客座评论：立法能解决博爱座引起的世代对立吗？

最近网络上经常出现年长者指责年轻人“霸占”公交的博爱座、不让座给老年人之类的贴文和影片，引发了世代对立的争议。台湾因此将修正现行法规，解决公共交通工具上“博爱座”让座所引起的纠纷，但是修法是否是解决问题的良方妙药？

台湾预告修法，预计将“博爱座”修改为“优先席”，适用对象从老弱妇孺修正为有实际需要者，预计7月底前送交行政院。 图像来源: DW

（德国之声中文网）最近在台湾民众比较常用的社群媒体上，有关“年轻人霸占”的贴文和影片明显地增加了许多、出现的频率也比以往高了不少，另外因为受到演算法的影响，此类贴文或者影片俨然已经成为年轻人热议的话题、而回应此类贴文或者影片也成了年轻族群宣泄对年长一代不满情绪的气阀。

这类的贴文显然也被媒体注意到可能的影响，甚至扯上“背后有黑手操弄”，台湾的陆委会对此种“阴谋论”在记者会上辟谣说“宁可相信是天气太热”，民进党立委也对“阴谋论”的说法不以为然，现在卫福部计划修改《身心障碍者权益保障法》这个“博爱座”法律依据的相关条文，希望能够弭平争议。

“台湾公共交通的博爱座谁能坐”这个问题其实已经吵了蛮长的一段时间，而且有关部门也已经不知道解释了多少遍，再三地强调虽然法条上说，老人、孕妇、小孩、残障人士可以优先乘坐，但是所谓博爱座并没有强制让座的规定，不过仍有年长的一代或者是所谓的“正义魔人”不满年轻人坐在博爱座上。

网络上流传的这些贴文和影片通常表达的都是不论坐在博爱座上的年轻人是否身体不适或者行动有些不便，只要是外表不是很明显地看出病态，就会有年长者酸言酸语、不然就是恶言相向，贴文和影片主要强调总之就是有一批人认为博爱座不是给年轻一代坐的。

举个亲眼看到的例子，一个初中男孩，在学校打球扭到脚，放学之后坐公交车的时候痛的站不住，所以坐上了博爱座，然后拿出手机准备传信息给父母告知情况，结果一个约莫五、六十岁的男子就出声怒駡说“现在的小孩真不要脸，好意思坐在博爱座上滑手机！不懂得让位给年纪大的人”。

好在当下，男孩的老师在场，随即回应解释，虽然令男子闭嘴，但是男孩已经在众多乘客面前受到不白之冤和极大的委屈、男子也没有向他道歉；就这个例子而言。说实在地，很难确定博爱座的存在是给了方便还是制造了困扰。



而不同世代对博爱座的“使用资格”认知上也是天差地别，年轻世代的认知是“有需要”就能坐，但是年长一代在他们年轻的时候所受的教育是“礼让老弱妇孺”，除非自己是缺了胳膊、断了腿，不然不分男女，那个位子就不是给你坐的，认知有如此的差别，摩擦也就在所难免。

有台湾民众建议把博爱座更名为“公益座”或“礼让座”，也有人提议区分为“老人座”与“孕病座”，更有人提案直接废除。 图像来源: DW

年长世代炒高房价和对年轻世代的情绪勒索等等议题已经使得世代之间愈来愈难以对话，现在博爱座的问题则是让代沟扩大，虽然不见得是白热化或者是冲突直接搬上了台面，但是已经值得社会严肃对待或者设法化解世代之间的对立，因为任何的对立都会为社会带来“不安”。

当初有博爱座，就是因为有关部门觉得台湾让座文化不够普及，所以设了博爱座，可是近年来让座文化已经流行到变成让座笑话，被让座的人不觉得自己是“老弱妇孺”或者是中国所说的“老幼病残孕”，一个要让、另一个不肯坐，拉拉扯扯地搞到最后是留著一个空位、结果是谁也不敢坐。

其实一般而言真是有需要的人，只要好声客气有礼貌地提出要求，通常都会被让座的，如今一个博爱座议题搞到世代对立、比谁的脾气大，搞到政府修法来解决争议，只能说台湾的礼让文化出了问题。

虽然在其他国家也有类似的争议，但是因为社会文化、民俗风气的不同，彼此能够借镜之处并不多，只不过以法律规定来規范，通常就是流于形式，而且也没有解决目前的问题，例如身体不舒服的年轻人有没有资格？谁来执行这个法律？也许一个身形较为瘦小的孕妇、外表看不出来，有没有类似请让位的佩章可以佩戴、提醒乘客让座？乘客有什麽立场可以执行修改后的规定？在修法之外，还有什么配套措施？

1960年代的台湾，公交车等没有对号入座的公共交通工具到站时，等车的乘客一拥而上、抢位子，经过多少年的学校教育和社会宣导终于逐渐建立的“让座文化”，如今好像正在消失当中，是否代表著那个年代开始的“让座观念”已经不符合现代社会？台湾民众是否也可以想一下年长一代和年轻一代何必强调对立而不是体谅？不是说“台湾最美丽的风景就是人”吗？网络上流传的那些贴文和影片也许只是少数而已？但愿如此。



詹威克：台湾出生的医界逃兵，曾经客居美国然后到英国从事媒体工作，也研究东亚历史，八十年代离开台湾，绕世界一圈后返台定居。

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