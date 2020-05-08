客座评论：终战只是终结纳粹的中间步骤之一

（德国之声中文网）1945年5月8日，比较形象的说法是，"在欧洲，武器沉默了"。具体而言：不再战斗、不再被杀了，战线虽然犹存，但战火已然不再，城市也不再遭受轰炸了。

此前一天，德军领导人已在兰斯（Reims）西方盟军总部签署了无条件投降书；5月9日，在柏林-卡尔斯霍斯特（Karlshorst），对苏联重复了该仪式。因此，直到今天，存在着第二次世界大战欧洲战场结束的不同纪念日。无论如何，自5月8日23点起，不再战斗了。战争在欧洲、东亚和太平洋地区导致约6000万人丧生。

噩梦终结

对德国纳粹统治而言，战争结束只是中间阶段，因为，直到5月底，大元帅邓尼茨（Dönitz）仍携部分权力精英待在德国北部弗伦斯堡（Flensburg）的米尔维克（Mürwick）海军学校，似乎他继续握有德国的最高权力。而因西方盟军和苏联军队快速推进，纳粹官员在德国其它地方的统治则在3月或4月便已告终。

在西部地区，众多德军军官和勇敢的公民成功实现了许多原要不惜一切抵抗到底的城市在没有重大战斗行动的情况下投降。在东部，则直到最后一刻仍发生惨烈交战。对绝大多数德国人--平民、强制劳工、战犯和集中营囚犯--而言，5月8日首先是一个象征性的日子：此前就已（依观点不同）被战胜、被占领，或被解放了。相反，对德国之外的人们，这个日子是重要的，在这一天，一个噩梦终结了。

战争以1939年9月1日德国入侵波兰起始，法英两国随后对德宣战、苏军接踵而至，进攻东波兰。表面上，当时似乎是为打破第一次世界大战后的凡尔赛秩序而进行的一场修正战。然而，还在早期阶段就实施的针对波兰犹太人的措施预示了这场战争很快会成为世界观之战：反斯拉夫人、反犹太人、反布尔什维克主义。自1941年夏季始，希特勒和戈培尔也公开如此表示。这场战争在欧洲留下了不同的印迹--物质上和心理上：在西方，它成了一场噩梦，某些地方一直延续至今；在东部，它则成了一场灾难，留下了直到今天都能看到的灭绝的印迹。

一种渐进的"去纳粹化"

德国人中，一部分人是希特勒的狂热追随者和笃信的纳粹分子；一部分人只是凡尔赛秩序的反对者，在战争头两年欢呼这一秩序的军事摧毁；只要战争尚未深深触及自己的生活，另有很多人则不明就里。自1943年起，随着斯大林格勒战役失败、轰炸越来越激烈，这一点发生了变化。有越来越多的人与国家社会主义渐行渐远，纳粹政权则以越来越疯狂的战略对之作出反应。

德国人的"去纳粹化"逐步进行：在某些人那里从1943年便已开始；另一些人始于1945年初，那时，战败已无可避免；一些人则是在战后德国富裕生活出现稳定之后；少数人则直到生命终了依然是纳粹。1945年5月8日的战争终结只是德国人思想和情感上去纳粹化的中间一步。从政治学角度看，它却是最重要的一步，因为，它是创造一个另样的、全新德国的前提。