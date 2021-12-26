 客座评论：疫情时代的中国高科技公司还会好吗？ | 评论分析 | DW | 12.01.2022

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评论分析

客座评论：疫情时代的中国高科技公司还会好吗？

贸易关税战还未结束，新冠疫情依然绵延不断：在这样的背景下，中国的高科技头部公司前景如何？在与美国同行的比较中，又处于怎样的地位？经济学者沈凌对此进行了一番审视。

DW Doku zur chinesischer Seidenstraße auf dem Balkan

以华为为代表的中国科技巨头，今后是否依然能畅行世界无阻？

（德国之声中文网）两年前新冠疫情刚刚开始，美国对中国的高科技封锁和打压也同时开展。这两年来，中国在疫情防控上，取得了重要的成果。中国供应链在世界经济体系中的地位得到了强化，这两年的国际贸易状况，在美国持续的打压下不仅没有倒退，反而取得了长足的进步，对美贸易顺差不断增长就是对贸易制裁的最好回应。那么这两年来中国高科技公司的状况，是不是和我们的宏观经济一样，取得了对美压制的有利反击态势呢？

去年国庆前夕，华为公主孟晚舟被释放回国，华为公司上下欢腾，算是一个象征意义的胜利。除此以外，华为的近况并没有实质性的转折。2022年伊始，华为公布了2021年度的营销收入，大幅度下滑到了6340亿元人民币，降幅30%。这是华为历史上少有的情况。因为过去五六年内，华为的年均增长率是20%左右，所以，如果没有美国的制裁，现在的华为营收应该在10500亿元人民币左右，和实际情况相差65%左右。这不是毫无意义的对比。因为此消彼长，华为营收大幅度下降，意味着市场拱手让人，以华为对标的美国苹果公司为例，在2021年前的五年内，营收增长率一直低于10%，但是2021财年一下子达到了30%，虽然不能说完全是由于华为市场份额的出让导致的，但是在中美高科技头部企业的激烈竞争中，此消彼长，不进则退，华为的未来堪忧已经是不争的事实。

两年前，我以2019年财报为依据，为中国国内一家财经媒体撰写了《中美高科技头部公司的比较与展望》的文章。现在我继续追踪中国五家头部公司（华为、腾讯、阿里、京东和百度）和美国五家（亚马逊、苹果、谷歌、微软和脸书）高科技头部公司，发现这两年疫情经济中，美国的五家公司，其营收合计不仅没有减速，反而出现加速迹象。以美元计价的话，总营收收入增加了57%。而上述五家中国公司，仅仅增加了32%（因为财报公布的时间不同，中国公司的相关数据，除了华为，别的公司暂时以已经公布的季度数据推算，推算办法是把最近的季度增长率等同于年度增长率，再以2020年为基数乘以这个假设的年度增长率得到）。当然，国别对比需要统一币种，这两年来，人民币对美元汇率大幅升值，从大约1比7升值到了1比6.4，即使如此，以人民币计算的美国公司营收收入增长率也达到了44%。这使得中美的差距从两年前的2.6倍扩大到了2.83倍。

  • Headquarters of Ant Group in Hangzhou

    2021年的中国科技企业：内外交困

    反垄断和数据安全

    自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

  • China Logo von Alipay - Alibaba Group

    2021年的中国科技企业：内外交困

    常见特征

    有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

  • China Nanjing | Star Market Poster in der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技股受创

    在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

  • Alibaba-Gründer Jack Ma auf Urlaub in Spanien

    2021年的中国科技企业：内外交困

    科技“大佬”跌下神坛

    不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

  • China - Xi Jinping in Beijing

    2021年的中国科技企业：内外交困

    财富再分配

    中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

  • Symbolbild DiDi bei der Börse

    2021年的中国科技企业：内外交困

    双重压力

    在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

  • Huawei in Brasilien Logo in Sao Paulo

    2021年的中国科技企业：内外交困

    遭美国封堵

    “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

  • Symbolbild USA China Beziehungen

    2021年的中国科技企业：内外交困

    连出重拳

    美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。


美中科技巨头研发投入差距拉大

营收收入是研发投入的基础，一个公司如果失去了营收收入，那么研发费用就无从开支。这是起码的常识。两年前美国公司的研发费用合计7609亿人民币，而当时的中国公司研发费用合计是2379亿元，美国是中国的3.2倍。2021年，美中公司各自的研发费用分别是9921亿元和2861亿元（美国研发费用按照6.4汇率折算为人民币），美国是中国的3.47倍，差距扩大了8.4%。

如果说上述五家中国公司的营收总和增长不及美国公司，其主要原因是华为受到了美国的打压，不得不让出主要的市场份额；那么这五家公司的净利润总和的增长也不及美国公司，主要原因就是阿里巴巴的下降。一方面受制于市场扩张的天花板；另外一方面，中国政府对阿里的巨额罚款也是一个重要原因。它不仅让这些头部公司直接减少了财务报表上面的数字，还严重影响了这些公司的发展战略。比如腾讯就在这之后即刻表示要捐出1000亿元人民币用于“共同富裕”，而阿里也不得不跟上，随后的几个月腾讯又开始甩卖诸如京东之类的互联网资产，收缩战线，摆脱市场垄断的恶名。

客座评论：美中技术对抗中的数字玄机

虽然市场垄断地位是效率缺失的重要源泉之一，世界上主要经济体都对此深恶痛绝。但是在世界市场上中国这些高科技头部公司的实力地位还很弱，在美国的打压下，进步殊为不易。最近十年来，即便扣除掉华为被美国打压的影响，实际上中国公司无论在营收还是在研发上的增长情况都只是和美国公司堪堪相当，完全没有在传统产业上势如破竹的赶超趋势。更何况还要面对强烈的政策不确定性呢？腾讯和阿里这类的中国公司，每年的研发费用也不过才500亿元人民币，是应该鼓励它们拿出更多的资金用于高科技研发呢？还是应该接受它们的社会责任感，拿出1000亿元去扶贫？对于中国经济体而言，是让腾讯专注于更加擅长的互联网产业布局和投资，同时让地方当局专注于各项扶贫事业好呢？还是让腾讯这类高科技公司专注于扶贫工作，各地政府忙碌于高科技产业投资，更加有利于中国的稳定增长？

未来十年将会是中国GDP总量全面赶超美国的关键时间，相较于GDP总量的超越，笔者更加关心的是：中国经济能不能从传统产业优势型迈向以技术进步为驱动力的科技创新型？对此，中国似乎应该更加注重市场机制在其中的主导作用，虽然政府的帮助之手也是必不可少。

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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网络安全、反垄断、再分配：中共加强控制互联网巨头

中共正在加强对中国互联网巨头的政治控制。政府正在推进的收入再分配计划让人回想起毛泽东时代的群众运动。   

德语媒体：中国经济为何能持续增长?

《商报》认为，中国监管部门近期频频对私营企业进行干预，让全球投资者都感到不安，担心中国失去全球经济稳定器的作用。《每日镜报》则批评说，北京大力干预私营经济，将导致投资者不敢投资中国企业，导致中国经济缺乏足够的创新资金。  

中国新立法计划 企业将受更严格监管

中国国务院8月11日公布了2021-2025年度的《法治政府建设实施纲要》，提出要针对科技创新、反垄断、文化教育以及“涉外法治”等“重要领域”加强立法。路透社及法新社都认为，这意味着北京对经济界的监管力度将进一步加大。  

专访：不能只掐中国脖子 美国得保持科技领先

美国参议员舒默（Chuck Schumer）正要求国会起草法案，希望加强美国在关键技术领域的发展，以抗衡中国。专家告诉德国之声，过去特朗普政府针对中国科技的制裁只能是暂时性措施，长远必须得加强自身竞争力。  

报告：人工智能 美国遥遥领先 中国正在追赶

一份研究报告显示，美国在人工智能的研发与使用上仍遥遥领先，中国正在迅速发展，欧盟则有所滞后。  

专访：负面消息不断，中国经济值得担忧吗？

经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。  

客座评论：中美系统性竞争开启 谁能抢占经济先机？

2021年是中美“系统性竞争”的正式开始。西方可能还蒙在鼓里，但中国政治精英早已把这种压力列为议事日程的重头戏。享有疫情复苏经济红利的北京能否打响这头一炮？  

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