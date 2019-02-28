客座评论：股市从来没有像现在这么重要

(德国之声中文网)在中国特殊的政治体制下，中共高层的任何一种表态，对经济的影响力都是不容低估的。最近，中共中央政治局举行第十三次集体学习，主题是"完善金融服务、防范金融风险"。这也是中共十八大以来第二次以金融为主题的中央政治局集体学习，也是十八大以来第三次政治局级别的金融主题会议，结合最近股市火爆的行情，被民间解读为股市上涨的理由，甚至有人回忆到了2015那一场"国家牛"的气息。

实际上，针对金融在经济中的地位问题，中国领导层一直都没有忽视过。在1991年初，邓小平视察上海市的时候就说过："金融很重要，是现代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。"

核心角色

在2017年7月召开的第五次全国金融工作会议上，中共中央总书记、国家主席习近平也强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。

不过在当时的市场氛围中，这样的表述更多地被解读为对金融安全的强调，因为要降杠杆，于是甚至被理解为对股市的抑制。时过境迁，如今同样的会议主题，在股市大幅反弹的情况下，就被解读为"股市是国家重要的核心竞争力"。真的是"成也萧何败也萧何"。

金融作为现代经济的重要环节，主要体现在为实体经济融资的功能上。有一个健全的、合乎发展阶段的金融市场，就可以把资本有效配置到最需要的地方，从而促进生产和消费，完成国民经济的循环。

我在去年底回顾中国改革开放的系列文章（中国改革开放四十年：马云们靠什么发家？）中提到，中国现阶段的主要困难和机遇，都在于经济的转型升级。而经济发展越接近于前沿，就越需要一个以直接融资为主的金融市场相配合。这不是说，过去中国以间接金融为主的市场结构是不合理的，而是说它符合经济发展的初级阶段，但应该随着经济的不断增长而做出相应的调整。这种制度性的调整，在中国的语境中，就是不断地改革，而在经济学的学术研究中，就被表述为"内生性制度"。

中国前一阶段一直强调的"降杠杆、稳金融"，就是针对在以资本密集型的产业发展为主的时候，造成的大量呆坏账的处理。但是不断地处理呆坏账，不断地关停并转搞"供给侧改革"，都只能是整顿旧经济，不能直接产生新经济。而中国金融想真正稳住，还是需要在增长中解决问题。就像上世纪末，中国政府对四大行的高额坏账处置一样。剥掉坏账成立另外的资产处理公司，可以处理四大行的账务问题，但不能解决中国宏观经济的转型升级问题。最终整个经济是在加入WTO后，获得新产业发展的基础上实现了高速增长，也同时解决了旧坏账的。

本文作者沈凌

那么现在中国经济的出路呢？依然需要新兴产业的发展。但是具体的产业选择，政府没有能力去指定。政府可以通过加强基础设施，完善金融市场，让市场说话，让金融市场去配置资本，在优胜劣汰中选择出真正适合中国发展的新兴产业。而由于现在中国的发展阶段已经远远高于二十年前，我们的新兴产业也已经越来越和世界最前沿的新兴产业发生重合。就像是华为老板任正非说的：华为的技术创新已经渡过了模仿阶段，进入到了一个没有方向的沙漠地区，需要自己摸索，没有前人可以借鉴。中国整体的宏观经济虽然还远没有到达华为这样的阶段，但是越来越趋向于此则是一个不争的事实。

从间接到直接

因此，同样一句话，强调金融是现代经济的核心竞争力，但是在金融市场的结构上是可以作不同解读的。

九十年代的意思是要大力发展以银行为主体的间接金融市场，为的是给资本密集型产业提供扩张的资本。所以当时剥离四大行的坏账，实际上就是让全民为此买单。于是四大行轻装上阵，同时又通过海外上市，进行了现代企业制度的改革，到现在成为中国最赚钱的企业。

到了今天，这句话的意思应该是大力发展以股市为主体的直接金融市场，为的是给技术密集型企业提供资本。所以，从这个意义上说：中国股市从来没有像现在这么重要过。中国政府在这个方面实际上做过一次尝试，那就是建立于2010年的深圳创业板。但是在2015年的人造牛市中，投机资金利用中国资本市场的制度性缺陷，过度透支了未来的红利，毕其功于一役，实际上葬送了一次大好机会。

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今年再次提出科创板，并且和当年一样试图进行注册制改革，是会重蹈覆辙呢？还是会闯出一条新路？我们还不能简单地下结论。因为这个结论取决于很多制度性的前提条件。比如能不能增加金融市场的违法成本？加大退市力度？这些都在中央领导人的表述中有所提及，但是远没有落实到具体的制度。所以，作为一个经济学者，也作为一个投资中国25年的普通投资人，我抱着谨慎的乐观，看待本次股市的复苏行情。

作者沈凌为德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学经济系。

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