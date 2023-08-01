客座评论：秦刚出局对中国外交产生何种影响？

时评人邓聿文指出，但在对秦刚消失的讨论中，人们更多关注的是他消失和被免外长的原因，内部是否出现了权力斗争，此事对习近平的影响等。对秦刚事件给中国外交可能带来的冲击，则探讨的不多。然而，这个问题不能忽视。
（德国之声中文网）秦刚被免外长，是习近平在其开启三连任后出现的首次人事危机。由于他被认为是习的亲信，深得习信任，正当被外界看好，在外长任上干得风生水起，大展拳脚的时候，突然在公众视野中消失近一月，并被免外长一职。鉴于大国外交的重要性，秦刚这种非正常去职按理会对中国外交带来一定影响。
不过，到底造成什么样的影响，这种影响是否可控，需要细细分析。
外交作为一门职业，说难也难，说易也易，它不像一些职业，有很高的门槛，外交看似谁都能做。可要做好外交，则很不容易，涉及对时局的判断、外交理念以及具体的人际交往的技巧。因此，外交的好坏，相当程度取决具体负责外交事务的那个人即外长的表现。
一般来说，外交分为决策和执行两个层面。在任何国家，外交战略和政策都由不同的利益集团共同塑造，外长则在其中起着独特的重要作用。这从在多数国家，外长都是内阁的主要成员可见一斑。他们深度参与一国外交的制定，而非只是外交政策的具体执行者。但中国的情况有些特殊，由于党是领导者，凡国家大事，包括外交，皆由党来决策，而在这个核心的决策层里，外长并不是最有权力的人物之一，中国的外长除了某些特殊时期和特定人物，最多是政治局的一个成员，这些年也就做到国务委员，因此，在国家外交战略和政策的制定中所起作用，没有西方国家那么大。
这种情形在习近平时代更显突出。习大权独揽，国家的大政方针皆由己出，他会参考乃至在一定程度上接受智囊和属下官员的意见或建议，但不会受他们左右。外交因涉处理国与国的关系，对比其他部门有着独特性，习可能会更多听从外交部门的专业意见，外长还是能够发挥较大作用，然而习不会因此将外交决策大权与外长分享。这是独属于他的权力。
从中共建政后的外交历史看，改革前的近30年，外交大权掌握在毛泽东和周恩来手上。毛是主要的外交决策者，周则是毛的外交助手，辅助毛设计中国的外交路线，中国外交的大的原则，如不结盟是由周制定的。外长只是具体负责外事活动，是外交路线和政策的执行者。改革开放后，邓小平确立了中国外交的总方针，即韬光养晦。在前30年，虽然领导人换了几个，但邓的韬光养晦外交政策和路线都能得到较好执行，在这个方针的指引下，每个领导人根据不同的任务和约束条件，外交的侧重点会有不同，可基本思路不会有大的变动。就此而言，中国外交有很大的传承性。
到了习近平，他抛弃邓的韬光养晦，凭借着中国经济的崛起，在外交上变之前的守势为攻势，主动出击，要塑造有利中国发展的外部战略环境。习对前30年这个一以贯之的外交路线的改变，究竟受谁的蛊惑，或者完全是自己的构思，外界无处知晓，然按理他会咨商时任外长也即王毅的看法。当然我们现在知道，在中国的政治文化下，外长不可能反对领导人的外交政策，更多是赞同和附和，假如习的外交思路的转向不是外长向他献策的话。
前已指出，党是国家外交政策的制定者，在党中央层面，设立了中央外办主任一职，代表党负责外交工作。这是中国真正的外交决策机构，是中央领导人外交事务上的参谋。外办主任和外长，一个是党的系统，一个是政府系统，组成了中国外交的双领导体制。但外办主任的政治地位比外长高，外长实际是他的副手。有鉴于此，外办主任一般由老资格外交官担任，多数是由外长转任而来。比如王毅在卸任外长后被任命为中央外办主任，而在王毅之前，杨洁篪也是先做外长再被任命为外办主任。
秦刚在接任外长前，虽然做过副外长和驻美大使，但理论上即使在外交部，也没有太大话语权，因为在他之上，还有外长和党委书记。不过，由于中美关系的特殊重要性，驻美大使在外交系统是一个重要职位，某种程度上比副外长还重要，中国历任驻美大使，都由副外长出任或者卸任后转做副外长，秦刚和现在的驻美大使谢锋之前皆是副外长。就此而言，驻美大使一职一般都由领导人看中的人出任。秦刚不仅做驻美大使，而且在驻美大使任上又被习选中做外长，并出任国务委员，这说明在他做外长前，其分量在外交部实际已经有了，因而他的外交理念和做法，可能对习会构成一定影响，等到接任外长，这种影响会更大一点。从这个角度说，现在他被免外长，中国的外交，尤其是按他想法而推进的一些外交活动和布局，会受波及。
然而，话也说回来，秦刚对习的外交影响是执行层面的，做法上可能比前任圆润一点、灵活一点，而非表现在外交理念、战略和政策上；换言之，秦刚不可能向习提出不同的、新的外交思路和主张。因为在这些方面，外界没有看到在他半年的外长任上有明显改变，他实际更多还是一个执行者的角色，在忠实执行习的外交路线和战略，只是在具体事务的处理上，其手段和做法可能跟王毅不同。假使秦刚有自己的一套外交想法和思路，试图去改变习，也是没来得及被习接受就夭折。坊间传言，他这次出事，是被王毅构陷打压，若这是真的，那他在同王毅竞争对习的外交影响力上，输给了王。
王毅有没有动机打压秦刚？假如秦刚确实仗着习的信任不把王放在眼里，直接越过王向习汇报，王有可能会妒忌和打击他的。不论真实情况如何，在他被免后，接手的是王毅。而过去10年，虽说习是主要的外交决策人，可王毅还有杨洁篪是两个重要的操盘手，为习的外交路线作了最大“贡献”。杨洁篪在20大后退休，王毅接替杨的外办主任职务，更上层楼，在外交政策上比过去有更多发言权，因此一定程度可说，中国目前的外交，也可看作王毅的“外交”。故而秦刚的去职，对当局的外交，基本不会产生明显影响。外界看到，秦刚消失的这段时间，王毅穿梭在国际场合。故而秦刚的去职，对当局的外交，基本不会产生明显影响。他留下的空白，迅速被王毅这员外交老将填补。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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