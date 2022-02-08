客座评论：自食苦果——西方对中俄的误判

（德国之声中文网）如果说，北约在当初的扩张中，适当采取措施对俄罗斯进行某种技术上的安抚，也许不至于到今天给普京在侵略了乌克兰之后还振振有词扮演“受害者”的机会，同时又使西方这次在乌克兰危机中显然被普京牵着鼻子走。这一切，跟北约当时在扩张中并没有认真思考俄罗斯可能的反应，也是出于短视的习惯，没有认真地处理好2014年乌克兰危机后遗症的表现。

而西方国家对华政策中，也有类似的做法。如果当初对中国没有坚信用贸易能改变其政治制度和意识形态，那今天的西方与中国的状态也会大不一样。

而更令人沮丧的是，西方的一些分析家们继续在犯误判或者对某种现象轻描淡写的错误。 当然，误判不仅指对现实的错误解读，也包括了对未来的错误预测。而有时，即便判断是正确的，也被政治短视而迷误，于是乎出现头疼医头的短期措施，而非追求需要经过长期努力的目标。 以2015年达成的明斯克协议为例。当时，对欧洲各国来说，目的就是早点让乌克兰太平下来，哪怕这种太平是表面的、临时的也行。于是，便出现了明斯克协议。但是该协议至今无法认真贯彻，而俄国则指控基辅没有落实协议。

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中俄高峰会议以及错误的解读

这个月在冬奥开幕式前召开的中俄高峰会议将是对改变亚欧地缘政治一个具有很大影响的事件。但是，西方各界的反应和评论并没有给予应有的地位和足够的重视。

有的为这次北京在乌克兰危机中如此明显站队莫斯科，觉得出人意料。有的则持有相当大保留态度，因为觉得中俄之间与其说是友谊不如说是互不信任。有的则安慰自己，“中国并非无条件地支持普京”。至于美国安顾问苏利文则更是发出了空洞的威胁：中国若被视为支持俄罗斯攻乌，或需付代价。

所有这些反应，都说明一点，西方分析人士对历史细节不熟悉，对习近平和普京这两个掌握着世界上地域庞大的国家的领导人不了解，对最近几年的微妙发展更是陌生。

透视中俄关系

俄罗斯人本来是一点不推崇中国的。而且在心理上，俄罗斯人一直认为自己的心是往欧洲靠的，而不是向亚洲。但是，这种情况在近15年来有了巨大改观。而这个改观得感谢普京一人。话再转回来。2012年上台时的习近平的目光也不是一开始就朝着俄罗斯的。习近平当初的想法是紧盯着技术和军事上最强国美国，通过“友好”关系，不断从那里获取最好的技术。于是他就向美国提出了所谓“建立新型大国关系“的外交倡议，而这个大国就是指美国和中国，俄罗斯根本排不上号。

但这一切，显然被世界政治的变化而改变。 习近平在奥巴马那里就他的倡议吃了闭门羹。至于后来特朗普更是把他折腾的不行，而今天拜登的手法也不比特朗普差。于是乎，在2013年习近平开始尝试跟俄罗斯和普京合作。通过几次私人接触，颇有一拍即合之感。于是，出现了很多超越一般国家领导人关系的做法。比如说，普京说，在任以来从来没有一个国家领导人给他亲自送生日礼物，而习近平却这么做了。 当然，后来的你来我往，这里就不谈了。至于普京，显然成了中国的伟大经济成就的推崇者。是他说服了俄罗斯的领导阶层以中国为友，而且是要成为亲密朋友。

普京在位20年 脱颖而出 2000年1月1日到来之前的哪个夜晚，俄罗斯总统叶利钦宣布辞职。接班人便是担任总理不久的弗拉基米尔·普京。其实，从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。2000年3月27日，普京在提前举行的大选中顺利当选俄罗斯第三届总统。

普京在位20年 豪情万丈 2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

普京在位20年 克格勃出身 普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

普京在位20年 强国梦碎 有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料以及能源价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

普京在位20年 吞并克里米亚招致国际制裁 2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

普京在位20年 施展魅力秀肌肉 在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

普京在位20年 “双套车”式民主 很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。

普京在位20年 劳燕分飞 在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

普京在位20年 今非昔比 两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有4年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？ 作者: 乐然



当然，这种变化不仅是两个人关系的结果，也是西方世界对中俄在政治上的变化的反应。特别当美国在高科技领域开始对中国限制，中国在技术转移方面除了在欧洲找出路，也不得不转向俄罗斯。当然，俄罗斯在军事技术方面对中方一直小心翼翼，但至少两国合作制造CR929大飞机，尽管在各家该有多少市场份额问题上吵了架，而且没有西方关键零件是否成功，还是个问题。

中俄峰会前后达成的共识

中国是全球经济大国，广东省的GDP就超过俄国。中俄两国在投资和技术领域的优势是不对等的。但两国确实也有一定互补性。况且中俄两国目前在世界上处境都不怎么样。所以抱团取暖也是必然的。

众所周知，普京在2月4日访华。在冬奥开幕式开始的一小时，习近平和普京目睹了15个合作文件的签署，内容涉及反垄断、贸易、外交、可持续发展、消费者保护、农产品、体育、能源、航空、讯息等一系列领域。习近平和普京在当日的峰会后发表的、被称为是战略性文件的联合声明中，表示中俄的友谊和合作“没有限制”，他们的关系”优于冷战时代的政治和军事联盟”。同时，声明称中国支持反对北大西洋公约组织（NATO）的扩张，并同意俄罗斯关于北约不应该接受新成员国的看法，虽然并未指名乌克兰。普京在声明中支持中国一个中国政策，反对台独。这份文件还表达了对美英澳（AUKUS）三方安全条约的担忧。

细看这份文件，中国无疑是普京目前困局下的最大的得利者。

在碳达峰、碳中和目标下，中国对天然气在未来20年内需求旺盛。而这次签署的协议，则填补了中国的能源需求。同时，也让俄罗斯以后能降低对欧洲市场的依赖，从而应对今后可能出现的来自欧美的制裁。据悉，2015年中俄贸易结算近90%使用美元，2020年已跌至46%。欧元结算占比升至30%，人民币17%，卢布7%。而中国正试图将俄罗斯作为人民币国际化的实验品。很显然，普京在这方面将会作更大的让步。 因为如果要绕过美元，中方在越来越多的交易中会要求卖方接受人民币来结算。

观看视频 01:49 俄中边界输气管道开通

在贸易额方面，习近平提出今年双边贸易额达到2500亿美元的新目标。这比以前提出的在2024年达到2000亿美元，又跨进了一大步。而对俄罗斯来说，这有点太过分了。倒是普京比较现实，他说，俄罗斯远东地区每年可以向中国供应100亿立方米天然气，又说有信心俄中的贸易额，将会达到2000亿美元。要知道， 2021年中俄贸易额超过1400亿美元，而2003年中俄的贸易额还不到160亿美元。所以不管是习近平的目标还是普京的目标，都是相当大进步。

当然，联合声明中，俄罗斯还是留一手的。比如说，俄国在联合声明当中把印度放进来，宣称是在“俄印中架构”上增加与中国的交往。这并不使中国感到爽快。

但是， 俄罗斯这次做的让步是比较大的。其中之一，就是俄罗斯的后院中亚。

习近平在1月25日与中亚五国，包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦，以及乌兹别克斯坦达成协议，并宣布未来3年向中亚国家提供5亿美元无偿援助。而这个之所以成为可能，没有普京的首肯是不可能的。而这次，该五国元首均有出席冬奥开幕式并与习近平会面，同时，哈萨克斯坦官方在冬奥后开幕式后表示，中方已接受总统托卡耶夫邀请，习近平将于9月出访该国。 可以想象，今后中国在中亚的一带一路项目回旋余地将更大。

北京新的乌克兰政策

尽管这次联合声明只字没提乌克兰，但客观上中国已经在调整对乌克兰的政策。 有的西方观察家认为，中国同受俄罗斯威胁的乌克兰之间有着密切的经济往来，北京也从未承认过俄罗斯对克里米亚半岛的吞并，毕竟这有悖领土完整和国家主权原则。这个看法实际上已经老化了。 如笔者上次的评论指出的那样，中国之所以至今没有承认克里米亚是俄罗斯的领土，主要是因为中国因为台湾的关系而不接受普京把克里米亚的“回归”看成是公投的结果。 当然，中国本来跟乌克兰有着密切的关系，这也是不可否认的。

中国2014年以来在克里米亚问题上持中立立场，但近几年已有变化，中国已派出商界代表团同当地政府“建立伙伴关系”，并且，中国企业同当地政府就与当地企业建立关系达成了共识，还计划投资当地疗养产业。而这一切只是没有公开化而已。中国此举一方面是对乌克兰政府决定将中国企业收购的航空发动机制造商马达西奇（Motor Sich）国有化的回应 ，而另一方面是中国在俄乌之间作的一个新的平衡。

而随着疫情的消除，不久的将来中国的游客将涌入克里米亚半岛，客观上，也是支撑那里的经济 – 而这是俄罗斯所求之不得的。 当然，考虑到受国际制裁，有的中国公司向克里米亚出口商品后， 或者在旅游公司在结算和汇款上将会遇到极大困难。北京正好借此机会推广中国的人民币结算。当然，中国在做这些事的时候，都是静悄悄的，“只做不说”，因为中国在乌克兰的生意也不少。

情景设想

总之，这次两国战略伙伴关系强化，主要动力来自俄罗斯。但是，客观上，习近平今后面临的问题和压力也不小。所以两者靠近是应对外部环境变化必要措施。而这些变化，将对欧洲的能源市场，对亚太地区的安全都有着直接的、不可估量的影响。

2021年，俄罗斯与欧盟的贸易总额接近2200亿美元，大约是俄中贸易规模的1.5倍。但这个比例将随着时间的推移有所改变。 而俄罗斯是欧盟的主要能源出口国，占欧盟石油进口量的26%，占其天然气进口量的40%。至于德国则是欧盟境内最大的天然气消费国，55%的天然气来自俄罗斯。随着北溪2号天然气管道的铺设，德国今后将更加依赖来自俄罗斯的直接供应。欧洲现在有一个天然气供应多样化的战略，而德国却相反，反而因为北溪2号天然气管道的铺设而增加了对俄罗斯的依赖性。这次乌克兰危机实际上促使欧盟考虑如何减少对俄罗斯的依赖。 而在欧盟在考虑此事时，普京已作了减少对欧洲市场依赖性的打算。当然，欧洲市场的吸引力依然比中国的市场吸引力大，因为欧方能付更高的价格。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



关于乌克兰危机和今后亚太安全局势，笔者可以想象如下的情景：

俄罗斯经过几次跟西方的谈判，并不凑效。但普京也不敢真的打这么一场战争。但他很可能会加强将顿巴斯纳入俄罗斯的工作，并增加对该地区的军事援助。当然，普京并不会因为自己对西方的恐吓不起作用而感到脸红。然而，通过这个闹剧，他至少可以向国内自己的人民展示，俄罗斯是北约东扩的受害者。

在危机期间，俄罗斯认真考虑如何应对西方国家随后的各种制裁——这样，克里姆林宫不得不在能源、技术、金融和军事方面更进一步加强与中国的关系。作为对中国慷慨的回报，在时机成熟时，俄罗斯将来也许会在日本海和台湾海峡派出自己的海军，策应中国对台湾的武力威胁。

观看视频 08:18 系列影片之五：场景2——克里米亚2.0

换句话说，目前莫斯科和北京之间在军事行动上的立即协调也许仍不可能，但随着时间的推移，它将成为现实。今天的乌克兰危机已经使俄中关系进入了战略伙伴关系的新阶段。而在这同时，威权和民主阵营之间的对话和沟通窗口越来越小。依赖于俄罗斯天然气和石油的欧盟国家，将变得更加脆弱。

当然，如果西方的政策制定者们如变迄今为止的思路，那也许乌克兰危机和亚太局势有如下发展的可能：

西方国家，特别是欧盟，意识到自2014年以来所犯的一个重大错误是没有像二战后美国对欧洲的马歇尔计划那样扶植乌克兰的经济。因此，自乌克兰目前的危机开始以来，基辅已经并将从西方国家获得相当数量的军事援助，并将在未来三年内将乌克兰武装部队的数量大幅增加。同时，在西方国家的帮助下，还将实现经济复兴。而俄罗斯随着乌克兰经济复苏后也被迫软化其外交政策。因此，会出现一种双赢的局面：即欧洲和俄罗斯之间有一定程度的趋同，同时与乌克兰的关系也会有所缓和。

与此同时，随着欧洲国家增加与台湾的贸易和投资关系，以及美国加强对台湾的军事援助，台湾的地位将得到巩固。军事力量得到加强，北京政府考虑到以武力夺回台湾的代价太大，并很可能因此而影响稳定。于是，本来金灿荣口中的“2027年一定武力夺回台湾”的计划将再次被推迟。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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