客座评论：美国合围第一岛链

（德国之声中文网）4月下旬和5月初，韩国总统尹锡悦和菲律宾总统小马科斯相继对美国进行了国事访问，双方达成了进一步强化军事合作的协议。韩菲两国用实际行动表明它们在这场美中的对抗中，选择站队美国，这和东亚绝大多数国家不选边站的立场不同。两国加入美国的抗中阵营，对华盛顿意义重大，从地缘政治的角度看，意味着美国在第一岛链的两块短板补上，华盛顿围中的第一岛链战略部署完成。

所谓第一岛链，一般指的是北从千岛群岛，南至印尼，中间经日本本土、韩国以及琉球群岛延申至台湾、菲律宾的大片岛屿。作为美国创造的一个地理安全概念，岛链的意思是通过将岛屿和其他较大的陆地群连接在一起，来界定防御或进攻性的边界。在上世纪50年代，时任国务卿杜勒斯将这一片长条型的区域定义为第一岛链。它原本针对以苏联为首的东方阵营，冷战结束后，第一岛链就天然成为美国遏制中国的地缘边界。

在第一岛链内，台湾正处中间位置，地理位置十分重要。如果中国被封锁在第一岛链，走向大洋就成为一句空话，不但国家的经济发展会受到严重影响，北京要成为世界中心的雄心也注定无法实现。尤其考虑中国现在的粮食和能源高度依赖外部，出不了第一岛链，这条14亿的生命线就被卡住。所以，从这个意义上说，统一台湾不仅关乎中国的历史记忆、民族情感和领土完整，也攸关中国本身的生存和发展。换言之，看待中国的统一问题，不能只从政治制度即中共的角度--它要维护自身的统治地位，统一了台湾，能大大加强它在中国的统治；还应从地缘政治和大国竞争，即中国作为一个民族国家的生存和发展考虑，明白北京政府对自己有可能被困在第一岛链，从而丧失国家发展的权利的忧虑。

北京这些年来，特别是在习近平上台后，利用经济的崛起，大力强化军队建设，加快武器的现代化，尤其大力发展海空力量。解放军的海空军和战略导弹部队在过去七、八年有一个飞速的进步，其目的就是冲出第一岛链，走向大洋。中国目前拥有了三个航母战斗群和大量先进的船舰和战机，仍在建造第四艘甚至第五艘航母。已经服役的辽宁舰和山东舰两航母根据中国军事专家的说法，已具备近海防卫和远航护卫的能力。如果中国突破了第一岛链，美国对中国的围堵就意味着失败。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



从地理角度看，在广阔的太平洋，美国围堵中国有三条防线，即第一岛链、第二岛链和第三岛链。但最重要的是第一岛链，第二岛链北从夏威夷，中间是关岛，南到澳大利亚，不过，连接第二岛链的大部分是水域，若第一岛链失守，第二岛链不可能防住解放军。至于第三岛链，只有稀稀落落的一些海礁和小岛，根本形成不了一条真正意义上的岛链。故美国把经营的重点放在第一岛链。而第一岛链的两大缺口，北是韩国，南是菲律宾。美国虽然在韩、菲都有驻军和基地，但在两国的前任政府时期，一个奉行在美中之间的平衡外交，一个和美国关系搞得很僵，假如美中战争爆发，华盛顿就很难利用韩菲的美军基地和军事设施，去同解放军作战，第一岛链就有可能被解放军破防。

美国补上第一岛链的两个缺口

好在韩菲两国去年都换了总统，两国的新政府又恰恰都亲美。这就给了华盛顿机会，补上这两个缺口。现在剩下的就是台湾。台湾在第一岛链的位置，让它无论对中国还是美国，其战略地位都比韩菲更重要。倘若中国拿回了台湾，第一岛链就出现一个巨大缺口。而从军事角度说，一条防线出现缺口，整个防线就得放弃，美国被迫将围中防线退到第二岛链，如上所述，第二岛链其实也难防守得住。这样，第一岛链内就将成为中国完全控制的区域，南海将真正成为中国的内湖。故从美国的国家利益出发，是不可能允许此种局面出现的。换言之，假如北京要武统台湾，华盛顿势必会下场参战，保护台湾，这不仅仅是对民主的护卫，关乎美国的信誉，也是由美国作为霸权国家的国家利益决定，它同样在地缘政治上承受不了失去台湾的代价。当然，中国更承受不了失去台湾的代价。

从军事的角度看，按照一些军事专家的说法，中国战时要突破第一岛链的封锁，取决于，一是否已经在第一岛链内建立起战略优势，并能够确保实现相应的战略意图；二是否在必要的情况下将火力投射至第二岛链，削弱来自第二岛链的反击力量，以维护和巩固第一岛链的优势。根据这些专家沙盘推演的结果，假如台海战争爆发，在第一岛链范围内，中国相比美国具有军事优势，但获胜的必要条件是要抢占时间上的先机（先发制人）和空间上的先机（具有弹道导弹、反舰导弹、空空导弹等武器的射程优势）。现代战争军事上的先发制人极其重要，但具体到台海战争，如果中国先发制人可能就会失去发动武统的正当性借口，正如北京一向强调的，它不会对其他国家尤其无核国家首先使用核武器一样，先发制人对北京来说未必是选项；此外，中国如果在第一岛链的优势无法外溢到第二岛链，没有在第二岛链建立显著优势，也将意味着战时对第一岛链的突破可能是脆弱的，会给美国反扑、重新控制第一岛链的机会。习近平为什么决意进行军改，要将解放军打造成一支现代化的强大军队，主要出发点就在这里。

仍是薄弱环节

未来的台海战争，对中美都非常重要。华盛顿虽然补上了韩菲这两个短板，但也不是万事无忧，还不能保证十拿九稳。因为韩菲特别是韩国在战争爆发后是否真的允许美国使用韩国的基地攻击中国，恐怕也存在变数。菲总统小马科斯访美时已两次公开表态，不会允许美军用菲基地攻击中国，但普遍认为，他虽然这么讲，届时美军要使用菲基地由不得菲方，所以中国学者并不相信他的表态。然而，韩国不同，韩国如允许美军在其本土攻击中国，不仅面临解放军的打击，更要防它的北边兄弟朝鲜的偷袭。

不妨假设，如果北京预感在台海战争被打败，会不会要朝鲜在半岛挑起另一场战争，以减轻中国压力？金正恩也一定会这样做，因为台海战争也关系金家政权的存亡。北京若战败，中共就有垮台的危险，甚至中国都有可能分裂，中共若不存在，想都能够想到，美韩不会借此之机将金家政权推翻，统一半岛？如果韩国屈从美国，就为朝鲜突袭韩国提供了借口。所以，即使只为金家利益计，朝鲜会同意北京在半岛开辟第二战场的要求，这样至少它还有统一半岛的机会。韩国不会不预料到这种情况，在这种关乎国家生死的利益面前，未必完全会听从华盛顿，让美军在韩国境内攻击中国。

尽管如此，美国在第一岛链的合围，对中国仍构成非常沉重的战略压力。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。