客座评论：美中台三方再保证建议能否被接受

（德国之声中文网）葛来仪（Bonnie Glaser）、白洁曦（Jessica Weiss）和柯庆生（Thomas Christensen）三位美国学者前不久刊发在外交事务网站上的题为《台湾与威慑的真正来源》长文，提出在美中台三方关系中，要确保台海稳定，使威慑真正有效，美国、中国和台湾都要向对方实行可信的再保证。该文在两岸三地引起很大反响，尤其它要赖清德当选后冻结台独党纲的提议，由于台湾已进入选战，成为一个话题。

文章对中国建议，为了增强对和平进程的承诺的可信度，北京应该减少在台海周边的军事行动，空中和海上演习应该恢复到过去以海峡中线为界的状态，还应修改反分裂法中有关认为和平统一不再可能时对台湾使用武力的权力的修辞，保证只要台湾不追求正式独立，就不会使用武力。

对台湾，文章建议，只要解放军不攻击台湾，就不会追求独立或永久分离；避免如举行公投改变台湾官方，或修改领土主张以排除中国大陆等潜在的挑衅行动，无论谁当选为台湾下一任领导人，都需要令北京确信，它无意从根本上改变现状；台北不应排除最终两岸和平统一的可能性（只要这样的举动得到台湾人民的同意），也不应采取将这一结果永久封闭的行动；为了防止战争，台北还必须让北京的领导人相信，和平统一仍然是可能的。

三位学者对美国也提出了详尽建议，比如他们认为，美国政府应该提供一份全面而高层次的声明，阐述其“一个中国”政策，并用美国人民能理解的语言解释台湾对美国的重要性，而不仅仅是机械地重复美国“一个中国”的政策，更完整的声明，如由国家安全顾问或国务卿发表的演讲，应重申拜登据称向中国领导人明确表达的立场，包括美国不支持台湾独立，反对任何一方单方面改变现状，不追求“两个中国”或“一中一台”的政策，也不寻求将台湾作为遏制中国的策略的一部分或鼓励台北走向独立。这样的声明应包括先前政府提供的保证，即美国将接受双方和平达成、且得到台湾人民同意的任何结果。

文章的逻辑矛盾

以三位学者长期研究两岸问题，当然非常清楚目前台海局势很容易导向两岸发生军事冲突，所以他们认为有必要在此时抛出这篇带有策论性质的文章。从外界看来，他们的用意是好的，但问题在于，所提的三方再保证是否能够被三方各自接受，对此，有加以进一步辨析的必要。

三位学者文章在对两岸提出的再保证上，存在逻辑矛盾，对中国，建议保证只要台湾不追求正式独立，北京就不会使用武力；对台湾，建议只要解放军不攻击，台北就不会追求独立或永久分离。然而，这两个再保证的前提是相互冲突的，谁先迈出第一步就成问题。有人会说，两岸的再保证可以同时进行，就避免冲突问题。理论上当然可以这样做，可现实是两岸恰恰互不信任，尤其大陆，对赖清德完全没有互信，这种情况下，怎么做到双方同时进行再保证？

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三位学者也没有认识到，或者他们不认为（很多人在这点上和他们的看法一样），习近平是决意要统一台湾的，那美国和台湾怎么办？看得出，他们写这个文章是不愿美国军事卷入可能的台海战争，这样美国和台湾向中国发出的再保证，逻辑上就必然导向中国的和平统一，实际上文中确有这种提议。但赖清德会向大陆发出这种再保证吗？台湾学者就认为，赖不会在美国压力下冻结台独党纲，否则无法向深绿势力交代，退一步，即便他真的冻结了台独党纲，也不能让大陆相信他不会去中化，搞事实台独。

大陆岂止不信任赖，对国民党的正副总统参选人侯友宜和赵少康同样不信任。侯赵日前抛出了他们的两岸政策。赵少康最近到台中市与学生对谈时，表示如果中国大陆希望两岸和平相处，他与侯友宜都会向大陆要求，陆机不可越过“海峡中线”，陆舰不能绕台，停止对台武力恫吓，可能还可以要求大陆，让中华民国的军事观察员过去看沿海军事部署，要求对台部署飞弹要减量，并表示台湾要建立三套防线，决战境外。赵还在台湾一期政论节目中重申了他的这些两岸政见。当主持人问他是不是有些一厢情愿，他说他向大陆承诺不独。看赵的意思，我以不独向你表达了善意，你就应该用这些来回应我的善意。然而他又表示，台湾在军事还是要靠美国。那么问题来了，当大陆向他提出台湾停止向美国采购武器，他是否能够做到，如果做不到，单凭一句“不独”就能让大陆相信你的善意，未免太天真了点。同样，美国在这方面能够向中国发出的信号也会很弱，不足以让北京认为美国会支持中国的和平统一。

美中观点的差异

这篇文章的主旨实际是要表达，强化美国对中国的威慑效果，美台就要给中国提供清晰有用的再保证。但他们可能又犯了一个美国人通常具有的自以为是的毛病，即迫不得已美国卷入台海战争，最终是会打败中国的，只是代价大了点，所以应该尽量避免。然而，中国不这样认为。中国信心满满，若台海爆发战争，美国介入，是讨不到便宜的。

对于中美在台海发生军事冲突，谁最终会赢，是个见仁见智的事情，只有真正发生才知道。但当中国认为能够打败美国的武力干预，美国对中国军事威慑的有效性不说完全没有，也是大大减少。事实上，很多中国学者认为，中国之所以强调和统优先，是因为随着中国实力的继续增强，和统的机会并非完全不存在。另外，这也是中国按照自己的节奏来解决台湾问题。而所谓按照自己的节奏，可以把它理解为，先将所有的和统可能性都走完，如果不行，再用非和平手段。

三位学者和民主党的渊源颇深，因此，他们的文章让外界认为，可能反映了拜登政府处理台海问题的最新思路。然而，从上面分析看，要实施美中台三方的再保证，太难，事实上是办不到的。所以，结论是，在明年赖清德当选后，两岸关系大概率会再次恶化，中美关系也会因之受到冲击。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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