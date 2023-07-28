客座评论：秦刚、火箭军及不透明的中国政治

（德国之声中文网）关于秦刚被免外长一职的一个流行说法，是他和火箭军的涉密案有关。后者也只是坊间的一个猜测，缘于火箭军司令李玉超一个月前未出席解放军一次会议，坊间传言他是被带走调查。除了涉密的说法，流传的还有贪腐一说，指火箭军的贪腐案是一个窝案，牵连到战略支援部队，乃至传出火箭军副司令吴国华因此在本月6日自杀。吴是否自杀外界并不确定，不过，官方已于日前证实，他确实在20天前病亡。同样病亡，但却3个月后官方才公布的，还有中央警卫局局长王少军。

这些事情几乎都在同一时间发生，难怪舆论会出现各种版本的猜想。中国政治，尤其是关于官员的动向，的确称得上是一道世界级谜题，官方基本不会透露什么有用的消息，这就导致各种传闻满天飞。当然，对多数人来说，不管传闻多么离奇，万变不离其宗，都会把它们归结于内部的权力斗争。这是人们看待官场政治、分析中国问题已经形成的一种思维定式。

一切问题都归于政治问题

在很多时候，此种观察和认识中国政治的方法和思维模式并没有错。在一个政治主导甚至统领的国家和社会，一切问题最后都可以归之于政治问题，比如，贪腐问题可以用政治方式来处理，一个官员上面如果有保护伞，特别是跟最高领导关系好，他的贪腐就可能不成为一个严重问题；病亡同样可以作为政治问题来处理，该不该公布消息，什么时候公布消息，在多大范围内公布消息，都是有考虑的，要为政治服务。

因此，流行于中国官场的是八卦，能够接近内幕的人往往被外界看作消息灵通人士。这种情况当然不是习近平上台后才出现的，甚至也不是共产党统治中国后才有的。中国传统政治讲究神秘性，百姓不能参与政治，政治只是官员最多扩展到商业精英的游戏。既是游戏，就让其他的参与者对自己了解的越少越有胜算。换言之，中国传统政治文化本身带有封闭的因子，公开性、透明性差。

消失一个月后 秦刚被免去外长职务

"永不叛党、保守党的秘密"

中共的主政将传统政治文化的此种劣根性进一步"发扬光大"，中国政治特别是人事政策等在共产党执政后，变得更加不透明，从而养成了人们从蛛丝马迹去察看和分析事情背后的习惯。眼前所看到的现象，或者官方透露的情况，并非事实或真相，要探寻事实或真相，就得抽丝剥茧般花一番功夫溯源"考古"，往往还不得要领。中共似乎有意看人们这样做，觉得是一种"乐趣"。比如，倘若一个官员有段时间在他该现身的时候没有现身，或者，毫无预警或没有正当理由缺席一场重要的活动或会议，那么外界会条件反射般认为，这位官员一定出了问题。于是，针对该官员的各种传闻就不胫而走。如果官方继续保持缄默，越使得外界认为他有问题，而且问题还很严重。秦刚和火箭军的事情，就是这么传播开的。

中共政治的不透明，除吸收了传统政治的养料外，同中共革命党的本质、秘密起家、党内严格的等级制分不开。革命党本质上强调要保守革命的秘密，对党要忠诚，因为过去的革命基本上是在秘密状态下开启和进行的，如果没有对革命和党的忠诚，很难成功，因此，当革命党执政后，在国家政治中也拒绝公开性，以革命党的逻辑看待和从事公共治理。中共至今在入党誓词中还有"保守党的秘密"一条，并要求"永不叛党"。等级是一种特权，不同的等级享受不同的待遇和福利，从高等级对低等级，或者从上对下而言，乃需要保守他们等级特权的内容，不能让低等级的人知道得太多。故等级制越严，越要求不能对社会和大众公开特权等级的内幕，否则会引发社会对特权阶级的逆反和仇恨心理。革命党的本质加上等级制，就强化了中共体制的不透明，在国家的政治生活和公共管理中能保密的就不公开。

习近平带领的中共更公开吗？

此种不透明，人们原本以为在习近平时代会变得好一点。因为在和世界接轨的过程中，中共曾经一度有从革命党转身的想法，一些党的理论家倡导公开性，而习本人，也公开打出治理现代化的旗号。公开透明当然是治理现代化的应有内涵，且在互联网和自媒体时代，人们获取信息的渠道非常便捷，客观上也要求党的执政要做到公开透明，不能再用革命党的思维去管理国家，尤其是政治生活尽可能减少保密。然而，事与愿反，习强调中共要永保革命党本色，官本位更充斥整个国家。本来，治理现代化要求保密的事情越少越好，可由于和美国对抗的需要，对国家安全的重视前所未有，要保密的东西反而更多，保密层级更低。所以在习统治的这些年，中共体制越来越封闭，中国政治相比过去更不透明。秦刚事件以及火箭军传闻的出现在这个背景下是一点都不稀奇的。

从目前来看，外界不必指望中国政治在习时代能够公开化和透明化了。随着他身处中南海深宫中，越来越觉得不安全，有关官员的信息——从健康到生活方式，会受到更严格的控制，要获取此类信息更难。政治事务的不透明只会生出各类谣言，让国家政治没有一种确定性。虽然人们都有好奇的一面，也有一些人喜欢风险，然而，政治的不确定性的确会让一个国家和社会的政治风险大增。这对生活于其中的人来说，绝非好事。政治需要稳定的预期，社会也需要稳定的预期，预期稳定代表一种确定性，国家有了确定性，人们对未来才有信心，而确定性来自政治和国家治理的公开和透明。来自党和体制本身的公开和透明。

秦刚和火箭军再次说明习近平时代的中国政治凶险的一面。然而，即便不考虑国家的整体和长远利益，对习本人而言，想要稳定统治，也需要减少不确定性。习其实也清楚这点，但是无法做到，这才是中国政治的悲催所在。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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