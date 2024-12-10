客座评论：王金平两岸新论述，民共都不会接受

台湾前立法院长王金平近日发表关于两岸关系的新论述，：“治权互不隶属，主权同而不分”。这一说法具体含义为何？和此前关于两岸现状的描述有何异同？又是否能得到各方的认同和接受？

曾多年担任台湾立法院院长的王金平是台湾政坛最具资历的政治人物之一 图像来源: Eddie Cheng/dpa/picture-alliance

（德国之声中文网）今年84岁的台湾前立法院院长王金平在 “中道和平联盟智库”成立会上，抛出了他的两岸关系新论述 “治权互不隶属，主权同而不分”，用他的话说，尊重两岸分治的事实，但不放弃两岸人民共同追求中华民族福祉的机会；接受现实的状态，但不否定历史的情感。“分治而不分立”是两岸现阶段化解对立，打开僵局，创造和平契机的最务实作法。

王金平其人在台湾政坛有争议，但也是蓝绿都能接受的政治人物。他在政治光谱上属于国民党，但也是国民党内的本土派。而国民党本土派在大陆这边看来，属于“偷梁换柱”的独台势力，和民进党的台独没有本质区别。他这回提出的这个两岸新论述，就有岛内舆论认为是国民党本土派要构建一个处理两岸关系的新主张。

王金平论述回应北京关切

目前两岸的政治僵局来源于找不到双方都能接受的新提法、新主张。相对大陆，台湾的情况更复杂些，它有两个在政策主张上不同的党，九二共识在台已成为一个具有高度争议的政治名词，蓝绿都不接受，但国民党提不出新的论述，民进党虽然抛出了两岸“一边一国、互不隶属”，可这一台独主张大陆显然不会接受，民进党对推动两岸恢复政治交流其实兴趣也不大。当下台海被认为是世界最危险的地方，在这种情况下，王的这个新论述，从努力探索化解两岸危机之道的角度来说，是值得肯定的。

王此论已得到包括国民党主席朱立伦和马英九基金会执行长萧旭岑等在内的蓝营的认可。一些人还把它与马提出的两岸“主权互不承认、治权互不否认”相提并论，认为两者含义接近。不过，单从字面意思看，王的论述比马的论述更偏积极一点，马强调的是台湾大陆对对方的主权互不承认，实际是要回避主权这一棘手问题，而主权认同的问题不解决，正是两岸僵局的症结所在。王敢于正视该问题，并且强调台湾大陆主权的同一性，即共同认同一个中国，虽然他只说主权而未言一中，但如果两岸主权同一，当然就会内在推出这个主权是“一个中国”，否则主权就不可能“同”了。从这点来看，王的论述回应了大陆对两岸主权的关切。

然而，这是否意味大陆会接受王的两岸新主张吗？大概率不会。尽管王此论内含两岸主权是一中之意，但毕竟表述用的是一个抽象的“主权”名字而非“中国”这个具体的指称。大陆一直坚持“九二共识”是处理两岸关系的政治基础和官方交流的前提条件，抽掉或排除这个基础和前提，两岸关系就会地动山摇。尽管民进党否认“九二共识”两岸也没有出现大陆官方口中的“地动山摇”，但是确实导致了两岸的政治冷淡和如今的紧张局面。

专访联电前董事长曹兴诚 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

寻找“九二共识“替代品

所谓“九二共识”，其含义用大陆的话说，两岸各自以口头方式表述“海峡两岸均坚持一个中国原则”，国民党则称之为“一中各表”。严格来讲，大陆和国民党对“九二共识”含义的解读是有差异的，并不完全一致，但由于双方对一中的具体内涵都有意模糊，所以创造一个两岸政治交流的模糊空间。然而，在台湾再次政党轮替，民进党执政后，国共达成的“九二共识”被民进党抛弃，并且指控“九二共识”就要卖台，这样一来，“九二共识”这个名称在台湾成了政治禁忌，连国民党都不敢再用。王金平在提出新论述后，也表示不会接受“九二共识”。

延伸阅读——专访: 习近平与民进党污蔑“九二共识”

大陆当然也意识到岛内出现的政治新生态，以及“九二共识”在台湾无人接受的现状。大陆对台人士曾表示，如果台湾觉得“九二共识”的提法不好，可以不用，双方找到一个都可接受的新提法。但台湾方面一直没有提或者也提不出可让大陆接受的新说法。既如此，大陆也就坚持把“九二共识”作为两岸政治交流的基石，并且一再对此强调，给台湾的感觉，大陆就是不想放弃“九二共识”。

延伸阅读——专访：从来就没有“九二共识” 台湾是主权国家

虽然基于台湾政治现实，大陆官方对“九二共识”的替代论述持开放态度，然而，这并不表明台湾随意找个什么说法大陆就会认可。大陆的态度或许是，“九二共识”可以不用，但从习近平今年4月在和马英九的会谈中提出的“两岸同属中华民族”主张来看，新论述至少必须包含“中华民族”这个名称，而非仅仅有这层含义。这应该是大陆底线。如此看来，王关于两岸的新论述，显然达不到大陆的要求。

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“通关密语”难寻 两岸僵局无解

那么，民进党会接受王的这个论述吗？估计也难。王的论述提出有几天，民进党还未见到有多少台面政治人物对此有过表态，立委沈伯洋倒是发话了，但是他批评王此论乃是“一国两制”，想用话术再次欺骗台湾人。沈的态度可以说也就代表了民进党的态度。至少从赖清德的角度看，他那么辛苦地在台湾灌输“台湾国”的意识和标识，是不可能接受两岸主权同一论的。也许部分温和绿营人士出于推进两岸交流的现实需要，勉强认可王的提法，然而，对于激进绿营人士来说，他们的使命就是追求台独，任何带有中国印痕，有可能联想到两岸主权同一的主张和论述，都是要清除的，如何能让这种论述和主张堂而皇之成为两岸政治交流的“通关密语”？

两岸目前的僵局很难打破。王金平在前述智库成立会上有一段话说得好，他说，就算是再错综复杂的问题，只要能排除意识型态的干扰，回归理性，追根溯源，回到最根本的历史事实，都可以找到合理可行的解决之道。可惜，从意识形态的光谱看，民、共所坚守的思想和意识形态过于僵硬，缺乏弹性，这导致双方达成政治交集的可能性几乎为零，从而使得本来也许可以通过变通方式来暂时悬置某些棘手问题的解决之道也被堵死了。当双方僵化的政治立场和主张不能放松，就只能继续僵持，事情也就会变得越来越坏，越来越失控。当下台海局势正如此。

北京将如何解决台湾问题 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。