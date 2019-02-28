客座评论：股市成国家核心竞争力？荒谬！

2月25日，中国最重要的官方证券报之一、新华社旗下的《中国证券报》发表了一篇《股市将成为国家重要核心竞争力组成部分》，引发争议。金融学者贺江兵认为，该文荒谬绝顶。
（德国之声中文网）最近，中外媒体朋友和太多人让我谈谈中国官媒的奇葩文章"股市将成为国家核心竞争力组成部分"，荒谬绝顶的文章，问的人多了，也引起了我的重视。这如同把家庭人员是不是全是胖子作为衡量家庭富裕和幸福美满的标准的核心指标一样可笑。变胖也许是个标志，但是，也有肥胖病和其他遗传疾病所导致。这种奇葩论断纯属本末倒置。退一万步讲，如果官媒论断成立，股市就是国家核心竞争力，那么，中国股市"国家核心竞争力"存在先天不足；发展畸形；注定失败很久了。
本末倒置的核心竞争力
2月25日，中国最重要的官方证券报之一、新华社旗下的《中国证券报》在头版显著位置发表了一篇《股市将成为国家重要核心竞争力组成部分》并由新华社官网新华网转发，加之中美贸易战，美国总统特朗普在与朝鲜领导人金正恩会谈结束后的3月1日可能会宣布定于3月2日加征关税到25%再次延期影响，本周股市大幅上涨。这次大涨本身就能证明中国股市是政策市、消息市，是病态表现而非健康的股市，一个健康的股市必须建立在上市公司基本面普遍较好的基础之上；而不是人为拉高股指上涨去证明上市公司基本面健康。
至少，截至2月28日上午，百度百科还是这么解释国家核心竞争力的：国家核心竞争力由国家经济实力、企业管理和科学技术三大要素构成。"简言之，人才、创新、制度三项基本元素构成国家核心竞争力。"两个三要素中并无股市之说。 中国经济体制改革研究会理事蒋慧工--官方专家在《国家核心竞争力三元素》（经济科学出版社2004年出版）也是这么论述的。
笔者为了防止出现论述偏差不能与时俱进和不够权威，特意到国务院的官网"中国政府网"进行了检索，2015年4月11日该网一篇 《李克强：国家核心竞争力要靠基础科学研究》，这篇文章跟国家核心竞争力论述相近，并没把股市作为国家核心竞争力说法。该文说："国家核心竞争力要靠基础科学研究，根基扎实才有原始创新，才会有世界一流佳绩。""总理（李克强）说，虽然这一研究现在看像'坐冷板凳'，但将来会变成'热领域'。"
中国传统的《政治经济学》上的表述是：经济决定金融；金融反过来影响经济。而股市只是金融的一个组成部分而已，在中国体量最大的依然是间接融资为主的银行系统。股市的影响力远远不及银行系统，股市都成了国家核心竞争力，银行是什么？
股市可能会成为经济的晴雨表，那是正常的股市，在中国晴雨表都没当过。难道股指涨了国家的核心竞争力就强了？这么比较2007年上证指数6100多点是这十二年国家核心竞争力最强的时期？这种逻辑如同美国总统特朗普经常把股市上涨当做其政绩，我至少写了两年多的文章批评过特朗普的这一毛病，一个问题非常简单：股市跌了就是你的问题了。
股市当成国家核心竞争力犹如特朗普把股指当做政绩一样荒唐可笑。
如官媒逻辑成立 中国早就败了
假如官媒中证报的逻辑成立，百度百科把词条改了，把股市列为国家核心竞争力了，那么中国的这个"股市核心竞争力"存在先天不足，成长畸形，跟美国比早就败了。
中国的股市绝对是照搬的西方模式，早期是为了给国企解困，缓解银行压力和化解分散国有银行风险之用；后来为找对门路的部分民企圈钱所用；最后沦为了权贵套现的工具。
奇怪的是，中国股市设立了10%的涨跌幅，更奇怪的是在2015年引进了熔断机制，当时一个段子很能说明问题："A股的熔断机制就好比，做过节育手术的人还需要吃避孕药并戴避孕套？"
目前，中国股市中最大的问题是首次公开发行（IPO）问题，证监会在其中扮演的角色还不如中国足协。
现在打个比方：中国证监会是足协，交易所是主教练，国家队队员是上市公司。那么，选谁进国家队就是IPO了。中国证监会把足协和主教练的活都干了，还设立交易所（主教练）干吗？
大陆IPO标准很完美，好像在保护投资者，而实际上是逼着拟上市公司造假，逼走好公司到香港和美国上市，这是大陆资本市场持续走弱的根本原因。
腾讯是香港投资者必配的股票，上市十几年股价翻了几百倍，阿里巴巴在美国也为投资者带来丰厚的回报。
而类似的好公司根本无法在A股上市，我早在2014年3月12日在中国《华夏时报》上发表过《阿里京东腾讯应在国内上市》，阻碍上述公司在国内上市的主要原因有两个：一个是要求拟上市公司必须连续3年盈利，这一套既把百度挡在门外，也使得像京东这样的公司不得不远走美国上市。另一个历史原因是，国内互联网企业大多采用了VIE架构，而这成了大而好的互联网企业在中国赚钱、在海外上市的悲剧。
美国新股上市看的是未来；中国的股市看过去的业绩，业绩如果不好或亏损只能造假上市；美国公司上市看是否造假；中国上市看造假是不是存在破绽；中国证监会牢牢抓住新股发行审批权的肥肉不放--发审委的那固定的几个老头什么都懂、什么又都不懂；美国证监会让专业的律师、会计师、行业专家等审批……美国的证监会把重点放在监管和维护市场稳定；中国的证监会把持发审权不放，市场混乱到让人忍无可忍。
要是真如上证报所言，股市将成为国家核心竞争力的话，中国股市这个畸形儿早就失败了。
贺江兵:中国金融学者。 曾是《华夏时报》金融部主任，并撰写过《金融的真相》和《经济的假像》等书。 他常替国内外多个媒体做关于中国经济议题的评论。
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