客座评论：美卫生部长访台，意在收温水煮青蛙之效？

（德国之声中文网）美国在台协会称卫生部长的这次访台是"与台湾交往法案"的一环，2018年美国出台了《与台湾交往法》，为美台关系升温提供了法律保障，接下来就是根据法案具体派出官员赴台，但派出什么层级的官方访台则由白宫的行政团队掌控和决定。就此而言，今次美卫生部长访台计划一定得到特朗普政府的支持，属于美国政府的意志，是华盛顿对中打出的又一张牌。阿扎尔本人在一份声明中就表示，他此行目的是显示"特朗普对台湾的支持"，以及肯定台湾在应对新型冠状病毒暴发方面"所表现出的领导力"。

在美中互撤领事馆后，外界都在猜想华盛顿下一步会对华出何手牌。基于特朗普之前放话要将更多的中领馆赶走，舆论普遍认为华盛顿可能还是要打领事馆主意来报复中方。之后有美国媒体曝出华盛顿下一步可能是大幅削减中国驻美外交官人数。民间则关注华盛顿会不会用提升美台关系层级乃至美台建交来打击中国。现在看来，华盛顿选择了后手，使美台关系变成事实上的官方关系。

根据美中三个联合公报，尽管华盛顿没有承认一个中国原则，也不断突破中国设置的边界以及两国原来的默契，但建交40年来，将美台关系大体维持在半官方层级，没有派遣内阁成员访台，以免刺激北京。迄今访台的最高官员，是美国环境保护局局长，发生在马英九执政的2014年。但那时中台关系比较协调，此事在美中台三方没有引起太大冲突。

《与台湾交往法》出台后，台湾方面旋即传出白宫国家安全顾问不久将访台以示对该法案和台湾的支持。但彼时美中正在进行艰难的贸易谈判，也许是考虑到此举会影响谈判，华盛顿没有下这步棋。现在时过境迁，贸易协议早签署了，两国关系处于有史以来的最坏阶段，华盛顿正动用各种工具和杠杆打击中国，派出卫生部长此时访台，显见是白宫整个计划中的一步。

2019年7月蔡英文过境纽约

然而，这是否意味着美台启动建交，有待继续观察。从卫生部长而非国务卿、国防部长或者国安顾问等要角访台来看，华盛顿走出这步还是经过了谨慎的评估，对由此造成美中关系的破坏还是有所顾忌的。因为相对后几者，卫生部长的身份不那么刺眼，不像政治、外交、国防和国安等身份敏感且具危险性，另外，现在还是疫情大流行时期，派卫生部长访台交流防疫经验也是一个降低中方激烈反应程度的合理借口。尽管如此，内阁部长访台本身就是对过去美台只能发展非官方关系的一个重大突破，其政治象征性非常强烈，事实上否决了中美建交美国不与台湾发展官方关系的承诺。从实际访问议程来看，卫生部长本人肯定不是去台湾取经的，而是围绕美台关系，台湾在防堵中国的作用交流看法，甚至不排除双方探讨建交的可能性。

对北京而言，美方的部长访台已经跨过了红线，尽管北京对此早有心理准备。虽说马英九时期华盛顿也有副部级官员访台，然而，部长和副部长之间，虽然官衔相差只半个层级，但部长属于一国的内阁成员，而副部长未必，从这个角度看，两个职务间不仅是量的不同，更是质的不同。再加上当时的美中、中台关系比现在好得多，因此，不论美方的意图是什么，北京无疑会将华盛顿的这次卫生部长访台，作为美国整个对华遏制战略的一环来看待，其目的是要试探中方的反应和应对。

北京反制手段有限

前面提到2018年台湾舆论曾认为美国安顾问将访台，那么很有可能在消息传出后，北京私下对美进行了强烈警告而导致华盛顿打消了这个危险念头，假如如此，可想而见，在中美毫无信任的今天，北京肯定不会因华盛顿派出的是卫生部长而非其他更敏感高官就降低反击的烈度。北京在乎的是部长这个层级而非卫生部长这个身份。它非常清楚，在鹰派当道的华盛顿，如果对美方的这一手反制克制和温和，不但国内不好交代，也将会被华盛顿的鹰派视为软弱，从而导致他们在下次出手时，加大动作，比如，派出负责外交军事和安全领域的部级官员访台，或者允许台湾同级别的官员访美，甚至有可能一步到位安排特朗普或蔡英文访问对方。对特朗普来说，考虑到美中关系已经破碎不堪，北京发起的任何反击不过是在美中关系上再多出一块碎片而已，没有什么大不了的，差不多是一本万利的买卖。

但指望北京低调回应和反击是不可能的。北京很清楚美方的此种温水煮青蛙效应，现在累积到一个临界点。中国外交部和驻美使馆已分别在北京和华盛顿对美发出警告。对美国，北京的反击很可能是召回大使，或许也有可能仿照美国对中国官员的制裁而制裁访台的卫生部长。对台湾，北京有可能在两岸经贸上惩罚对方，或者进一步打压台湾的邦交国，比如宣布同梵蒂冈建交。台湾的绝大多数邦交国都是些又穷又小且只知索取的国家，对台湾改善国际空间毫无作用或用处不大，台湾和它们建交只是一种政治象征。但梵蒂冈不同，作为天主教教宗所在地，梵蒂冈对世界的精神影响还是很大的。北京同梵蒂冈的建交当然更多出于自身考虑，然而美台因素有可能促使北京不再强烈坚持那些阻碍两国建交的梗阻条件。如果中梵因美卫生部长访台而加快建交，对台湾的国际空间是一大损害，有可能会引发其外交的骨牌效应。

可以说，经过美卫生部长此一访台，北京进一步明白自己在美台关系上能够约束华盛顿的手段有限。只要中美还维持在文斗而不是武斗的层次，北京基本上不能阻止美台发展事实上的官方关系，也即美国实际上把台湾作为一个正常的邦交国进行交往，除非北京以断交相威胁，但想来北京尚不至于到这步。因为到这一步离战争就不远，即使中美终有一战，但北京肯定不愿是现在或不久之将来。然而此事也将使得北京放弃一切对美幻想，如果说它之前还有的话，而专注于加强国家实力之备战。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



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邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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