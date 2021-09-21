客座评论：美国“核化”澳大利亚或非明智之举

（德国之声中文网）一般的看法认为，当中国对台湾发动武力攻击时，最有可能响应美国武力干预的盟友是日英澳三国。近日宣布成立的美英澳三边安全同盟（AUKUS）把这个潜在的问题明朗化。不过，美国"核化"澳大利亚之举还是出乎外界意外，尽管拜登宣称美国只是协助澳大利亚建造核动力潜舰，而非帮助澳获得核武。

此次美英澳在印太的新安全同盟也可视为美中对抗进入新冷战的标识--如果一定要为美中新冷战确定一个标识的话。当年美苏冷战的典型标志就是北约和华约两大对抗性军事集团的形成。而美国和中国的对抗也被人们一直在讨论是否可以比附美苏冷战，就AUKUS的出现而言，很大程度上可以这么说，美中无可避免地跌入了新冷战，虽然中国并未宣布和其他国家组建军事联盟。

法国感受"背后捅刀"

然而，由于澳洲撕毁同法国达成的常规动力潜艇协议转向美国寻求核动力潜舰，导致这个新AUKUS开局不利。美澳此举被法国形容为"背后捅刀"，招致法国同时召回驻两国大使，考虑法国是美的重要盟友和在欧盟举足轻重的影响力，它不但伤害的是法国，有可能造成美澳两国和法国同盟关系的永久性隔阂，亦会伤及美澳和欧盟的关系，进一步刺激欧盟加速寻求战略自主。

澳法2016年签署了一笔高达900亿澳元（约660亿美元）的潜艇合约，要后者助澳建造12艘柴电潜舰。美澳背着法国达成核动力潜舰的交易，让法国为此所做的各项准备都付之东流。西方讲究市场信誉，除非不可抗力，否则毁约就违背了市场经济基本的契约精神。何况这种毁约是国家行为，且发生在两个盟友之间，难怪法国有被美澳强烈背叛的感觉。这事搁在谁身上，都会非常愤怒。它导致大西洋两个重要盟友的战略裂痕可能无法修补。

华盛顿抗中的一大优势，是有比北京多得多的盟友和伙伴。仅在东亚，有日韩，五眼联盟的三个在亚洲，还有美日印澳的四方平台。虽然美盟友体系各有不同功能，服务于不同目的，但很多盟友也是重叠的。这就难免给人凌乱的感觉。现在又突然成立一个AUKUS，更给人一种叠床架屋的印象。问题在于，拜登政府独找英澳结成印太安全同盟，并把机密的核潜艇技术授权给澳洲，此前只有英国在上世纪50年代获得这一技术转让，这让外界认为，美国对其广大盟友原有亲疏之分，只有同为盎格鲁撒克逊族的英澳，才能成为华盛顿的核心盟友层；非盎格鲁撒克逊族，哪怕像日本这样在东亚的主要盟邦，都不能获得美国该技术，而法国甚至还被美澳在背后捅上一刀。这使华盛顿看起来，一边在强化同盟体系，一边又在破坏自身的同盟体系。

有鉴于法国在外交上原本就有独立传统，并不事事看华盛顿的眼色，明年又是欧盟轮值主席，很可能将会带动欧盟在抗中问题上重新审视是否要和美国紧密配合。后者已站在法国一边向美国讨说法。可以想见，毁约事件的系列后果恐怕将会在大西洋两岸陆续显现，很长时间都难以消除，这对美国的抗中并不有利。

核扩散的阴影

美国转让敏感的核潜技术给澳洲，也涉及是否违反核不扩散问题。虽然华盛顿坚称没有违反该协议，但中立的看法认为华盛顿已违反协议。因为华盛顿协助堪佩拉建造的核动力潜舰，本身属于军事用途。外界也高度怀疑华盛顿会秘密出售给堪佩拉核导弹，或者后者会秘密发展核导，澳大利亚有丰富的铀矿可开采提炼，而铀正是用于核武的材料。即使澳大利亚不会寻求发展核武，其将拥有核潜舰一事本身已经搅动了东亚的地缘政治版块，极可能加剧全球尤其亚洲地区的核不扩散风险。中国会不会"协助"朝鲜建造核动力潜舰，俄罗斯会不会向伊朗转让相关技术，日韩会不会自己开发核潜舰，东南亚其他国家会不会也要这样做？不难猜想，核扩散的潘多拉魔盒因美澳的行动很难关上。

此举还将造成东南亚那些不想在美中对抗上选边站但在安全上要依附华盛顿的国家，对拜登政府加剧这一带的地缘风险的不满。故而，美澳不仅得罪的是法国，可能还有欧盟，亦有东南亚一些国家。印尼和马来西亚就已对澳洲获取核潜舰表达了"关切"。一旦亚洲地区的核军备竞赛被催化，由此导致的变局对AUKUS是祸是福，实难预料。

在AUKUS的问题上，北京虽然乐见美法这对盟友因毁约事件而战略裂痕加深，但既然这个新冷战军事同盟是冲着中国来的，它当然会感到如芒在背，欲除之而后快。因此，北京如何反应，才决定该同盟是否真正有价值。美国拉英澳组成AUKUS，用拜登的话说，是要抗衡中国在太平洋日益增强的野心，维护印太地区的和平稳定，让中国害怕，知难而退。他没有说出的话是，一旦中国用武力攻打台湾，AUKUS就是干涉的工具。华盛顿是在这一考量和构架下，让堪佩拉撕毁同法国的合同，"核化"澳洲的。因为核动力潜舰比起法国建造的柴电潜舰，静音和续航能力更强，后者的活动半径就在南海，但前者可以水下潜行到台海而难被发现。这对中国将构成一大威胁，也是基于此因，人们认为美国不会阻止澳大利亚在核潜艇上配置核武，否则，常规武器对中国的威慑力就大大减弱。

中国近年来仗着经济实力的雄厚，大力发展海军，建造各种舰只，包括航母，媒体形容造舰的速度像"下饺子"。但是，核潜艇是中国海军的弱项，反潜技术和美国比有相当差距。中国现有9艘核潜舰，计划到2035年再建11艘，以缩小和美差距。如今美国给澳洲造核潜舰，只会进一步强化北京的危机感，促使北京加速建造更多和更先进的核动力潜舰，大力提升反潜技术。以中国的经济体量，在造舰比赛中，澳大利亚是没法和中国比的。

这里隐含的一个危险是北京有可能提前发动武统台湾的战争，尤其是中国的反潜技术提高不快时。根据报道，美国将帮助澳洲建造8艘核动力潜舰，首艘于2040年完成，全部8艘完工的时间在2052年。在造舰前，堪佩拉表示将租借美国的核动力潜艇。按照习近平的民族复兴中国梦规划，理论上北京2050年要完成统一台湾。考虑习的自然年龄和任期问题，收回台湾会提前到2035年前。AUKUS的组建以及澳洲发展核潜舰给中国武统台湾增加了变数，在北京感受到这种现实威胁前，不排除再将武统台湾的时间提前至2030年、甚至2027年前。假如北京在此时间表里实现了两岸统一，原来主要用来对付中国武攻台湾的美国印太军事联盟，也就失去了存在意义。

延伸阅读：拥有核潜艇的澳大利亚是否会惹恼中国？

当然，这种可能性是假定习近平一定会武力夺取台湾。习到底会不会武统台湾，有很多争议，但是，基于中共的使命以及事物自身的演化逻辑，若和统破灭，中国最后用武力完成国家统一就是一个概率事件，因此，作为抗中的军事联盟，不能不顾及此种可能性。

综合考量上述三种情形，特别是已经发生的毁约事件对美国联盟体系造成的潜在和持久的损害，这个新军事同盟尤其是美国对澳大利亚的"核化"是否妥当，值得外界去深入探讨。

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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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