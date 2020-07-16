客座评论：美中摆出全面决战架势

（德国之声中文网）美中之间近来唇枪舌剑，动作频频，其中最具军事冲突风险的是国务卿蓬佩奥对南中国海的声明。在南海仲裁案四周年之际，蓬卿发表的措辞强硬的声明，明确否定了中国对南海的有关主权声索，并称国际社会不会允许北京把南海视为其"海洋帝国"。外界将该声明解读为华盛顿首次改变在南海问题上不选边站的中立立场，不仅支持其他南海声索国对抗中国，而且走上前台，以国际海洋法执法者的身份，直接和中国进行肉搏战。

对于华盛顿的打压和制裁，北京自不甘示弱，对推动对华制裁的美国相关人员以及参与对台军售的军火商洛克希德·马丁公司实施制裁。但北京最具实质性的反制不是上述制裁措施。说白了，由于美方人员和企业在中国很少会有资产和投资，北京的制裁基本只是做个样子。

真正的"杀手锏"是日前传出的北京和德黑兰的经济和安全合作。

真正的"杀手锏"

据《纽约时报》等媒体报道，中伊两国签署了一份全面经济与安全合作伙伴关系协议，中国在未来25年将向伊朗的经济、安全和军事领域投资数百亿美元，作为交换，中国将以低廉的价格持续获得伊朗的石油供应。纽时认为这份协议将破坏特朗普政府因伊朗政府在核武及军事方面的野心而对德黑兰政府实施的孤立措施。事实上还不止于此，若协议属实，表明北京已下决心并准备好与美国展开全方位的决战，这是北京迄今为止向华盛顿发出的最明确和强烈的警示。

德黑兰是华盛顿的宿敌，且是中东地区强国，具有重要的战略地位。正因为此，特朗普政府以德黑兰没有履行伊核协议为由，单方面退出该协议，对伊朗发起了经济制裁。美国的行为虽然没有得到其全部西方盟友的支持--比如，为规避制裁，英、法、德等国推出了"贸易往来支持工具"（INSTEX），用"以物易物"形式和伊朗做生意--但这种贸易方式毕竟受限，而且参与INSTEX的国家也不多，更多国家顾忌美国制裁，回避同伊朗的贸易往来，致使伊朗经济还是遭受严重打击。

北京虽然一向反对华盛顿的长臂管辖，也维持和德黑兰的经济联系，但过去对伊朗的贸易和投资，还是尽量不触犯美国的制裁，华盛顿则对违反制裁的中国公司，进行二级制裁，除了禁止相关产品卖给中国企业，也在金融上卡其脖子。华为之所以受到华盛顿的"围追堵截"，最初的理由就是违反了后者针对伊朗的禁令。华盛顿对伊朗的制裁中，有一手是对那些严重违反美国制裁禁令的第三国企业，实施包括冻结对方资产和切断美元交易在内的金融制裁，正是这后一点，让所有的企业和国家都望而生畏。

如果北京和德黑兰签署的长达25年的全面经济和伙伴关系协议属实，说明北京已经评估了触怒华盛顿的风险，不再视后者的金融制裁为"可怖武器"。在特朗普签署的"香港自治法"中，有对向受制裁的个人和公司提供金融服务的中资银行实施包括切断美元支付系统的二级制裁规定，据报道中国的四大国有银行已经在做这方面的最坏准备。鉴于美元事实上的世界货币地位，企业和国家一旦被美国切断进入美元支付体系，基本上等于被排斥在世界贸易体系之外。所以只要美国祭起这根大棒，绝大多数企业--不论它看起来多么强大--都乖乖就范，若有国家硬抗，后果就像现在伊朗这样。

考虑“主动出牌”

故可见，中国的单个企业受到美国这个"待遇"，也多半是活不了的。北京应该全面评估了这种情况并进行了沙盘推演，与其一个一个企业被美金融制裁，不如以国家之力索性同华盛顿打一场全面的金融战，毕竟头上顶着一颗"金融核弹"是难受的，而北京在这方面并非是完全被动挨打，北京的优势是有着巨大的市场和贸易体量、手握3万多亿美元的外汇储备以及美国国债，还有香港作为国际重要金融中心的角色，华盛顿如真要对中国和香港切断美元支付体系，不啻是对中国发起金融核战，北京若反击，用一些金融专家的话说，华盛顿的代价便可能是实行了半个世纪之久的美元霸权的崩溃。出现这种后果，对美国也是杀敌一千自损八百，所以多数认为华盛顿不大可能走到这一步。或许正是看到这点，北京测试华盛顿敢不敢这样做。

另一方面，北京的反击手段是加快推进人民币国际化以及数字货币。这两方面现在北京都在做，尤其是前者。人民币国际化北京已经进行了若干年，虽然目前国际贸易的结算人民币的占有率还不高，但如果据此认为人民币国际化因受困中国的体制和资本账户未开放而难以成为国际主要货币之一，可能言之过早。人民币国际化的实际效用不显著，很大程度上是因为中国此前在国际贸易中还是尽量保证用美元而没有全力去推动用人民币结算，但在美中陷入对抗的背景下，以中国是多数国家最大贸易伙伴的身份，若北京全力推动，是有可能撼动美元霸主地位的。在6月召开的陆家嘴金融论坛上，中国证监会副主席方星海就提出，美元支付体系安全令人担忧，中国必须加速推进人民币国际化，用他的话说，"我们也不得不及早地预防，做好真正的应对准备，而不仅仅是精神上的应对准备"。而伊朗大有可能成为人民币国际化布局的一个点。

中国前副外长傅莹日前在中美媒体智库视频论坛上也表示，面对美国的"挑衅"，北京应考虑"主动出牌"。假如中伊合作计划得到中方确认，其对伊朗的作用不论，就中国而言，相当于傅莹说的中国向美主动出牌，正如一些独立媒体所言，这不单是"不给美国面子"这么简单，也是中国以行动打破美国单边霸权的尝试，表达北京无意服从华盛顿所主导的世界秩序。

对抗螺旋式升级

蓬佩奥对南中国海问题的声明向中国传达的也是这样的信号，即不容北京独霸南海。华盛顿认识到，如果让东南亚的声索国单独或联合对付中国，不是北京对手，一旦让中国独霸南海，成为中国的内湖，美国及盟国的利益将会受到极大威胁，过去华盛顿在南海问题上没有全力反制中国，是因为美中关系没有撕破脸，现在华盛顿觉得没有必要再在背后做一个中国眼中的"恶人"，而要以实力代替和代表其他声索国去挑战北京。故华盛顿也可能评估了，既然美元这张牌不好打，自伤力太大，那么以自由航行之名在南海上直接挑战中国利益，既有国际法的支持，且能得到其他声索国和盟友的声援，更关键的是，美国有海上实力优势，不怕在南海和中国发生军事冲突，换言之，南海军事冲突的后果是美国能够承受得起的。该声明，就是要向北京表达华盛顿的这个潜在含义。

过去两年里，人们看到，美军在南海保持高强度军事活动态势，航母、两栖攻击舰、轰炸机等主要战略力量频繁进出南海。海空侦察力量密集开展各类侦察行动，"闯岛闯礁式"的"航行自由行动"快速增加，军事外交力度空前。前不久美国疫情稍有好转后，三艘航母又开赴南海，举行演习。在蓬皮奥的南海声明后，按照中国官媒的说法，美军接下来很可能会采取以下两种介入模式：一是军舰一如既往地频繁进入南海，维持相当的活动频率及军事存在；二是当中国与某个南海主权声索国发生海上对峙，美军大型水面舰艇或者海警船介入到对峙中，公开"拉偏架"。这都会使得南海发生军事冲突的风险大增。

可以说，美国借南海声明和中国借中伊合作协议，向对方摆出了一副全面决战的架势，双方都已准备好在各方面与对方摊牌。美中对抗的这种螺旋式升级，让各国不得不认真地思考美中发生一战的可能性。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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