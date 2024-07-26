客座评论：第三次世界大战可以避免

学者张俊华指出：北约对中国的强硬口气以及中国军队在白俄罗斯的军演，尽管看上去杀气腾腾，但未必会引起所谓世界大战。而在目前，对北京用软的手段似乎更有效一些。

中国官方不断通过媒体宣传自身的军事实力（资料图片） 图像来源: Kyodo/picture alliance

（德国之声中文网）北约领导人7月10日发表《华盛顿峰会宣言》, 首次将中国定为俄罗斯在乌克兰战争中决定性的推手 （enabler）。 北约意识到，它一直采用的滴水穿石的方式对乌克兰提供的援助，特别是军事援助，很容易被中国为俄罗斯战争机器提供的重要物资抵消。就如布林肯所说，“尽管北京并未提供武器，但莫斯科进口的机械工具、微电子产品中，来自中国的分别占70%和90%，这些原材料。。。被制成导弹、坦克和其他武器”。 所以，北约在华盛顿峰会上讨论了如何采取更硬的制裁手段，让中国为支持俄罗斯付出更高的代价。譬如，收回中国在欧洲的基础设施项目以及高科技项目，并由欧盟接手管理这些资产。但是，北约的这种表述还是有其模糊性。譬如，北约的其中一个官员说，“若战争爆发，中国在欧洲投资的基础设施几乎肯定会被国有化，或者在紧急安全措施下，由各国暂时接管运营控制权”。换言之，这里，收管中国项目的前提并非很清楚，到底是目前的状况下，还是在发生战争的情况下 发生。

不管如何，北约的这一告示一方面是北约警醒的标志，但另一方面使得一些人担心，是否因为美国和北约与中国的紧张关系导致第三次世界大战的爆发。笔者以为，这种看法有点耸人听闻。政治有时是需要想象力，但也需看到现实的基础。 事实上，北约与中国的关系，就目前的局势来看，不至于导致战争。

北京喜欢利用军事演习来表达对同时发生的地缘政治事件的不满，这是公认的。2022 年 5 月，在东京举行四方峰会期间， 2022 年 8 月美国众议院议长南希-佩洛西访台，皆是如此。而最近中国对北约的不满，也体现在跟白俄罗斯的联合军演。但即便如此，距离所谓战争还是很远。

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可行性不大

这里，笔者以为，北约宣告的可能采取的强硬措施，在目前情况下可行性不太大。

首先，北约绝对不是对中国采取收管其项目的平台。 这种措施只能由欧盟设计和实施。 而欧盟就目前的状态，很难在中国问题达成一致的意见，更不用说在跟中国处于非战争阶段了。即便欧盟和北京进入了战争状态，那至少也得需要半年多时间，获得在这个问题上共识。 这一点，从欧盟没收俄罗斯资产的漫长过程就能了解到。

其次，北约对美国依赖很大，北约在近几年逐步提升对中国的威胁程度的判定，和美国对中国的战略定位是分不开的。而目前北约自己今后跟美国到底是何种关系，由于特朗普的因素，还无法得到彻底的定位。换言之，只有等到大选结束，新一任总统上台，才能确定今后北约发展的方向。

总之，即便北约用强硬的口气，希望北京在支持莫斯科方面收敛一些，那些制裁手段即便通过欧盟这个平台，在非战争时期很难实施。

美国的霸气和波兰的软硬兼施

当然，除了北约，对中国采取强硬的措施，并非完全不行，但必须有一定的条件。以美国为例，国安顾问沙利文7月19日在阿斯彭安全论坛上表示，有足够情报表明，中国为俄罗斯发动战争提供物质支持，并预告中国银行可能因援助俄罗斯入侵乌克兰而成为制裁目标。美国如此做，是因为它手中有掌控国际金融的牌。但北约就不同。

再譬如说，波兰也很善于用软硬兼施的手段，达到目的。 波兰总统杜达在6月底对北京进行国事访问时暗示，他将非法移民问题与白俄罗斯边境的中国列车货物过境问题挂钩。由于乌克兰战争，白俄罗斯已成为中国货物通往欧盟的唯一铁路通道，2024 年第一季度的集装箱运量增加 89%。但同时，白俄罗斯为了普京的利益，通过与波兰接壤的边界，向波兰输送了大量非法移民，给波兰和欧盟造成巨大压力。

华沙知道，中欧铁路是习近平一带一路的标志性项目，可以借用该项目来使得北京对卢卡申科施压。 于是， 7 月 2 日，在波兰总统杜达从北京返回后，波兰通过放慢安检和海关检查速度，有效地关闭了白俄罗斯边境马拉舍维采检查站铁路过境通道 33 个小时。这在这33小时内，极有可能是中方就移民问题，向白俄罗斯打了招呼。此后，从白俄罗斯进入波兰的非正常过境人数下降了70%。北京在目前经济下滑的环境下，对欧洲的出口则显得非常重要。而红海航运危机，更是增添了欧亚铁路复兴的必要性。这就是为什么中国外交部最近表示，北京“希望有关各方通过对话妥善解决分歧”，“确保国际物流通道安全畅通”。

由此可见，波兰巧妙地借用北京的影响，得到了期待的回报。但值得注意的是，波兰的成功，是因为它针对的目标是白俄罗斯，而不是中国。再有，这完全是一个国家短时间的单独行动，而不是一个组织譬如北约的集体行为。

“软”为上策

为了早日实现和平，在用强硬的威吓无法起作用时，只能考虑用软的手段。 软的手段可行性远大于“强硬”的制裁。 当然，北约由于其思维前后一致性，不可能马上如此操作，但为了和平，乌克兰已经这么做了，而且也得到美国政府的首肯。

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乌克兰如此做， 由各种因素决定的。首先是特朗普的“24小时内解决乌克兰问题”的威胁。特朗普在最近跟泽伦斯基的电话中已经说过，“战胜俄罗斯是不可能的”。 而且，特朗普对普京的个人喜好是有目共睹的。 如果这样一个人当上美国总统，那可以想象乌克兰的尴尬困局。 所以基辅不得不通过被北京给自己留条后路。乌克兰的外交部长库列巴前不久跟中国的王毅在北京谈了三小时，讨论了如何结束乌克兰战争。实际上双方分歧还是不小。但乌克兰不得不作出一些讨好北京的姿态，譬如表明其对台湾的立场，把台湾看成是中国的一部分。

乌克兰的这步棋，确实也是外交的需要，如果现在这么做，也许其结果比阿富汗大撤退的惨景要好不少。 为了防止中方继续向俄罗斯提供武器的配件，乌克兰的外交部长库列巴特意还在访华时去了香港，跟香港行政长官李家超会了面，呼吁香港政府采取措施。 众人所知，在香港的空壳公司，为俄罗斯获取了大量的芯片和感应器，而这些部件对其武器的量产起着关键的作用。

北京的需求

而从习近平的角度来说，他似乎也有把自己打扮成和平使者的需求。北京这次之所以主动请乌克兰外长来访，目的很清楚，就是要抢在特朗普所谓“24小时内结束战争”的之前，在国际舞台留个好印象，尽管它跟莫斯科的紧密合作是有目共睹的。

从习近平处理秦刚软着陆的结果说明，北京只是有限度接受了俄方的告密。这也意味着，习对俄罗斯还是带有一定的戒心。而这也为中国今后勉强地做调解和中介提供一定的条件。 至于是否公正，那是另一回事了。

除了目前的乌克兰战争，我们要得到目前阶段的和平就是要创造条件，使得习近平多少能够配合西方减少对俄的支持，同时也能使得他安稳地不靠跟台湾或者西方打仗来度过自己最后的晚年。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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