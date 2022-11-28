客座评论：“白纸革命”将给中国带来什么？

（德国之声中文网）首先，抗议运动本身使习近平的伟大形象大打折扣。习在二十大结束后，总算是稳住了他在党内的地位，于是便开始了积极的外交活动。他本想从他的东南亚之行后回到北京，能向党内吹嘘一下他外交的伟大成果，没想到国内竟有人公开高喊要他下台，而且直接质疑他一直自我吹嘘的清零政策。

以保护人民为借口的极端的清零做法，把民众像动物一样随意关起来，严重侵犯个人权力和隐私，不顾各家的现实情况一刀切，把整个国家推向了荒诞和变态的状态。同时，中国百姓的受控制程度也达到了极点，而数据化、数码化又使得这种控制到达了非常精密的程度。像不久前兰州大学副教授段晓红隔离回家后精神失常轻生，就是这种荒唐做法的结果。而且，自奥密克戎变种占据主流后，清零客观上成为不可能也没必要，但中共为了坚持“中国优于西方”的宣传，而掩盖其事实。更具有讽刺意义的是，习近平自己在印尼和泰国时不带口罩，这本来就使得国内的民众心中不满，而当中国观众看到世界杯那些正常享受生活的观众的时候，才意识到中共的宣传跟外界现实的脱节，使国人大有生活在不同星球的感觉。

习近平自己也许在二十大后，已意识到清零客观上也成为不可能，但是他还是力图来一个渐进的转变，为的是不使他的形象受到损害。但是，受尽折磨的中国百姓等不及了，于是爆发这次白纸革命。尽管习近平领导下共产党抑制了这次抗议的蔓延，但在党内、在民众眼里，习近平的形象已经受到了极大的损伤，而且这一切恰恰发生在他打破了常规，刚进入第三任的头一个月内。 这可谓是他在二十大上蛮横地让人架走胡锦涛，而引起党内的不满后，又给补上了一刀。

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

一场必要的“演习”

这次白纸革命虽然并没有敲响中共丧钟，而且就规模和时间长度，也无法跟天安门事件相比较，但从长远的角度看，也确实在中国社会埋下了“定时炸弹”。

这次抗议运动的主体都是一些年轻人，不管是学生，还是白领和蓝领工人，相对来说都是年轻的一代。这年轻的一代是被洗脑和集体失忆的受害者。在他们记忆中，几乎没有共产党残忍的一面，因为共产党用长期洗脑成功地在很多年轻人中消除了其残暴的痕迹：从毛泽东的大跃进而造成的饥荒和文化大革命到天安门广场大屠杀，再到对维吾尔族、西藏和香港人民的镇压。以至于很多参与抗议的人当初几乎不知道中共将以多大的力度来压制异议。

以11月27日发生在上海乌鲁木齐中路的事为例：拿着一束黄花的一位年轻人显然是在悼念新疆火灾遇难者，他鼓励身边的大批人群说，"中国人应该更勇敢些！"，"我拿着这些花是犯法的吗？他们 （即警察）不敢逮捕我们！“ 但没过几分钟，他被便衣探员和穿制服的警察抓住，并被粗暴地塞到一辆巡逻车里。

延伸阅读——11月27日，亲历北京亮马桥

所以，正是通过封城以及对这场反抗运动的镇压，使得年轻的一代体验了中共残暴的一面。至少使得几十年的洗脑的努力变得效果大打折扣。同时，也使得年轻人慢慢学会了跟中共打交道。当代中国年轻人都是网络的积极使用者。从这次抗议活动中，他们运用网络逃避警方的追踪，并使用VPN和一些社交软件，也显示了相当的机智和才能。而在被镇压的过程中以及今后的日子，他们跟警方将处于一个巧妙的猫捉老鼠的状态。 有迹象显示，中国当局已部署全部安全机构，运用各种镇压手段，导致大量抗议者被逮捕。今后，网络审查将升级，中国网信办已下令整治“翻墙”行为。但只要互联网存在一天，道高一尺魔高一丈，这种猫捉老鼠的“游戏”将继续下去。

随着中国经济的恶化，失业年轻人越来越多， 今后由于社会矛盾以及类似于乌鲁木齐的火灾事件而再次爆发此类抗议运动并非不可能。而这场白纸革命使得人们得到了“训练”。 这里，不妨引用习近平2020年讲的话：“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。” 习的话本来是想说给西方国家听的，但现在却被年轻的抗议者在示威期间引用，以表达他们对当局的警示。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 封城改“静默” 今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。



加速退出清零

本来，退出清零已是必定要发生的事，因为习近平现在更担心的是因荒唐的清零政策而造成经济的停滞和倒退。 在本月初国务院已发表了20条。而这次抗议运动，肯定也会加速退出清零的速度。中国国家卫健委在11月29日表示，“封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便”。已有信息表明，今后奥密克戎在中国将会被降格当作“新冠感冒”处理。从逻辑上来说，这次抗议运动也可能加速中国政府跟德国建立合资企业，共同生产 BNT疫苗（复必泰）。 实际上，肖尔茨前不久访华时，已有迹象表明，中共有引进德国疫苗来改变现有的清零政策的意愿。

对于习近平来说，挽救日况俱下经济是现在急需解决的问题。 而消除当前的清零政策则是一个重大的前提。

当然，即便有这个变化，有两个问题习近平并不想解决。一是他永远不会承认他领导的中共在抗疫过程中的错误。从一点上来说，官方即便抛弃了清零政策，依然会把它作为习近平的伟大之处来宣传。第二，这次清零中出现的层层加码，完全是由于他个人喜欢的那种个人崇拜，即让地方官员加倍执行他的命令，以显示对他的高度忠诚，而把百姓痛楚置之度外。这也就意味着，中共在今后将继续犯制度性的错误。

不管如何，早日退出清零毕竟对在中国的百姓和所有在中国的企业是个福音。但这并非一蹴而就，初步估计，到明年三月，也许比较现实，毕竟，清零政策的成功退出跟采用先进的疫苗有着直接的联系。 而后者是需要时间的。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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