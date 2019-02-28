客座评论：股市成国家核心竞争力？荒谬！

（德国之声中文网）最近，中外媒体朋友和太多人让我谈谈中国官媒的奇葩文章"股市将成为国家核心竞争力组成部分"，荒谬绝顶的文章，问的人多了，也引起了我的重视。这如同把家庭人员是不是全是胖子作为衡量家庭富裕和幸福美满的标准的核心指标一样可笑。变胖也许是个标志，但是，也有肥胖病和其他遗传疾病所导致。这种奇葩论断纯属本末倒置。退一万步讲，如果官媒论断成立，股市就是国家核心竞争力，那么，中国股市"国家核心竞争力"存在先天不足；发展畸形；注定失败很久了。

本末倒置的核心竞争力

2月25日，中国最重要的官方证券报之一、新华社旗下的《中国证券报》在头版显著位置发表了一篇《股市将成为国家重要核心竞争力组成部分》并由新华社官网新华网转发，加之中美贸易战，美国总统特朗普在与朝鲜领导人金正恩会谈结束后的3月1日可能会宣布定于3月2日加征关税到25%再次延期影响，本周股市大幅上涨。这次大涨本身就能证明中国股市是政策市、消息市，是病态表现而非健康的股市，一个健康的股市必须建立在上市公司基本面普遍较好的基础之上；而不是人为拉高股指上涨去证明上市公司基本面健康。

更多阅读：美朝谈判“虎头蛇尾” 提前结束

至少，截至2月28日上午，百度百科还是这么解释国家核心竞争力的：国家核心竞争力由国家经济实力、企业管理和科学技术三大要素构成。"简言之，人才、创新、制度三项基本元素构成国家核心竞争力。"两个三要素中并无股市之说。 中国经济体制改革研究会理事蒋慧工--官方专家在《国家核心竞争力三元素》（经济科学出版社2004年出版）也是这么论述的。

笔者为了防止出现论述偏差不能与时俱进和不够权威，特意到国务院的官网"中国政府网"进行了检索，2015年4月11日该网一篇 《李克强：国家核心竞争力要靠基础科学研究》，这篇文章跟国家核心竞争力论述相近，并没把股市作为国家核心竞争力说法。该文说："国家核心竞争力要靠基础科学研究，根基扎实才有原始创新，才会有世界一流佳绩。""总理（李克强）说，虽然这一研究现在看像'坐冷板凳'，但将来会变成'热领域'。"

中国传统的《政治经济学》上的表述是：经济决定金融；金融反过来影响经济。而股市只是金融的一个组成部分而已，在中国体量最大的依然是间接融资为主的银行系统。股市的影响力远远不及银行系统，股市都成了国家核心竞争力，银行是什么？

股市可能会成为经济的晴雨表，那是正常的股市，在中国晴雨表都没当过。难道股指涨了国家的核心竞争力就强了？这么比较2007年上证指数6100多点是这十二年国家核心竞争力最强的时期？这种逻辑如同美国总统特朗普经常把股市上涨当做其政绩，我至少写了两年多的文章批评过特朗普的这一毛病，一个问题非常简单：股市跌了就是你的问题了。

股市当成国家核心竞争力犹如特朗普把股指当做政绩一样荒唐可笑。

如官媒逻辑成立 中国早就败了

假如官媒中证报的逻辑成立，百度百科把词条改了，把股市列为国家核心竞争力了，那么中国的这个"股市核心竞争力"存在先天不足，成长畸形，跟美国比早就败了。

中国的股市绝对是照搬的西方模式，早期是为了给国企解困，缓解银行压力和化解分散国有银行风险之用；后来为找对门路的部分民企圈钱所用；最后沦为了权贵套现的工具。

奇怪的是，中国股市设立了10%的涨跌幅，更奇怪的是在2015年引进了熔断机制，当时一个段子很能说明问题："A股的熔断机制就好比，做过节育手术的人还需要吃避孕药并戴避孕套？"

更多阅读：熔断机制暂停 股市逐步回稳

目前，中国股市中最大的问题是首次公开发行（IPO）问题，证监会在其中扮演的角色还不如中国足协。

现在打个比方：中国证监会是足协，交易所是主教练，国家队队员是上市公司。那么，选谁进国家队就是IPO了。中国证监会把足协和主教练的活都干了，还设立交易所（主教练）干吗？

大陆IPO标准很完美，好像在保护投资者，而实际上是逼着拟上市公司造假，逼走好公司到香港和美国上市，这是大陆资本市场持续走弱的根本原因。

本文作者贺江兵

腾讯是香港投资者必配的股票，上市十几年股价翻了几百倍，阿里巴巴在美国也为投资者带来丰厚的回报。

而类似的好公司根本无法在A股上市，我早在2014年3月12日在中国《华夏时报》上发表过《阿里京东腾讯应在国内上市》，阻碍上述公司在国内上市的主要原因有两个：一个是要求拟上市公司必须连续3年盈利，这一套既把百度挡在门外，也使得像京东这样的公司不得不远走美国上市。另一个历史原因是，国内互联网企业大多采用了VIE架构，而这成了大而好的互联网企业在中国赚钱、在海外上市的悲剧。

美国新股上市看的是未来；中国的股市看过去的业绩，业绩如果不好或亏损只能造假上市；美国公司上市看是否造假；中国上市看造假是不是存在破绽；中国证监会牢牢抓住新股发行审批权的肥肉不放--发审委的那固定的几个老头什么都懂、什么又都不懂；美国证监会让专业的律师、会计师、行业专家等审批……美国的证监会把重点放在监管和维护市场稳定；中国的证监会把持发审权不放，市场混乱到让人忍无可忍。

要是真如上证报所言，股市将成为国家核心竞争力的话，中国股市这个畸形儿早就失败了。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 首日 达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯发明者 他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 德国最重要的股票综指 直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯与道琼斯不同 每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯家族的“兄弟姐妹” 1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 1989年10月16日 - 那个黑色星期二 做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ “小人物”也开始玩股票 1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场暂短的繁荣 1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 告别股市好风光 2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场寿终正寝 “新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 2007年冲刺顶峰失败 2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 9个月里达克斯损失56% 2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 迄今的纪录: 13.596点 欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。 作者: Insa Wrede



贺江兵:中国金融学者。 曾是《华夏时报》金融部主任，并撰写过《金融的真相》和《经济的假像》等书。 他常替国内外多个媒体做关于中国经济议题的评论。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。