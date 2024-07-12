客座评论：英美大选对中港的讽刺

英国选举结束，保守党惨败、工党上台；美国大选的候选人辩论激烈，拜登也被呼吁退选。这两件事，对中港政治，带来甚么讽刺呢？

2024年6月16日流亡澳大利亚的香港立法会前议员许智峯在阿德雷德动物园高举“人权重于熊猫”的标语，在中国总理李强访问澳大利亚期间，倡议澳大利亚政府除了经济合作，还应该重视人权议题。 图像来源: Asanka Ratnayake/Getty Images

（德国之声中文网）对，我说的是“讽刺”，而不是甚么国际形势互动的一般“影响”，是讽刺。

先说英国大选，执政14年的保守党下台，工党上场，香港许多网民都意有所指指的说“算不算夺权”、“这是顛復了”，香港人都会心微笑。

因为套用香港47人案的逻辑思维，只要是想争取议会过半数控制权从而达到政治威胁、解散政府甚么的，即使都是宪法所允许你做，也算是“顛復”，要拉要锁。

但人家英国，政权的确被顛復了，首相也换人做了，但没有人被拘捕，更重要是，英国的天空没有倒塌、没有甚么混乱，英格兰还借这个“顛復”好时机，杀入了欧国杯决赛。

这叫香港现在审讯47人案的背景，显得多么讽刺！就让35+的人进入议会、就让他们无差别否决预算案、就让他们逼特首辞职甚至换上泛民自己人上台，原来也没有甚么大不了啊！英国该死的天气不会变好，但也不会末日到来，紧张个屁？

另一个讽刺是，中共就是不停强调，只有共产党才是唯一带领中国人民前进的政权；但在英国大选，保守党做了14年，他们也相信自己是唯一的选择唯一的希望，选民也习惯了保守党的执政啊，但，不等于不可以让其他人试试看。中国人看到英国也可以换个政党试试看，难道就不会想一想，为何中国人就只能吃一种主食、接受一个政党的管治？

所以作为消毒配套，中共唯有一直把“国外比较乱套”的说法反復播送，务求令国人相信：政党一换就乱、一乱就坏事，还是中国的不变应万变最靠谱。

共产党最怕政党轮替就会失去江山，但你看看，工党在2019年的大选其实是输到有史以来最差的，甚至当年工党的“名宿”Tony Blair都看扁工党前景，认为保守党可以再执政多十年。

但谁知，保守党自己的不作为或者乱作为，居然给了工党一个东山再起的突破口，短短5年便谷底回弹执政。可见，丢失政权不会是一生一世，除非你不思进取不作改变。

7月11日北约峰会最后一天，面对让贤声浪，美国民主党总统候选人拜登表示自己不是要留下任何“政治遗产”，而是想要“有头有尾完成工作”。 图像来源: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

美国的总统选举辩论，更有讽刺意味。第一，美国舆论居然可以要求“现任总统退选”，这对宫廷权斗、血雨腥风的中共来说，简直匪夷所思、大逆不道。之前网上有视频，访问那些甚么人大政协委员，被记者问道，觉得习近平应该连任多长时间，个个都不知如何回答，不敢说永远做下去，太封建皇朝了；但也不敢说一个限期，这岂不是妄议国是、对“圣上”大不敬？

美国居然可以自由呼吁总统退选，还可以被媒体当面讽刺拜登老了可能有认知障碍。这在中共眼里，应该是诛九族的罪行。

想起来，毛泽东当年其实也是干到身体无法支持的地步，甚至出席党10大代表会议，他已经无法站起来鼓掌离场，要周恩来代他掩饰、呼吁“主席目送大家离场”，要其他不知毛泽东病重的代表先离场，他之后才由医护人员照顾离开。

这段“往事”往往在中共党史上，包装为“周恩来的机智”“毛泽东的辛勤”，但如果放在现代政治，就像美国这种社会，这简直就是欺骗全国人民的行为啊！是一个身体已经无法应付治国理政的严重危机。

当然，之后的中共改了规矩，“七上八下”避免了老人政治的危害。但今天，习大大永续连任，会否出现拜登式的“除非全能的上帝才可以叫我退选”？噢，对了，中共是无神论，也就是说，连上帝都管不了啊！



曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人。目前旅居台湾。

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