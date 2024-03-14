客座评论：美中摊牌已经开启

（德国之声中文网）尽管有拜登和习近平去年11月的旧金山会晤，但由于2024年美国大选，普遍认为美中关系不太可能有好转，能够在目前的基础上稳住就不错了。不过，美国对中国打压的加剧似乎比外界预期的更早一些到来。

之前观察者认为，要等民主共和两党正式提名总统候选人，两党正式展开总统竞选角逐后，在美国整体反中气氛下，两党总统候选人会以竞相攻击中国，对中国发难取悦选民。但是，时间进入三月，外界看到，美国新一轮针对中国的举动已经出笼，包括指控中国起重机有网络安全风险威胁要拆除，高声贝宣称将对来自中国的新能源车征收高关税，历史性单列台湾的援助预算，以及众议院最新通过强制Tiktok剥离法案等。

“不惜一切代价”赢得与中国的竞争？

比起上述这些动作，美国政治人物的言行更让人觉得两国关系彻底凉了。商务部长雷蒙多前几天在菲律宾访问时谈到对中国的科技围堵问题，说她的职责是保护美国人民，确保美国拥有的包括半导体技术、人工智能技术在内的尖端技术不被中国所掌握，确保中国无法获取这些技术并将其用于支持中国军队。

这些话美国高官以前讲过多次，没有新意，但她话锋一转，表示“我们不能让中国为了军事进步而获得我们更尖端的技术”，“因此，将不惜一切代价保护我们的人民，包括扩大我们的管制”。对于美国国务院和国际开发署要求拨款588亿美元，并历史性编列1亿美元用于加强台湾安全，国务院副国务卿维尔马说：“首先，我们必须利用一切可利用的手段，尽可能超越中国……为了我们的国家安全，我们必须拥有强制性、可靠的资金来超越中国……使美国有新的方式投资，赢得与中国的竞争。”

无论是雷蒙多的“不惜一切代价”，还是维尔马的“利用一切可利用的手段”，这种语言表述使人很难想象这是出自美国官员之口。一般来说，两个竞争的对手，相对弱的一方，为了表达不惧对抗的姿态，往往把话说死，不留余地，中国外交官中过去就经常这样说；强势一方，则常用行动来表达力量，而不逞口舌之快，说大话狠话。如今这些话也从美国高官口中说出，只能把它理解为这是美国要同中国决心摊牌的表现，以示美国在同中国的竞争中必打败中国。换言之，在美国看来，美中竞争是两国之间的生死较量，是一场零和游戏，不是我死就是你活，而美国必须赢得这场竞争，否则就输给中国。

美中较量进入下半场？

从特朗普时期算起，美中的竞争已经进行了7年。从美国明确把中国作为其最重要的战略对手来看，也已经有五年多了。拜登政府将两国战略竞争的时间长度界定10年。从前5年的情况看，尽管美国对中国发起了史无前例的贸易战，但似乎没有达到削减贸易逆差的目的；尽管美国联合盟友在高科技和供应链的问题上对中国也采取了史无前例的打压举措，在芯片、AI等技术领域遏制住了中国的发展势头，让两国在这些行业以及整体的科技水平的差距在拉大，但华为的打而不死包括在7奈米芯片上的突围，也让美国意识到中国这个竞争对手，和它过去遇到的其他竞争对手不一样，不能小觑。

现在时间过去一半，在下半场的较量中，只要美国不能彻底战胜中国，稍有松懈，就会让中国缓过气来，以后就更不容易围堵了。因此，从策略角度看，今明两年是遏制中国的关键年，在美国的综合实力尤其科技实力仍领先中国的情况下，必须动用一切可能的资源和手段，拿出一种不惜一切代价的气魄，才能把中国打败。

情形到这个份上，实际可以把它看作是战略摊牌。对于摊牌这个概念，要有正确理解。摊牌不是非得要有一个对全球的正式宣告，也不是一方或双方发起一场军事行动才叫摊牌。摊牌可以是一个连续的过程，只要越过了某个临界点，就是摊牌。特朗普说他当选总统后立即对中国全部输美产品征收高达60%的关税，这是一种摊牌表示。像本文开头讲的对中国电动汽车征收高关税以及对单一公司进行立法强制要求其剥离，也都可算摊牌动作，因为如果美国不打算同中国在经济和科技上摊牌，就不会这么做。

中国如何应对摊牌

对美国这波来势汹汹带有摊牌意味的举措，中国当然感知到了。外长王毅在两会期间的记者会上对美国发出了四个“如果”之问——美国如果总是说一套、做一套，大国的信誉何在？美国如果一听到“中国”这两个字就紧张焦虑，大国的自信何在？美国如果只让自己保持繁荣，不允许别国正当发展，国际公理何在？美国如果执意垄断价值链高端，只让中国停留在低端，公平竞争何在？被中国学者解读成是对美国的“灵魂拷问”。

王毅在记者会上还表示，虽然旧金山会晤以来，中美关系改善取得一些进展，但美方的对华错误认知仍在延续，所作的承诺并没有真正兑现，打压中国的手段不断花样翻新，单边制裁的清单不断延长，欲加之罪到了匪夷所思的程度。针对美国国务卿布林肯今年2月在慕尼黑安全会议上的“菜单论”，王毅用了四个“不能”反驳，即不能再允许个别或少数大国垄断国际事务，不能再允许以实力地位把国家分成三六九等，不能再允许谁的拳头大谁就说了算，更不能允许有的国家必须在餐桌上、有的国家只能在菜单里。可见，中国没有像过去一样对美国心存幻想。

拜习会刻意营造的两国关系某种策略性的缓和还在，但美国这些打压中国的举措抑制了这股缓和势头，随着拜登和特朗普在未来两月被提名为两党各自的候选人，美中届时大概率会重回恶性对抗态势。中国已经认知未来某个时期的山雨欲来，所以现在也在积极布局。

习近平所提的新质生产力成为今年中国政府的首要任务，就是其中之一。新质生产力说白了，是用科技改造产业链和供应链，建立中国自己的产业和科技体系，不受制于美国。中国前几年一直在做这个事，就此而言，新质生产力并不是新东西，不过是换了一个新名字，但将它理论化，从生产力理论的高度来看待科技的自立自强，表明中国进一步意识到这个事情的严峻性和迫切性，因此要加快科技和产业的布局，以迎接中美从现在开始的经济和科技恶斗。

美中战略竞争的关键10年还剩5年，双方都明白没有退路，必须战胜对方，但历史只有一个赢家。所以，未来5年，美中的对抗只会比过去更显残酷。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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