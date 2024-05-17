客座评论：禁制愿荣光与经贸办间谍案

香港接连发生政治丑聞，重创香港仅有的文明法治形象。禁播《愿荣光归香港》意味著，香港人也和大陆人民一样，只能看党准许你看的资讯，自由自在的浏览，已经和其他的权利一样，一下子就消失不见了。

香港法院对《愿荣光归香港》下达禁制令 图像来源: Liau Chung-ren/ZUMA Press Wire/picture alliance

（德国之声中文网）香港上诉庭颁下禁制令，禁止香港播放《愿荣光归香港》，影响所及，YouTube也要下架相关影片，香港地区无法自由观看。今天是《愿荣光》不能观看，下次会否是某一些异见人士的YouTube片段？香港会出现愈来愈多的屏蔽限制，VPN也成为香港人的标配，真是完全回归祖国怀抱了。

另一宗破坏性更大，就是英国警方拘捕了三名疑犯，指控他们违反了英国的国家安全法，从事情报工作，也等于是做间谍。而他们当中，居然有一个人是香港特区政府驻伦敦经贸办的行政主任，袁松彪。

这个消息无比震憾，因为这个疑犯是现役的政府部门的公职人员，甚至消息指出，情报调查、监视异见人士的工作费用，都是以“经贸办”名义的户口来往出入，疑犯的收据也是写上经贸办的名义。这就是说，该名袁姓疑犯所做的谍报工作，不是甚么个人行为，而是有香港特区政府部门“认可”！那大家都要问，香港经贸办，不是做投资招商文化交流的机构吗？为何会变成，情报监视中心呢？

案情指出，经贸办的行政主任袁松彪，连同另外两名疑犯，监视移民到英国的香港“反中乱港份子”，包括罗冠职、蒙兆达、刘祖迪。他们还会监察来自中国大陆的异见份子，也会在游行示威场合，拍下参加者的近距离照片。这三个疑犯被捕，是因为他们用非法手段，试图闯入一名BNO香港人的住户，户主报謷，这才捉个正著。

英国逮捕三名违反英国国安法的嫌犯，于5月13日在伦敦西敏区治安法庭受审。（资料照） 图像来源: Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency/picture alliance

香港在海外设有14个经济贸易办事处（经贸办）作为代表，官网介绍，“提高全球对香港独特优势的认识、促进香港的经贸利益，以及支援海外企业在香港拓展业务。”

现在大家都知道原来“香港独特优势”是指“香港的谍报工作优势”吗？这个优势是甚么呢？香港本来和中国关系密切、但却有著和中国政治形象完全不同的特殊地位。各国信任香港是国际金融中心，又有一国两制的保障，所以才会给予并非领事馆性质的经贸办，有部份的外交豁免权。或许再讲白一点，各国政府或许会对中国大陆的各级驻外部门机构有“戒心”，却不会怀疑香港也参与其中。就像美国驻港澳前总领事唐伟康说，香港驻外经贸办规模小，过去引起的注视不多，相信今次事件后关注会增加，“人们可能会问经贸办的角色、（设立）想达到什么目的”。

过往外国政府不会提防香港，经过今次伦敦经贸办案件，也只能把香港和中国视为完全一体。

美国众议院外交事务委员会通过《香港经济贸易办事处认证法案》，要求总统拜登一旦确认香港不再享有高度自治，应取消对香港驻美经贸办享有的特权和豁免。法案纵使尚未成事，甚至外界都认为拜登为了中美外交关系，可能会呼吁党团弱化或阻挡法案的通过，但经过伦敦经贸办的案件，这种对华友善的政策肯定要面对更大压力。甚至可能会逼使外国政府重新审视这些香港驻外机构的人员背景和角色功能。

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伦敦经贸办案还有几个情节令人细思极恐，案中的另外两名被告，卫志良及Matthew Trickett，一个是现职希斯路机场特警，以及伦敦市警察，一个是Home Office内政部移民署的执法调查员，两人都有进入加密电脑系统的权限。而多名“反中乱港”份子的私人和公司地址，也被这些人查获并进行监视，这就令人担心，这些人担任的职务和移民人士息息相关，还有多少移英人士的资料被掌握？而这些敏感部门的雇员，居然都成为了“情报人员”，如果不是强闯民宅被捕，这种秘密勾当可能还会隐密多时。英国政府的“防谍反渗透”，未尽人意。

当外国政府担忧香港被中国同化、一国两制遭破坏时，特区政府总是怒斥抹黑，反驳到底；现在看来，真正破坏香港的，其实一直都是香港政府。

曾志豪是香港媒体人，曾任职香港电台，担任时事讽刺节目《头条新闻》主持人。目前旅居台湾。

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