客座评论：菲律宾海警船撤离仙宾礁背后的原因

9月14日，菲律宾海警船9701号撤离其坐滩5个月的仙宾礁舄湖。此事得到中菲双方确认，虽然菲国家海事委员会主席贝尔萨明在声明中宣称，船只返回是为了满足船员的医疗需求，以及对船只进行维修，但实际是承认该海警船已经驶离仙宾礁。

美菲加澳日在南海展开军演（2024年4月） 图像来源: Armed Forces of the Philippines/AFP

（德国之声中文网）今年4月，由日本赠送的9701号海警船成功闯入中方控制的仙宾礁舄湖（国际通称萨比纳礁），这一呆就是5个多月，在此过程中，中菲双方针对其补给问题，发生了多次激烈的冲撞。显然，菲律宾是要复制在仁爱礁（国际通称第二托马斯礁）"马德雷山号"的坐滩版本，用锚泊方式谋求在仙宾礁长期存在。但现在它的撤离，表明马尼拉的这一目的--用中方学者的话说，"试图继续存在，死磨硬泡的幻想破灭"--暂时受挫。

南海是当今全球地缘政治的一大冲突点，周边的声索国都声称对南海相关海域拥有主权，并强化对已占领岛礁的实际控制权，还觊觎抢占更多岛礁。这不可避免地导致包括中国在内的声索国的冲突，其中菲中冲突最为严重。早在阿基诺三世政府时期，由于南海仲裁案，菲中关系剑拔弩张。杜特尔特上台后，虽然他修补双边关系，压制岛礁争议，但菲方并未放弃在南海仲裁案中有利自己的立场。小马科斯本想继续改善和中国的关系，然而随后不久，即改变在中菲奉行平衡外交的做法，全面倒向美国，马尼拉在南海争议岛礁的立场，也一改前政府的和缓态度，变得强硬。

小马科斯做不到友美和中

小马科斯政府对中立场的大变，有不同说法，可有一点是清楚的，作为一个在地缘政治上高度依赖美国，和华盛顿签有防御协定的国家，在美国抗中的压力下，马尼拉要想友美和中，很困难。加之菲律宾的整个社会，特别是精英阶层和军方，都非常亲美，如果华盛顿要将马尼拉拉入美国抗中一环，充当在东亚围中的一个重要角色，马尼拉难以拒绝。换言之，在菲中围绕南海争议岛礁的冲突中，是有美国因素的。

其实这不难理解。以菲中的经济实力，海洋和海警以及军队的能力，尽管现在的几个争议岛礁靠近菲律宾，对马尼拉有地理优势，然而，在双方频繁的运补和反运补的对峙中，菲律宾很难讨到便宜。民众可以被爱国的民粹情绪驱使，媒体和政客乃至政党也可以为某个目的鼓吹对抗，但政府必须秉持现实主义逻辑，考虑在双方实力相差悬殊的情况下，长期的、高频次的海上对峙，自己是否能够支撑，一旦现有的对峙模式失控，发展到军事冲突的地步，是否会引发双方战争，对国家利益带来何种风险，诸如此类问题，是要仔细考虑和权衡的。

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马尼拉把自己塑造成受北京欺负的一方

可在菲中冲突中，马尼拉表现得很颇为强硬。这让北京也只能跟着强硬。在菲律宾和西方的舆论塑造中，是因为北京对争议岛礁的强硬、不肯退让，才让马尼拉也强硬和不肯退让。双方在立场上的宣示也许如此，然而，只要明了北京目前优先处理的事项，大概能知道，它实际上不想让南海的岛礁冲突变成一个影响内政的国际焦点问题，低调处理符合北京的利益。北京的当务之急是稳经济、稳民心。南海岛礁冲突如果处理不慎，引发军事冲突，导致美军介入，且不论这是否会让中美在南海打起来，以及打起来后解放军能否取胜；单单中美在南海的军事冲突风险就会让中国的地缘政治环境变得更恶化，从而不利目前的稳经济努力，并极大影响民心。从这一角度看，北京是不想让南海的岛礁争议变成一个冲突的风险点。当然，对北京来讲，它也不能在冲突中表现出退缩，否则，同样影响民心。

马尼拉没有北京的这种两难处境。由于双方实力的不对等，马尼拉把自己塑造成受北京欺负的一方，故只要在双方南海的冲突中，马尼拉把冲突控制在一个低程度，持续的挑战中国对马尼拉是有政治加分作用的。但这里也有难点。北京虽然不想把双方的冲突变成国际焦点，可其底线是决不能让马尼拉的运补成功，否则无法向国内交代。这样，对菲方的运补就必然要加强拦阻，从而导致菲方也必须加强运补的力量，进而双方的对峙也就跟着升级。马尼拉显然把握不了这个难点--因为这不由它决定，因此才有6月两国在仁爱礁的一次严重冲突，酿成菲海军陆战队的被缴械和人员受伤，以及8月底菲运补船和9701号在仙宾礁被中方船只撞损的后果。

但马尼拉把握不了这个冲突难点和双方的冲突升级，亦不完全是由菲律宾的被动所致，也有马尼拉的主观判断成分在内，即对华盛顿会力挺菲律宾和中国的对抗，怀有过高期待，以为在运补中，当和中国海警船的对峙处于下风时，美方会给予实际的援助。

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美亚太司令称"护航"后会晤中国南部战区司令

对小马科斯政府来说，为达其某种个人目的，同时也向国际社会彰显菲方的南海岛礁主权，适度通过运补向中方展现强硬姿态，表达维护主权之决心，是可以想到的、正常和正确的做法。但从去年5月到现在，将近一年半时间，菲中冲突不断，且程度逐步提升，站在旁观者特别是本区域的东南亚多数国家的角度，似乎又不好理解马尼拉这样做的原因。

能够解释的是外因的介入，即美方的表态拉高了马尼拉和北京对抗的决心。华盛顿多次声称在菲中冲突中站在菲方一边、抵制北京胁迫，并援引美菲共同防御条约，以及两国海上演习等方式鼓励菲律宾对抗中国。最明显的是美印太司令帕帕罗8月27日表示，美国舰艇"可以护送在南海执行补给任务的菲律宾舰艇"，也确实在前不久的一次补给任务中派了美国的P8机监控中国海警船。华盛顿的鼓动和支持让马尼拉相信，虽然菲方的运补一再遭遇中方阻扰，但只要和中方的冲突闹得更大，美方就一定会介入。它并没有料到，美中之间的关系是复杂的，尤其在目前阶段，拜登政府无意在东亚开辟第三战场，哪怕是和中国出现小规模的军事冲突。

在帕帕罗表态称美国会护送菲运补后仅两天，美国安顾问沙利文去北京进行了他任内的首次访问。这次访问他争取到了中方同意举行两军战区级别的领导通话，随后不久，帕帕罗和解放军南部战区司令吴亚男进行了视频通话，并邀请后者访问夏威夷印太司令总部。从美方新闻来看，两人谈到了南海问题。北京对两军战区领导通话的前提，或许就是要美国放弃对菲律宾运补的护航。有鉴于美国总统选举已处于关键阶段，拜登肯定不愿看到在这个时候，无论台海还是南海发生军事冲突，让美国被迫卷入。何况，目前美国在东亚没有部署航母，一旦发生军事冲突，美国也驰援不及，所以美国对马尼拉的运补护航，最多可能只是用军机监控中国海警船。

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中国区别对待仁爱礁和仙宾礁的坐滩军舰

华盛顿如不采取实质举措帮助马尼拉，靠菲律宾自己的力量，是很难突破中方对运补阻拦的。由于中国海警船比菲方强太多，北京的策略其实也很明确：对在仁爱礁已经坐滩25年的菲方老旧军舰马德雷山号，允许菲方运送生活物资的补给，等待让它自然解体；但对停泊于仙宾礁的9701号船只，则不让菲方的运补进入，哪怕是生活物资。为此，中国海警、海军在短时间内组建起了规模庞大的"护礁舰队"，把仙宾礁围了个水泄不通，致使菲方屡次冲闯无果。据说9701号船上有菲方50多名官兵，没有补给，他们的生活和活动以及心理健康都会出现严重问题，另外，船只没有及时得到补给，也会产生隐患。在该船撤离仙宾礁后，外界就看到有四个船员被抬下。

菲律宾遭美国出卖？

马尼拉当然明白此种情形，所以也和北京谈判，试图给北京施加压力，达成有利于自己的运补协议。双方会谈至今进行了9次，最近一次是9月11日于北京举行。6月双方曾达成一个临时运补协议，但随后北京就指责菲方出尔反尔，可想而知后来的会谈中方在立场和策略上让步的可能性极少。得不到补给，菲方 9701船上的50多名官兵面对的困难只会越来越严峻，美国的援助又指望不上，在这种情况下，马尼拉只能将这艘海警船撤离仙宾礁。

有舆论指，马尼拉被华盛顿出卖。这样说过于严重，但经过此一回合的海上较量，菲律宾对美菲同盟关系或许有更现实的思考，明白美国毕竟有自己的利益，它会在舆论、外交乃至军事上帮助菲去对付中国，然而，要它为菲亲自下场和中国进行军事对抗，则基本可以排除。故菲律宾未来再在仙宾礁坐滩的可能性不大，而且中国也不会再允许这种情况出现。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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