客座评论：给习近平“戴高帽子”能成功吗？

学者张俊华指出：打了三年多、处于僵局的乌克兰战争是到了该结束的时候了。但鉴于普京提出的无理的和平条件，谈判很难会马上发生。这时，有些国家自然想起了中国，并对习近平寄予不少希望。但这里的可行性又何在？

张俊华：习近平没想到， 竟然来自欧洲不少政要也开始给他“戴高帽子”了。（资料图片） 图像来源: Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）今天展现在读者面前是两个景象。一是中国人大委员长赵乐际受俄罗斯国家杜马主席沃洛金之邀，于本月9日抵达莫斯科，对俄国进行正式访问。并出席金砖国家议会论坛。他与俄罗斯国家杜马主席会谈时，呼吁双方要共同努力改善立法，打击制裁与外国干涉。

二是华盛顿的北约峰会。北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）本月10日在那里表示，中国是俄罗斯非法侵略乌克兰的“决定性推手”（decisive enabler），他代表北约要求北京停止提供俄罗斯武器部件或国防科技；这是北约在俄乌战争爆发以来，首次对北京作出如此明确的表态。

这两个场景，不仅说明的中国在哪一边，而且也告诉我们今后的走向。可以说，乌克兰战争以来，中国跟俄罗斯的交往远远超出一般外交的范围。 赵乐际说要跟俄罗斯“打击制裁与外国干涉”，就是进一步明确了要帮助俄罗斯摆脱西方由于普京对乌克兰的侵略而实施的制裁，换言之，就是帮助俄罗斯获得能够把这场战争打下去的能力。 这已是习近平的既定方针。

再把时间拉回到前几天的时态。

看过《北史·儒林传下·熊安生》一书的人，都知道中国熟语“戴高帽子”的含义，即吹捧、恭维别人的意思。 一般来说，习近平已经习惯国内那些忠于他的人给他“戴高帽子”， 而国外的普京和非洲那些特别想得到中国资金的非洲国家给他戴也是家常便饭。但是，习近平没想到， 在前几天，竟然来自欧洲不少政要也开始给他“戴高帽子”了。

依赖性和统一战线

第一顶高帽子是芬兰总统斯图布。 他在赫尔辛基受访时说：“俄罗斯现在非常依赖中国。中国国家主席习近平一个电话就能化解这场危机。” 他的理由是，正是因为俄罗斯现在非常依赖中国，所以他推理习近平一句话应该能把普京战争的狂热镇下去。如果把依赖性看成是唯一存在的因素，那他的话是有道理的。可是，现实并非如此简单。

芬兰总统斯图布：中国国家主席习近平一个电话就能化解这场危机。（资料图片） 图像来源: Vesa Moilanen/Lehtikuva/picture alliance

因为他忘了，俄罗斯依赖中国是主要是因为习近平愿意跟普京一起建立反对西方的统一战线。 而且，普京这个人也不傻，他利用朝鲜、越南、印度的老关系来牵制习近平，使得习近平即便想，但也无法摆脱轴心联盟这个魔圈。

威权主义心心相印

第二顶高帽子是欧尔班赠送给习近平的。 在“未经欧盟授权”的情况下，匈牙利总理欧尔班于本月初开始执行他的“和平使命”，先后到访乌克兰、俄罗斯、中国。欧尔班透过社群平台发文称，中国是创造俄乌战争和平条件的关键力量。 他说：“中国有一个和平计划，美国执行的则是战争政策。而欧洲，我们没有自主的战略方针和立场，只是在照搬美国的立场。”这些话只能使得习近平感到他自己对世界局势的观察得到了认可和认同。

欧尔班显然是欧盟阵营内的异类。 但他很懂得如何“滥用职权”，来做违背欧盟中国政策的事。 难怪欧洲议会议员公开嘲讽欧尔班是“小丑”。但他的话肯定符合习近平的胃口，甚至会造成习近平对欧洲的误判。

欧尔班如此做，有三方面原因，一是延续以本国利益为优先的外交原则。 通过他拍北京的马屁，他希望能获得更多来自中国的投资。二是欧尔班也是崇尚威权主义的人。而中国则是他心目中的样板。三是他确实有野心想做一个欧洲的特朗普。他不久喊出美国前总统特朗普式的口号“让欧洲再度伟大”。矢言在担任主席期间，将推行“强大的欧洲政策”。但他实在有点自不量力，因为客观上，这个俄罗斯和中国“特洛伊木马”所作的努力，顶多就是为普京和习近平服务扫雷。所以他的努力结果肯定是以失败告终。

无奈的选择

最后一顶帽子是泽伦斯基给习近平戴的。 他最近在评论欧尔班的“和平使者”之行时说，欧尔班不具备通过谈判结束俄乌冲突所需要的影响力，无法充当俄乌冲突调停人，“只有严肃而强大的国家或联盟，如美国、中国和欧盟”，才能进行有效调解。尽管泽伦斯基已在上个月他提议的和平峰会前后，遭到北京的泼冷水，对习近平表示极度的不满，但是，出于无奈，他还是决定继续给习近平戴高帽子。 泽伦斯基的看法是，作为一个调解者的国家，必须拥有可以影响俄罗斯经济的能力，或者有一支非常强大的军队，令俄罗斯总统普京惧怕，如果仅仅按照这个标准中国肯定是够这个资格。但是他可能跟芬兰总统忘了考虑其他的因素，譬如他应该问一下，习近平的内心是怎么想的。

应该承认，泽伦斯基所处的境地是世界上政治家们最不愿意面对同时也是令人煎熬的。暂且不谈欧尔班这里的干扰，欧洲右派势力的增长，美国总统大选后可能导致特朗普重新上台，都将对乌克兰的前景产生不良的影响。在这种情况下，抓住北京也许是上策。 但问题是，习近平愿意跟他如同跟普京那样平起平坐地打交道吗？

习近平正在失去的机会

在跟欧尔班不寻常会面时，习近平依然推动其所谓12点和平计划的解决方案，用泛泛的语言强调所谓的“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，。而事实上，习近平却一直与普京保持着密切的老朋友关系，除了金融和军工制造业等方面帮助俄罗斯，中国海军与俄罗斯海军目前在东海演习，同时又将于本月参加在俄罗斯的亲密伙伴白俄罗斯在波兰和乌克兰的家门举行军事演习。这就难怪北约有点耐不住了，并开始公开地指责。

如同泽伦斯基所说，中国作为如此一个体量大的国家，确实具备一个当中介人的资格，而且也是全世界盼望的。但是，作为一个意识形态化的习近平，即便他不想改变自己的政治主张，也不想改变他内心对普京的赞赏，并保持着他对苏联红色共产党时期的怀念，他依然有机会充当一个俄乌谈判的中介人。但前提是，他必须把自己脚站立的位置稍微向中间移动一下。 譬如说，大量减少或者象征性地减少提供给俄罗斯军民两用产品。即便不如此做，那亲自去一次基辅也算是表现中立的一个很好标志。但习近平能去基辅跟泽伦斯基见面吗？仅仅凭他对普京的友情，他肯定不会这样做。

总之欧洲的几个国家领袖们即便给习近平戴如此的高帽子， 他并没有这样的魄力来当一个真正世界伟人，为全球了结这场乌克兰战争。 换言之，他正在失去上帝给他如此一个难得的机会。但即便这样，只要有一丝希望存在，替习近平说些好话，给他戴高帽子，还是值得一做，只是不必抱太大的希望。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。