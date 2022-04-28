客座评论：美国部署对华O型包围圈

（德国之声中文网）自中国成为美国头号战略对手后，华盛顿的全球战略部署就围绕中国展开。但是在俄罗斯入侵乌克兰前，华盛顿并没有找到一个有力杠杆来围堵中国。虽然拜登上台后强化同盟友的关系，可除了英、澳或许还加上日本，华盛顿最重要的大西洋盟友——欧盟，尽管在香港新疆等中国人权问题上配合美国，然而要欧盟中的多数国家跟着反中，还是火候未到。东盟就更别提，它是美国对华战略关键但却缺失的一角。

俄乌战争为美国构建对华O型包围圈提供了一个千载难逢的机会。华盛顿清楚，要对付中国这种人口众多、经济体量正在接近自己、军事也日益现代化，可政治体制截然不同的国家，仅靠自己和核心盟友的力量是不够的，必须说服尽可能多的国家，围堵中国，让中国无处突破，才有可能打败它。这个对中国的O型包围圈，如果没有发生俄乌战争，几乎不可能建成，因为漏洞太多。

俄乌战争让美盟友和那些对中国有敌意或者害怕中国的国家，加强了对华盛顿军事保护的需求，希望和美建立更紧密关系。欧美因俄乌战争弥合了之前的分歧，变得空前团结，北约也从“脑死亡”状态复活，而且不仅继续东扩，逼近俄罗斯，还雄心勃勃要成为一个全球军事组织，将触角伸向亚洲乃至台海。在东亚，美日同盟因此更坚固，韩国也会在尹锡悦时期倒向美国，而台湾更坚定地站在对抗大陆的第一线。东盟十国虽然和中国的经济联系密切，可也迫切需要引入美国的力量来平衡中国在本区域的影响力，特别是那些同中国有领土争议的国家，都希望扩大同美国的军事合作，甚至美国的军事保护。南亚的印度，尽管在俄罗斯的问题上和美国不同调，但在抗中上是美国可以利用的合作力量。再加上澳洲和英国这两个美国最铁杆的反华伙伴，如果用一根线将上述地区的国家串起来，便构成了对华C型包围圈。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登与习近平之间的视频会晤 华盛顿时间11月15日晚间，北京时间11月16日上午，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频会晤。《华尔街日报》评论说，此次视频会晤“为这两个大国间的紧张关系降温，两位元首试图管理双方存在分歧的问题，并寻求找到沟通方式来避免冲突”。美国总统拜登上任后，美中两国领导人曾于今年2月和9月分别通过一次电话。此次的线上视频会晤实属首次。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 习近平称呼拜登“老朋友” 习近平在开场白中对拜登说：“今天是我们第一次以视频的方式会晤，当然这个不如直接面对面，但也很不错，看到老朋友感到很高兴。”路透社指出，在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。2011年，时任中国国家副主席的习近平曾邀请时任美国副总统的拜登访华。当时除了在北京举行欢迎仪式，习近平还陪同拜登前往四川成都进行访问。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “老朋友”并不一定意味着是真朋友 今年6月有媒体问拜登，他是否可能以“老朋友打给老朋友”的方式给习近平打电话，为WHO的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。当时拜登回答说：“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解。我们不是老朋友。这纯粹是工作关系。”路透社报道称，在习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基又被问及那段话。她说：“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的。”中国人民大学国际关系学教授时殷弘说：“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “一个中国”政策和不支持“台独” 习近平在视频会晤中强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。他说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。拜登则强调美国在台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于“一个中国”政策，称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登是否说出“不支持台独”的话 中国外交部在会晤后公布的新闻稿中称，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。据美国之音报道，白宫资深官员在记者会上被要求证实拜登是否说出了“不支持台独”的话。这位官员没有直接作出回答，但表示白宫官员们已多次表示美国不支持台湾独立。不久前，拜登称若中国对台发动攻击，美国承诺会保卫台湾，暗示美国之前奉行的对台湾地位的“战略性模糊”政策发生了变化。不过之后白宫官员收回了这种说法，称美国的对台政策没有变化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登对中国人权问题表达关切 会晤结束后白宫发出的新闻简报中称，拜登对中国在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题表达了关切。新华社报道称，习近平在视频会晤中说：“我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。”他还说，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 经贸问题 在谈及中美经贸关系时，习近平说，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。他还提出，“美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业”，“美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策”。拜登则敦促中方履行美中第一阶段贸易协议，并希望看到两国贸易官员之间的会谈能取得进展。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 建立一些常识性的“护栏” 拜登在会晤开场致词时强调，美中关系需要一些常识性的“护栏”，防止“竞争”转为“冲突”。他说，美中双边关系“在我看来不仅对我们两国，而且坦率地说，对世界其他地区都有深远的影响”。习近平说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”《纽约时报》分析认为，两位领导人都表示愿意以一种避免世界两大强国之间发生冲突的方式处理分歧。仅此一点就可以为今年两国关系会发生重大摩擦的可能性降温。



C上的缺口

但这个包围圈留下了一个大缺口，就是俄罗斯和中亚、中东地区。这块区域广阔，和中国的从东北到西北的整个北方连接，是麦金德世界岛理论的心脏地带。打通了这个区域，中国就有辽阔的腹地，战略纵深向外延展。美国在撤出阿富汗以及减少对中东产油国的石油采购后，这个地区就逐渐变成俄国的势力范围，中国近年来也加大了对该地区的渗透，以中俄为主导的上海合作组织和俄国主导的欧亚联盟，大本营都在这里。美国要想不留下缺口，就必须将C型包围圈画圆，变成O型包围圈。

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俄罗斯对乌克兰的入侵让美国补上这个缺口的几率大增。俄乌战争前，美国战略界也想过联俄抗中，策动俄国疏远中国，虽然成功的概率不高，但要俄罗斯和中国保持一定距离是可能的。战争发生后，联俄抗中更不可能了，然而，美国可以借此削弱乃至打垮俄罗斯。一旦俄罗斯被乌克兰战场拖住并遭受西方持续制裁，就算没有打垮它也会使其国力严重削弱，当然最好的结果是普京被俄罗斯人民用不论什么方式赶下台，莫斯科成立一个亲西方的政府，经历一次再民主化，中俄联盟也就不攻自破。

无论哪种结果，俄罗斯的力量被削弱后，它就无法支配中亚和中东，那些原来依赖俄保护的原苏联加盟共和国以及中东一些国家，就有可能转投美国，美国的力量就可以再次支配该地区，甚至伊朗亦有可能改善同美关系。从这个角度说，美国在俄乌战争爆发后和盟友源源不断在军事上支援乌克兰，并不只是为了惩罚俄罗斯的侵略行为，亦有从抗中这个大战略出发的考量。俄罗斯如果没有实力挑战西方，中国独木难支，中亚和中东很有可能发生骨牌效应，美国就合上了对华包围网。此乃华盛顿的全球战略。

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美国无法拉拢东盟抗中

不过，中国也不会坐以待毙，等着华盛顿O型包围圈合拢。北京最有可能打破美国O型包围圈的，还是在该包围网的两个薄弱环节下手，即东南亚和韩国、俄罗斯和中亚及中东。东盟十国是华盛顿最难搞定的区域，也是北京最容易突破的地方，原因在于，它现在的繁荣和发展机会是本区域的和平以及与中国密切的贸易往来带来的。东盟明白，虽然它们的安全仍需靠美国，但如果要它们选边，追随华盛顿抗中，和中国的关系就会变得紧张，本区域几十年的和平局面很可能不复存在，发展的机会亦会丧失。

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尽管东盟中的多国和中国在南海问题上有着领土争议，但双方都努力避免使争议影响双边关系和发展大局。华盛顿当然可以在南海问题上鼓动菲律宾和越南等和中国作对，然而一旦这种对抗影响到东盟的整体利益，必会引起东盟非南海声索国的介入，这些国家未必会支持菲越等对抗中国。东盟的对外决策奉行全体一致规则，只要一个国家反对，就形成不了决议。之所以如此，是因为东盟认识到，只有十国结成一个整体，对外才有力量，否则，以东盟单个国家的实力，根本不足以抵抗外部强权。而在十国中，像柬埔寨、老挝、缅甸、泰国甚至新加坡都同中国关系深厚。即使越南，由其国家体制决定，亦不可能对抗中国。在极端情况下，能够跟随美国反中的国家，也许只有菲律宾，或再加上新加坡。

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美国东盟峰会本来是在3月举行的，但东盟主席国柬埔寨以多数国家领导人走不脱为由将会议推迟到5月。然而就是这样，据说仍有缅、泰、菲三国领导人可能不会与会。柬埔寨也抱怨，如果华盛顿重视东盟，应该还要同各国领导人举行双边会谈。最能说明东盟态度的，是5月4日，柬埔寨、印尼和泰国发布联合声明，宣布今年下半年三国主办的东盟峰会、G20峰会和APEC领导人非正式会议，将邀请所有成员国参加。这意味着俄罗斯总统普京会受邀参加这三场重要会议。此前，西方多国施压印、泰不能邀请俄罗斯，否则其领导人不出席这几个会议。三国的联合声明表明东盟顶住了美国等的压力。对俄如此，对与有深厚利益关系的中国，很难想象东盟会在美国的要求下采取比对俄罗斯还严厉的态度，假如台海爆发战争。

韩国也不大可能变成另一个日本同中国对抗。尽管韩国对美国的安全依赖要比东盟大得多，外交自主权也要少，出身保守阵营的尹锡悦当政，会在美压力下对中国有一定的疏远，但这种疏远很难走到对抗。原因在于韩国有自己的短板，它对中国经济和市场的高度依赖，还有朝核和半岛的统一问题，都需要中国的协助。极端情况下韩国也许不得不加入华盛顿的反中阵营，但它不会像日本做得彻底。

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O型包围圈的俄罗斯和中亚、中东这块也存在变数。美国的目的固然是要在乌克兰战场拖垮俄，但后者也不会轻易就范。虽然俄罗斯的经济实力远不能支撑同整个西方的对抗，但它毕竟有1亿5千万的人口，粮食和能源能够做到自给，而且拥有核打击能力。假如在长期的对抗和制裁下俄确实顶不住，尽管有美国二级制裁的威吓，北京大概率不会袖手旁观，因为它明白唇亡齿寒的道理。俄罗斯一旦倒下或者普京被推翻、莫斯科变成西方一员，美国和西方接下来更有信心对付中国。虽然现在华盛顿很想借俄乌战争将俄中捆绑在一起，但两面作战毕竟不是那么容易的，而以西方的力量，各个击破要容易得多。因此北京在关键时候还是会援助莫斯科，以防它被击垮。

尽管存在上述破口，美国不会放弃部署对华O型包围圈。因为现实中严丝合缝的包围网从来没有过，总会出现这样那样的问题。对华盛顿而言，经济特别是科技上的脱钩，地缘政治上的围堵，是消耗中国实力的有效方式。而就后者来说，这个包围网越严密，对中国的杀伤力也就越大。华盛顿的真实目的，也许并不要求东盟、韩国和中亚、中东的盟友像英澳日加以及欧盟和北约的很多伙伴那样全力抗中，有这些核心伙伴在围堵中国上做到和美步调一致，其他盟友在一旁协助就可以了。比如，当台海发生战争，华盛顿对中国发起像对俄罗斯一样的超级制裁，东盟国家不要像现在这样靠近中国，还同中国有密切的贸易联系，它的目的或许就已经达到。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 两次通话 线上峰会 2021年2月10日，拜登在上任3周后首次与中国国家主席习近平通电话，两人就新冠疫情丶气候变化及防止武器扩散等议题交换意见。拜登还谈及中国经济政策丶香港丶新疆人权丶对台施压等美方关切话题。习近平则表明，台湾丶涉港涉疆等问题，事关中国主权和领土完整，希望美方谨慎处理。9月初，两人再度通话，华盛顿方面称，拜登传达的信息是，美国希望确保“动态保持竞争”，在未来不会出现任何情况使双方转向“无意的冲突”。11月16日，习近平与拜登首次视频通话（图），从公开报道看，议题及相关表述并未超出之前两次通话的范畴。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 阿拉斯加会谈 中美官员3月18日在阿拉斯加举行拜登上任后两国首次高层会谈，参与者包括中国外长王毅、国务委员杨洁篪，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文。会谈明显带有对抗气氛，美方表示，如果中国希望重建双边关系，应该改变自己的行为；杨洁篪则批评华盛顿进行长臂管辖，王毅警告美国将无法“遏制”中国。会谈被媒体形容为“各说各话”、“针锋相对”，最终“不欢而散”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 涉港中国官员被制裁 2021年3月美中阿拉斯加高层会晤前夕，华盛顿宣布对包括中国人大常委会副委员长在内的24名中国大陆及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。美方称制裁原因是北京方面持续打压香港的政治自由。中国全国人大此前通过决议，对香港的选举制度进行改革，被认为使香港民主派参政参选空间进一步压缩。北京回应称会“采取必要反制措施”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 制裁公司名单扩大 拜登上任后，美国扩大了对中国公司的制裁名单。2021年6月4日，拜登签署一项行政令，自8月2日起禁止美国人交易首批包括华为，中海油等59家中国公司的证券。11月，美国延长对中国「涉军企业」投资禁令，延续特朗普时代的措施，禁止美国实体投资被与中国军方有关的中国公司，并对原有名单作了更新。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 美副国务卿赴天津 美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman，图）于7月25日至26日访问中国，在天津与中国外交部长王毅、外交部副部长谢锋等官员会谈。此次会晤气氛也并不融洽。谢锋指责美国应为两国关系陷入僵局负责，并敦促美方无条件撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，撤销对孟晚舟的引渡等等。舍曼在会谈中强调，美方不希望让“激烈和持续的”美中竞争“转变为冲突”，美国希望确保通过“护栏和界限”，“负责任地管理两国关系”。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 孟晚舟获释 9月底，滞留加拿大3年的华为前首席财务官孟晚舟与美国检方达成协议，将针对她涉嫌银行欺诈一事撤销起诉，孟随后获释回到中国。几乎与此同时，在孟晚舟被捕后不久在中国被逮捕并被押的两名加拿大人也得以获释回国。美国政府对此表示欢迎。这被称为中、美、加三国之间一项高风险的“换囚”活动。 有评论称这项进展有助於缓解中美紧张关系。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 新大使上任 2021年里，中美分别任命了驻对方国家的新大使。接替崔天凯任中国驻美大使的是秦刚。拜登则任命本已退役的伯恩斯（R. Nicholas Burns，图）任驻华大使。两人均为资深外交官，有丰富的政府工作经验。伯恩斯虽没有太多中国经历，但被视为稳健、务实。秦刚也被视为谨慎型丶而非“战狼式”的外交官。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 放宽对记者签证限制 11月16日习近平与拜登线上峰会后，中国官媒和美国国务院当天证实，中美将放宽对来自对方国家记者的签证限制。自2020年初特朗普政府将部分中国驻美媒体列为“外国使团”后，双方均对彼此驻地记者进行限制。华盛顿要求中国官方媒体驻美机构削减60名中国籍雇员，并限制中国籍记者签证，而北京则驱逐了《纽约时报》《华尔街日报》及《华盛顿邮报》的11名美籍驻华记者。之后，许多新申请中国签证的美国媒体工作者也无法顺利取得记者签证。中美两国现相互保障现任常驻记者在遵守防疫规定前提下可以正常往返对方国家。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 禁止新疆产品进口 12月8日，美国国会众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口来自中国新疆的商品。未来不管是全部或者部分在新疆制造的商品，都会被预设为涉及强迫劳动丶不得进口，除非公司能够提出「明确和令人信服的证据」，证明其供应链中没有强迫劳动，则可有机会上诉。

拜登上任一年 美中间发生了哪些大事 外交抵制北京冬奥 12月6日，美国政府正式宣布将对2022北京冬奥进行外交抵制，即美国官员将不会出席北京冬奥。理由是“中国在新疆正在进行的种族灭绝丶反人类罪以及其他侵犯人权的行为”。 中国大使馆发言人批评美国此举是将体育政治化，表示：“事实上，没有人关心这些人是否会来”。不过12月底有媒体报道，美方为数十位为奥运团队提供支持的中低阶官员向中国提出签证申请。中国外交部发言人1月19日证实，中方已经向美方由政府官员组成的团队部分成员审发了相应签证。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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