客座评论：蒙古助普京打破国际通缉“魔咒”？

俄罗斯总统普京最近对蒙古国的访问，当然是基于两国关系的考量，但是，此行或许也有一个特殊目的，即试图让国际刑事法院对普京的拘捕令事实上失效，从而拓宽首脑外交的空间。

普京出访蒙古意在试探打破国际通缉令封锁？ 图像来源: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/REUTERS

（德国之声中文网）国际刑事法院（ICC）去年3月指控普京犯有战争罪，指示非法将乌克兰儿童移送至俄，对他发出了拘捕令。由于ICC有124个成员国，此举让普京的国际旅行和访问变得极为困难。

俄罗斯是个大国，虽然俄乌战争大大压缩了俄的外交和国际场域，比如普京和俄外长等政治人物无法再访问西方国家，和西方国家的领导人与外长无论是在双边还是多边场合，都不能进行沟通和交流，但还是可以和全球非西方国家发展正常的外交关系，去这些国家访问，并出席国际会议。然而，ICC的拘捕令让普京变成了一个国际罪犯，极大限制了他的外交空间。他只能去有限的ICC非成员国访问，国际会议就别想去参加了——不但像G20、APEC这样的重要国际会议他出席不了，就连金砖会议这种俄罗斯本身是成员国的会议，只要不是在俄国和中国举行，他去参加也面临一个会被逮捕的问题。

普京的外交困境

作为一国总统，不能和大多数国家的同行进行面对面交流，当然对国家利益会造成损害。虽然外长可以代表总统出访全球南方国家，参加国际会议，可是外长的角色毕竟不是总统，很多事情不是外长能够决定的，很多对国家关系的判断要有一手资料，亲自出访才能准确。这也是各国非常重视元首外交的原因。国家领导人如果能够建立起密切的私人关系，有助于两国关系的发展，并化解双方之间的一些误解和矛盾，解决某些棘手难题。如果两国领导人没有私人关系，对对方国家的了解只是基于情资——这自然是必不可缺的——而不去当面交流，实地感知，两国之间也就不太可能发展出友好关系，或者原来的友好关系会受影响。

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俄罗斯目前就处于这种状况，由于普京不能出访全球南方多数国家，他也就无法和这些国家的领导人有当面解释他为什么要发动特别军事行动的机会，从而取得他们的理解和同情。领导人面对面的会谈，尤其是小范围的私人会谈，是一个深入交流、互相了解的机会，它比外交部门的官样解释，或者领导人的电话和视讯会谈，效果都要好。普京当然明白俄罗斯的这种外交困境，所以也努力想突破。客观地讲，从现在全球南方国家对俄乌战争的反应和态度来看，俄做得相当不错，多数南方国家并未跟随美国和欧盟制裁它，但假如普京能够正常出访南方国家，俄的地缘政治环境可能会比现在好很多。

普京在访问蒙古之前，他出访的国家，除中国外，是中亚几小国，沙特和伊朗，以及朝鲜和越南，而且多是旋风式访问。上述国家都是ICC非成员国。要打破ICC拘捕令所导致的旅行限制，普京必须到ICC成员国访问，试试水温。蒙古正是这样一个理想国家。它的陆路和航空完全被俄中所包围，根本不用担心出访蒙古会有被逮捕的危险。

从外交礼仪来讲，如果一个ICC成员国邀请普京访问该国，是不可能把他逮捕交给ICC的，这样的话国家的信誉也就破产了。但是，谁能够百分之百打包票不会出意外？如果一些国家特别是小国，受到的西方压力过大，或者为了讨好美欧，又或同美欧达成某种交易，也说不准普京一落地就被逮捕。俄罗斯必须预防此种情况的出现，确保百分之百不会出问题，才敢让普京访问ICC成员国。

蒙古为何不逮捕普京？

蒙古的地理位置，让普京访蒙绝对安全。虽然俄一宣布普京出蒙消息，乌克兰就要求蒙古逮捕他，西方也对蒙古施加了压力，但普京知道蒙古不可能逮捕自己。不会逮捕他的原因，不是蒙古事后解释的，因为蒙古处于对俄罗斯的能源依赖状态，以及蒙古始终坚持中立的外交政策，故而很难根据ICC的逮捕令对普京实施逮捕；而是即使逮捕了普京，也无法把他交到ICC手上——蒙古的飞机都出不了领空，俄肯定不会让蒙古的飞机飞越自己的领空，中国大概率也不会允许。飞不出领空，为救普京，还会引来俄罗斯大军入侵。所以即便蒙古有心通过这种方式逮捕他，也是不敢的，何况，蒙古压根没这么考虑——至今它都没有谴责俄罗斯入侵乌克兰。

蒙古作为ICC成员国让普京来访，其他也想邀请普京访问的国家就有一个借口。之前，巴西总统卢拉很想邀请普京来巴西参加G20峰会。他去年9月在新德里举行的G20峰会间隙接受采访时表态称，普京可以轻松前往巴西，不会被捕。但2日过后，他又表示，如果普京明年赴巴西出席峰会，是否进行逮捕将由巴司法部决定。原因据说是卢拉的前次表态在巴西引发了争议，所以不得不改口。南非也是一样，去年在南非举行的金砖峰会，原本南非总统也有意邀普京出席，普京也很想参加，但南非国内有不同看法，南非最后没邀，普京也就没去。

巴西南非是否跟进

对普京来说，虽然访问了蒙古，算是一个小突破，可蒙古毕竟是个人口小国，如果像巴西或南非这样在全球南方有分量的国家邀请他访问，对国际社会特别是西方发出的信号就非常强。此前无论南非还是巴西，总统愿意邀请普京前来访问，但也必须考虑国内不同意见，有了蒙古这个例子，假如卢拉再次邀请普京出席今年在巴西举行的G20会议，他就能拿蒙古的例子去说服国内的反对意见。而这些反对意见，有的也未必是真要巴西政府逮捕普京，如果他来访的话，也有可能是认为巴西不能开这个头，违反巴西对ICC的法律义务。如今蒙古开了头，巴西从自身国家利益出发，如果评估有必要邀请普京访巴，心里也就可以释然了，至少对卢拉而言，他可以此去说服国内的反对意见。另外，西方国家既然没有因为普京访蒙而制裁它，假如制裁巴西似乎也说不过去。

从俄罗斯的角度看，普京如能再出访巴西或者其他一两个在全球南方有影响力的ICC成员国，后者对普京的拘捕令的法律吓阻效应就消解了大半，更多的南方国家恐怕会邀普京来访，俄罗斯因俄乌战争受困的国际处境无疑会得到大大改善，至少和全球南方国家的外交关系基本恢复正常。这当然会是普京外交取得的胜利，得以让他在国内的权力和政治地位进一步巩固，同西方的对抗也就有更坚实的民意基础。

尽管普京有这种意图，但他能再访如巴西这样的ICC成员国吗？从现实来看，怕是很难。因为如果卢拉一定邀请，他固然可以保证普京的安全，不会抓他，可估计G7国家的领导人会抵制来巴西参会，马克龙早就放了这个话，如果他们不来，G20也就不用开了，巴西会因此得不偿失，不仅在西方的信誉受损，也会让为会议的举办而投入的资源浪费，并由此还可能引起巴国内反对总统的声浪。现在看来，蒙古邀普京访问可能还只是个案。也许会有个别小国效仿蒙古邀请普京访问，但俄罗斯要打破ICC拘捕令对普京造成的外交困境，难度还是相当的大。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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