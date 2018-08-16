（德国之声中文网）对中国来说，特朗普当选美国总统可能早了10年。因为，美国在经济上和政治上并没那么虚弱，以致中国多少可以轻松应对华盛顿在贸易冲突上咄咄逼人的做法。

最大发展中国家之童话

《法兰克福汇报》评论员Peter Sturm

不过，人们不能不说，轻松态度肯定不属于中国领导人的强项。就象现在同美国的经济争端一样，中国领导人总乐于讲述关于中国实际上是世上最大发展中国家这一童话，因此，大家得在根本上宽以待之，-而在各国竞争者眼里，这何其不公。

但是，如果在未来数月以至数年，中国情况真的不好，中国的腾飞模式--先是在经济上，然后是政治-军事上--就会遭受重创。因为，这位美国总统不只是说说而已，不再陪着玩中国游戏：一方面，世界上其它地方得为中国厂家和投资人铺设红地毯；另一方面，中国市场则继续对外国人部分封闭。特朗普也诉诸行动，以其独特方式，即：蛮横有加。这不，美中关税战刚又爆发新一轮。

中国国内，对日益显出独裁风格的党和国家领导人习近平应对危机的方式已出现批评。至少对外人而言，近期难有解决希望。相关问题关系到的不只是经济，而且也事关面子、事关"荣誉"。

中美贸易顺差基本上呈连年增长态势

中国融入亦惠及欧洲

然而，贸易冲突的解决不仅符合中国人和美国人的利益。欧洲，尤其是德国，亦需要有一个自由、有序和公平的世界贸易。人们不必喜欢特朗普及其行为方式，但若能成功地使中国长期融入现有体系，则这一对抗最终还是带来了某些变化。若不然，许多国家的大量民众则将长期受困于其严重后果。兹事体大。唯愿政治上的直接参与者们对此有足够认识。

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