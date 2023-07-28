客座评论：秦刚、火箭军及不透明的中国政治

时评人邓聿文指出，近期出现了围绕秦刚及火箭军高官的各种传言，是因为中国政治不透明的特性，外界只能从蛛丝马迹中分析和查看。这种政治的不确定性对生活于其中的人来说绝非好事。
（德国之声中文网）关于秦刚被免外长一职的一个流行说法，是他和火箭军的涉密案有关。后者也只是坊间的一个猜测，缘于火箭军司令李玉超一个月前未出席解放军一次会议，坊间传言他是被带走调查。除了涉密的说法，流传的还有贪腐一说，指火箭军的贪腐案是一个窝案，牵连到战略支援部队，乃至传出火箭军副司令吴国华因此在本月6日自杀。吴是否自杀外界并不确定，不过，官方已于日前证实，他确实在20天前病亡。同样病亡，但却3个月后官方才公布的，还有中央警卫局局长王少军。
这些事情几乎都在同一时间发生，难怪舆论会出现各种版本的猜想。中国政治，尤其是关于官员的动向，的确称得上是一道世界级谜题，官方基本不会透露什么有用的消息，这就导致各种传闻满天飞。当然，对多数人来说，不管传闻多么离奇，万变不离其宗，都会把它们归结于内部的权力斗争。这是人们看待官场政治、分析中国问题已经形成的一种思维定式。
在很多时候，此种观察和认识中国政治的方法和思维模式并没有错。在一个政治主导甚至统领的国家和社会，一切问题最后都可以归之于政治问题，比如，贪腐问题可以用政治方式来处理，一个官员上面如果有保护伞，特别是跟最高领导关系好，他的贪腐就可能不成为一个严重问题；病亡同样可以作为政治问题来处理，该不该公布消息，什么时候公布消息，在多大范围内公布消息，都是有考虑的，要为政治服务。
因此，流行于中国官场的是八卦，能够接近内幕的人往往被外界看作消息灵通人士。这种情况当然不是习近平上台后才出现的，甚至也不是共产党统治中国后才有的。中国传统政治讲究神秘性，百姓不能参与政治，政治只是官员最多扩展到商业精英的游戏。既是游戏，就让其他的参与者对自己了解的越少越有胜算。换言之，中国传统政治文化本身带有封闭的因子，公开性、透明性差。
中共的主政将传统政治文化的此种劣根性进一步"发扬光大"，中国政治特别是人事政策等在共产党执政后，变得更加不透明，从而养成了人们从蛛丝马迹去察看和分析事情背后的习惯。眼前所看到的现象，或者官方透露的情况，并非事实或真相，要探寻事实或真相，就得抽丝剥茧般花一番功夫溯源"考古"，往往还不得要领。中共似乎有意看人们这样做，觉得是一种"乐趣"。比如，倘若一个官员有段时间在他该现身的时候没有现身，或者，毫无预警或没有正当理由缺席一场重要的活动或会议，那么外界会条件反射般认为，这位官员一定出了问题。于是，针对该官员的各种传闻就不胫而走。如果官方继续保持缄默，越使得外界认为他有问题，而且问题还很严重。秦刚和火箭军的事情，就是这么传播开的。
中共政治的不透明，除吸收了传统政治的养料外，同中共革命党的本质、秘密起家、党内严格的等级制分不开。革命党本质上强调要保守革命的秘密，对党要忠诚，因为过去的革命基本上是在秘密状态下开启和进行的，如果没有对革命和党的忠诚，很难成功，因此，当革命党执政后，在国家政治中也拒绝公开性，以革命党的逻辑看待和从事公共治理。中共至今在入党誓词中还有"保守党的秘密"一条，并要求"永不叛党"。等级是一种特权，不同的等级享受不同的待遇和福利，从高等级对低等级，或者从上对下而言，乃需要保守他们等级特权的内容，不能让低等级的人知道得太多。故等级制越严，越要求不能对社会和大众公开特权等级的内幕，否则会引发社会对特权阶级的逆反和仇恨心理。革命党的本质加上等级制，就强化了中共体制的不透明，在国家的政治生活和公共管理中能保密的就不公开。
此种不透明，人们原本以为在习近平时代会变得好一点。因为在和世界接轨的过程中，中共曾经一度有从革命党转身的想法，一些党的理论家倡导公开性，而习本人，也公开打出治理现代化的旗号。公开透明当然是治理现代化的应有内涵，且在互联网和自媒体时代，人们获取信息的渠道非常便捷，客观上也要求党的执政要做到公开透明，不能再用革命党的思维去管理国家，尤其是政治生活尽可能减少保密。然而，事与愿反，习强调中共要永保革命党本色，官本位更充斥整个国家。本来，治理现代化要求保密的事情越少越好，可由于和美国对抗的需要，对国家安全的重视前所未有，要保密的东西反而更多，保密层级更低。所以在习统治的这些年，中共体制越来越封闭，中国政治相比过去更不透明。秦刚事件以及火箭军传闻的出现在这个背景下是一点都不稀奇的。
从目前来看，外界不必指望中国政治在习时代能够公开化和透明化了。随着他身处中南海深宫中，越来越觉得不安全，有关官员的信息——从健康到生活方式，会受到更严格的控制，要获取此类信息更难。政治事务的不透明只会生出各类谣言，让国家政治没有一种确定性。虽然人们都有好奇的一面，也有一些人喜欢风险，然而，政治的不确定性的确会让一个国家和社会的政治风险大增。这对生活于其中的人来说，绝非好事。政治需要稳定的预期，社会也需要稳定的预期，预期稳定代表一种确定性，国家有了确定性，人们对未来才有信心，而确定性来自政治和国家治理的公开和透明。来自党和体制本身的公开和透明。
秦刚和火箭军再次说明习近平时代的中国政治凶险的一面。然而，即便不考虑国家的整体和长远利益，对习本人而言，想要稳定统治，也需要减少不确定性。习其实也清楚这点，但是无法做到，这才是中国政治的悲催所在。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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