，可至少没有对她进行人格攻击。现在加上萧美琴做赖的竞选副手，被大陆称作"双独组合"，萧的反中色彩鲜明，被大陆列入制裁名单，终身追责。

几天前，赖携萧登记参选对外放话，不走一中老路，接受美国时代杂志专访又进一步表示， 坚持维护主权、不认同统一幻想。在大陆看来，这都是刺激性言论，是赖有意"挑衅"大陆、向其基本盘呼唤的表现。当年陈水扁和蔡英文登记参选，相对克制，不像赖这样鲜明表达台独立场。赖还将主张"全民防卫"的"黑熊学院"院长、台北大学犯罪学研究所副教授沈伯洋，列入不分区立委安全名单第二名，更被大陆官媒视作"以武拒统"两岸政策主张的延伸，将埋下冲突地雷。可以说，选战尚未开打，赖由于这些举措，已经引起大陆激烈反应，拉高声贝批判。国台办发言人就明确警告，"台独"意味着战争。一旦赖当选正式执政，其一举一动都会被大陆高度检视，上升到统独对待，这是双方缺乏基本互信带来的后果。

大陆的红线

习近平在和拜登会谈中，对台湾问题所作的最新表态，是红线中的红线，核心利益中的核心，这将成大陆对台政策的基本立场，用前驻美大使崔天凯接受媒体采访的话讲，台湾问题是一个"对于中国人而言生死攸关的问题"，"没有退让余地"。崔的大白话道出了官方心声，失去台湾，

中共是否会垮台可以讨论，但习近平肯定是要下台的，如果台湾在他手上丢失的话。换言之，无论对习还是对党，失去台湾都是不可承受之重，关乎政治生命、历史荣誉以及党的统治，确实"生死攸关"。尽管如此，习不会冒失地用武力收回台湾，他会静观时局变化，可这不表示他不敢使用武力解决台湾问题。台湾对大陆的一个最大误判，就是认为有美军驰援，即便台湾公开宣布独立，解放军晾也不敢对台发动作战，大陆现在的武统叫嚣，不过是吓唬台湾民众罢了。不仅很多台湾民众将解放军看成纸老虎，在大陆内部甚至在党内，持此认知的人也不在少数。

然而，北京当局如果评判和平统一的机会在台湾不复存在后，是会采取包括武力在内的非和平手段收复台湾的。最近，上海台办副主任阳礼华的一席话透露了这点。他在接待香港参访团时表示，赖清德上台可能对"加快统一"更有利，"我们要统一找不到机会，你搞'台独'，统一就有机会"。阳的观点在大陆内部有相当市场。对台湾这次大选，大陆民众乃至一些专家学者表示，如果要他们投票，会投给赖德清，理由很简单，国民党上台执政，大陆要顾忌这顾忌那，放不开手脚；赖清德上台，大陆直接用武力解决，省事得多。在他们看来，赖做总统，为了实现其台独建国梦，是不会浪费这个执政机会，用手中的总统权力和执政资源，去推动台独落地的。在台湾内部特别是蓝营，也有专家学者如此看待赖当选后的两岸路线。

赖清德将走什么样的两岸路线？

不过我认为，赖若当选总统，不太可能通过公投、修法或者其他方式宣布法理台独，让中华民国变成台湾国。这和他做副总统时说一些过头话还不一样，后者虽然也是公职，但副总统在台湾并不负有行政大权及其责任，且象征性也不够。总统掌管国安外交，2300多万民众的福祉和命运托付给总统。赖会体认到这其中的责任之大，不可任性，不敢造次。因为决策稍有不慎，会引来战火，即便台湾最后能获胜，代价也是非常惨重的，赖对此应该有基本认知。一个明智的决策者，是不能仅仅按个人的好恶和理念，以及有利于执政党甚或只是决策者的小集团去行事的，一定会周全考虑，尽可能照顾社会多数人的利益和意愿。现在，既然大陆官员已公开表达台独是武统的机会，赖怎么会把这个机会送给大陆？

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 美国在台协会执行理事接机 8月12日，前往邦交国巴拉圭参加新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios）就职典礼的台湾副总统赖清德过境纽约，并在当地短暂停留。台湾总统府发布新闻稿称，前往纽约肯尼迪国际机场接机的是台湾驻美代表萧美琴及美国在台协会(AIT)执行理事蓝莺（Ingrid Larson）。AIT主席罗森柏格（Laura Rosenberger）在社交平台X上表示，因为自己要出席妹妹的婚礼，因此无法亲自前来接机，但她将在赖清德返台过境旧金山的时候与其见面。台湾有国民党籍立委质疑赖清德过境美国的规格不如以往，疑似被美国“低调”处理。台湾外交部回应驳斥，国民党立委刻意扭曲令人遗憾。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平” 赖清德在纽约出席侨宴时说：“当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平。”他表示，台湾现在已经走在正确道路上，千万不要因为极权主义加大威胁的力量，就害怕、走回头路。他还感谢美方不惧压力，秉持安全、舒适、便利及尊严原则协助过境。他强调台湾安全、台海和平属于全球性议题，鼓励台湾分享民主理念、积极参加民主阵营。今年6月，赖清德在台湾参加活动时亦曾表示，有主权的和平才是真和平，让渡掉主权的是假和平，接受一个中国原则、九二共识就是让渡主权，2024年选举的关键是民主与专制的选择。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 在纽约受到台湾侨胞热烈欢迎 数百名台湾侨胞在赖清德下榻的饭店门前聚集欢迎。他们挥舞中华民国国旗、美国国旗及民主进步党党旗、高举欢迎标语，以扩音器高喊台湾加油、副总统加油等口号。赖清德向其挥手致意。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 反对者场外举牌抗议 据美国《世界日报》报道，赖清德13日在出席当地侨宴时，场外还有上百名中国侨民抗议，高举“世上只有一个中国”、“要和平，反台独”等标语，并喊“台独必亡”等口号。路透社拍摄的影像显示，现场还有民众开著一台挂著“赖清德台独龟孙滚蛋”招牌的车辆。据台湾媒体报道，为避免冲突，中国侨民被美国警方隔开在100公尺之外。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 1号象征“勇往直前” 赖清德在纽约停留期间还去观看了棒球比赛。图为他与美国在台协会执行理事蓝莺在球场的合影。赖清德身穿的球衣背后号码是1号。他也与身着11号球衣的台湾驻美代表萧美琴合影留念，引发外界对2024年台湾总统大选“赖萧配”的联想。台湾外交部还专门解释称，1号球衣象征“勇往直前”，11号则代表“脚踏实地”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 巴拉圭新总统就职演说时两度提到台湾 15日，赖清德出席了巴拉圭新任总统贝尼亚的就职典礼。巴拉圭目前是台湾在南美洲唯一的邦交国。贝尼亚发表就职演说时两度提到台湾，并表示巴拉圭将以地缘政治眼光，来建立联盟及合作，寻求衡平协议，而台巴之间的友谊及合作正是例证之一。今年7月，贝尼亚仍在候任期间就已先期访问台湾，他强调，未来执政的5年内，巴拉圭都会跟台湾站在同一边。他也感谢台湾在经济上对巴拉圭的协助，并鼓励台湾企业赴巴拉圭投资。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “我们不要当敌人，可以做朋友” 多年前曾自称“务实的台独工作者”的赖清德近日在接受彭博社采访时表示，他认为台湾已是一个主权独立的国家，以“中华民国”为正式名称，且“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，因此台湾并无宣布独立的必要。此前他曾说，台湾的未来只有台湾人民才能决定。他还表示，希望世界知道他是一个“理性、稳健的领导人”。在被问对中国大陆国家主席习近平的观感，赖清德说：“我们不要当敌人，可以做朋友。我们乐见中国跟我们一样享有民主和自由。我们也愿意与中国合作推进和平与繁荣。”这一采访在8月15日播出，正值赖清德过境美国前往巴拉圭访问之际。有分析看法指出，赖清德在采访中修正自己的“台独”立场，会令华盛顿方面感到“舒心”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 中国外交部发言人以“麻烦制造者”称呼赖清德 在中国外交部例行记者会上，面对记者提问中方会否在赖清德18日访美返台后，对台湾立即展开大规模军演，发言人汪文斌再以“麻烦制造者”称呼赖清德，并称此次赖清德在美从事政治活动，是“美台勾连以‘过境’为幌子安排”，违反“一中原则”。他表示，中方密切追踪事态发展，并将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。赖清德在巴拉圭回应表示，“中国不必把过境作为文攻武吓藉口”，并批评“不管疑赖论或疑美论”都是中国藉以“分化台美、创造错误认知”的政治宣传、意图影响台湾的选举。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 赖清德返台后再军演？ 浙江海事局8月11日发布航行警告，声称将于8月12日中午12时起至14日下午4时在宁波附近的东海四点相连的某个特定海域举行军事演习，禁止船只驶入。8月12日是赖清德过境美国纽约的动身之日。不过，台湾国防部发言人孙立方15日表示，台湾此次没有见到“相对大规模”的（解放军）演习或行动，但不代表台军将放松防卫或备战的决心。也有分析看法认为，中国军方可能再次比照今年4月的做法，在台湾总统蔡英文过境洛杉矶返回台湾之后，解放军在台湾周边海空域举行了为期三天的大规模军演。



然而，赖会在去中化的路上走得更坚决，更远，想必这点不会有太多争议。从而，很难保证不会在某个举措或政策上触怒大陆。例如，假使明年5.20就职演说赖对台独的表述激怒北京当局，大陆用类似针对佩罗西访台的围台军演或其他高强度的军事动作来回应，以达震慑台湾新政府之目的，并非不可能。此外，也不排除出现下面这类情况：台湾深绿利用中美对抗，把握住明年美国总统选举共和民主两党候选人竞相攻击中国的难得机会，要赖兑现竞选诺言，宣布台法理独立，如果大陆因此武力攻台，美国就势必卷入，从而实现他们期待的台湾建国理想，同时永绝大陆收复台湾的统一梦。

基于台湾政党轮替后这么多年的两党互撕经验，不难想象，赖若明年选胜，民进党会最大化手中的执政资源，谋划长期执政，极大可能在四年后的大选中赖再获胜，又执政四年。如此，作为一人之党的民众党大概率泡沫化，国民党虽然树大根深，也会元气大伤，遭受重创，台湾政坛像日本一样，成为民进党一家独大局面，假如它在未来执政中不犯大错。故而，即使赖清德继承蔡英文的两岸路线，没有频踩大陆划下的红线，但在和统无望情形下，亦不排除北京当局利用赖清德在两岸政策上的某些失误，有意设局，引诱赖和台湾深绿势力贸然宣布台独，从而为大陆攻打台湾提供借口。

总之，赖若当选，未来四年两岸情形会波谲云诡，迎来高风险期。至于武统会不会比大多数人设想的提前来到，要看国际力量对比和大陆政局的发展包括习近平的个人意愿，但更取决台湾内部情形特别是赖清德的执政智慧和两岸路线。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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