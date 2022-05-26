客座评论：美国武力护台不是拜登的恫吓

（德国之声中文网）华盛顿向来对北京如武统台湾是否会武力干预持模糊立场，既不说会，也不说不会。支持“战略模糊”的人认为，该态度起到了对中国的最大威慑作用，让北京不敢轻启战端。然而在美中对抗越来越激烈，两岸军力严重失衡的今天，也有很多人认为，美国没有必要继续奉行“战略模糊”，就该明确地告诉北京，如武力攻打台湾，华盛顿一定干预，让北京清楚武统的代价，从而杜绝这一妄念。

对华盛顿是否真会出兵抵抗中国的武力攻台，在美中台三地，怀疑的人比肯定的人可能还是要多，怀疑者的最主要理由是，自从有了核武，核大国之间就没有直接爆发战争。因为双方都知道，核战没有赢家，即使开始用常规武器作战，也难保不会升级到核战。俄乌战争发生后，美国没有出兵，只给乌克兰更多武器，让一些原先认为美国会派兵参战的人也改变了看法。台湾的民调显示，两岸如果发生战争，多数台湾民众认为美国不会出兵帮台。

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但在拜登表态美国会军事护台后，不知台湾民众的看法是否有了变化。不过，在坚信美国不会跟中国打仗的人看来，对拜登的话不宜理解成美国会直接出兵，而很可能像对乌克兰那样，卖武器给台湾。

笔者认为，若大陆发动台海战争，美国一定会出兵。多年来我一直这么看待。且不说这涉及民主与专制的问题，拜登本人把美国同中国的竞争称之为“民主与专制的竞争”，美国不会容忍一个民主的台湾被专制的中国用武力的方式夺走，即使从美国国家利益讲，华盛顿也不会袖手旁观，或者只是对台湾进行经济和武器援助。

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台湾比乌克兰重要的多

外界常常拿台湾跟乌克兰比，其实这种类比不很贴切。美国鼓动西方对俄罗斯发起了史无前例的制裁，并源源不断地对乌克兰输送武器，抵抗俄军入侵，要是没有西方的军援，乌克兰撑不到现在。可以说，不管出于什么目的，美国在乌克兰问题上是出了大力的。台湾对美国的地位，比乌克兰重要得多。它是美国在第一岛链扼守中国的咽喉地带，如果失去台湾，第一岛链就失效，美国不得不退守关岛，第二岛链也岌岌可危，很可能守不住。

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台湾于美国不仅有地缘战略价值，还是一个重要的经济体和供应链，以及活跃的新兴民主政体。假如美国考虑同中国开战会死很多人从而不派兵参战，对台湾只是武器支援，实际等于拱手让大陆吞并台湾，这样，东亚和全世界需要依赖美国保护的的盟友和非盟友，会作何感想？它们肯定会认为，美国为自己的士兵生命考虑而在关键时候连对它有重要价值的台湾都能放弃，怎么还可指望它来保护？同盟体系是美国霸权的一根支柱，盟友对美国的信赖一旦发生动摇，它的信誉也就破产，台湾被大陆拿走的那一天，就是美国从霸权地位跌落的开始。

当然，美国为台湾同中国作战，也有可能打败仗，考量中国的军事现代化，美国打败仗的概率还是很大的。美国知名智库兰德公司连续多年所作的十几次兵推结果都显示，除了早期几次美国获胜外，皆是中国获胜。原因除了解放军的武器正在快速追赶美国，某些方面还走在美国前头，比如中国的超高音速导弹比美国强，在这种武器面前，萨德等导弹防御系统起不到太大作用；最主要的是台海作战中国有地缘优势，台湾靠大陆太近，是在中国近海作战，美国的航母打击能力发挥不出来，中国近十年来大力发展的反介入和拒止战略就是专门针对美军可能的驰援。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 一周之内两度军售 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

那些年，台湾从美国采购的先进武器 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。 作者: 雨涵 （综合报道）



有没有可能双方最后上升到核战呢？理论上不排除。因为中美的核力量严重不对等，中国的核数目虽然不透明，但普遍估计在300多枚，而美国有3000多枚，如果美国率先对中国进行核打击，中国的这些核武器大多数都会被摧毁，剩下不多的二次核打击也可能会被拦截。所以中国正在扩充核武，像胡锡进说的，至少要扩充到1000枚，美国就不敢动核打击中国的念头。核战争一是看核武数量，二是看国土战略纵深。中国在前者输给美国，在后者也会输给美国。中美都是国土广大的国家，但中国有一个不利的地方，就是它的沿海地带，是政治、经济、科技和人口中心，很容易在美国的首次核打击中被摧毁。美国的经济、科技和人口分布结构则比中国要均衡得多，打击了美国的西海岸，还有中部五大湖和东海岸。但如果美国和俄罗斯比，在这两个方面就显示劣势。俄罗斯的核武器数量比美国多，国土更是比美国大。俄乌战争，美国和北约之不愿输送远距离重武器给乌克兰，更不用说直接派兵，就怕俄罗斯孤注一掷，动用核武器，后者的高级官员早已放话。

未来十多年依然美强中弱

尽管理论上中美的台海之战有可能发展成核战，但美国不会因为在常规武器战争方面可能败给中国而为保全面子对中国动用核武，毕竟核战超越了人类对于战争的道德许可范围，美国作为民主国家，不会突破这个限制。另外，只要中国有几枚核武打到美国，也会死很多人。所以，双方的理性会限制使用核武。

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可以说，不考虑核战，台海作战虽然美国有可能失败，但如果它出兵参战，至少在的它盟邦和伙伴眼里，还是可靠的盟主。此外，就算美国会被打败，也不表明中国就能超美成为全球新霸主。因为就综合国力和军力来讲，至少在未来十多年，美国还要强中国太多。只要离开台海这个区域，哪怕在南海作战，中国战胜美国的概率几乎为零。且中美打起来，必定是一场大战，对中国国力的消耗会比美国多得多。战后美国仍然会保留全球最强的军力，其体制也有很强的修复能力，过段时间它又会重新崛起。届时，不仅是美盟友，很多的非盟友又会更团结在它身边。但假如美国放弃台湾，虽然避免了和中国直接作战，可大部分盟友会弃它而去。没有了盟友的美国，会是一个孤家寡人，很可能陷入长期衰退。所以，即便从美国自身利益计，武力护台也比只卖给台武器要好。

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故而，在美国把中国作为它长期和最大的竞争对手后，假如两岸发生战争，美国一定会出兵帮台湾。拜登的话让我坚信这点，他这样回答记者提问，至少反映了他内心的想法。而在拜登的团队里，有这种想法的人不少。如果只把它理解成拜登或美国的鹰派对北京的恫吓，是不对的，在很多美国政治人物和学者特别是战略和国关学者那里，真心认为美国必须出兵帮助台湾抵抗中国的“侵略”。在他们看来，这和美国的一个中国政策不冲突。布林肯说华盛顿没有改变一中政策，这是事实，但要注意布林肯演讲和拜登答记者问的问题和语境的差别。前者是在做原则的表述，后者则是回应中国武攻台湾的具体问题。鉴于美国的一中政策也不是中国的一中原则，前者不包括台湾在内，华盛顿会认为武力护台没有违反自身的一中政策。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车， CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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