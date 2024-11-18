客座评论：特朗普2.0对中国是否会超级强硬

如果在和中国打新一轮贸易战的同时，在台湾问题上对中国发难，很可能会引发中美之间的军事冲突，而这将不符合特朗普任内没有对外打过一战争的人设。

特朗普与卢比奥2024年11月美国总统大选前一天 图像来源: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）政治观察家常从一个新政府的人事任命来观察它将要实行的政策。特朗普此次以全胜姿态重返白宫，在选后不久，公布了他内阁团队的多数提名，目前只有财经官员等不多的几个重要部门职位尚未宣布。对已提名的特朗普新政府人选，许多人的印象是真的很"特朗普"，只有他才做得出来。有评论认为，特朗普的内阁团队，用两个词来形容，是"颠覆"和"报复"，前者指的是他要颠覆华盛顿建制派多年来构建的政府体系和结构；后者指的是他要报复民主党这些年来对他的政治和司法迫害。

是否如此，接下来可以进一步观察。然而，有一点几乎所有人都不会反对，即他的内阁团队，是要反中挺以，对中国超级强硬。这尤其表现在国务卿和国安顾问这两个关键职位的人选上。卢比奥成了国务卿的候选人，沃尔兹成了国安顾问的候选人，这二人一个出自参议员，一个出自众议员，都以反中知名，尤其卢比奥的反中色彩更鲜明，中国舆论给他一个"反华急先锋"的封号，中国政府还把他列人制裁黑名单。不管特朗普出于什么动机提名他为国务卿，不会不知道他被制裁这个事实，却仍要把他放在国务卿这个重要职位上，很难让人不相信特朗普是要摆明和中国对着干。

中国最在乎关税和台湾

对中国来说，最在乎的有两个事情，一是台湾，二是关税，这两个事情最可能和美国发生剧烈冲突。尽管主掌关税的贸易代表还没有着落，但人选已经备好，大概率会是特朗普第一任期的贸易代表莱特希泽。此公是关税战的老将，在贸易问题上非常强硬，特朗普任内的美中贸易战，就是由他一手策划和主导的。鉴于特朗普这次在竞选期间提出对中国全部出口美国的产品加征高达60%的关税，若这一政策主张落实下来，莱特希泽当然是最好的不二人选，现在不明确的是，这60%的关税，是一次到位，还是分两次进行，以及时间早晚，但这个事情做是要做的。

由于中美贸易的不对等，中国政策工具箱中没有足够多的反制工具，比起台湾问题，特朗普的关税战对中国的威胁更大，也更让中国政府头疼。因此，特朗普2.0美中两国激烈的战略对抗首先会在关税问题上表现出来。尽管美国两党现在都把中国作为最大的战略对手，但民主共和两党或者拜登和特朗普对这个战略对抗的优先顺序的理解是不一样的。拜登更多着眼于技术上的围堵和脱钩，以及地缘政治上的对抗；特朗普可能更喜欢直接拿关税向中国开刀，在关税问题上显示他的超级强硬。对地缘政治特别是中国政府奉为核心中的核心的台湾问题，特朗普当然也会表现出对抗的姿态，但是否像他的国务卿和国安顾问的人选表面上显示的那样超级鹰派色彩，倒不一定。

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卢比奥担任国务卿

有一种说法认为，特朗普的支持者觉得卢比奥"血统"不纯，他不是特朗普MAGA运动的最坚定的支持者，反对特朗普提名他做国务卿，而特朗普最后还是选择他，考虑的是他的拉美裔背景。因为这次总统选举许多拉美裔选民把票投给了特朗普，特朗普要回报给拉美裔选民，就把卢比奥提名为国务卿人选，这样对2026年的国会中期选举以及2028年的总统大选，让共和党继续得到拉美裔选民的支持。假如特朗普确有此考量（当然还会有其他的因素），那表明他是从美国内政的角度去思考国务卿的人选，对外政策或许不是他接下来施政的重点。

另外，虽然美中关系重要，但国务卿是对全球的外交，美中外交只是美国全球外交的一部分，所以特朗普提名被中国制裁的卢比奥担任国务卿，并不意味着特朗普一上来， 就要和中国搞坏关系，特别在台湾问题上，要挑衅中国，给中国一个下马威。

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赖清德只能过境夏威夷和关岛

似乎有两个材料来佐证这一点。第一个材料是，在特朗普选胜后，据说赖清德有意要给他打电话表示祝贺，但被特朗普拒绝了。这就表示他意识到台湾问题在美中关系中的敏感性，而不想重蹈2016年当选后蔡英文和他通话的那种鲁莽动作。至少特朗普还没考虑好尚未上任就让美中关系变得更怀。第二个材料是，赖清德打算不久过境访问美国，可是拜登政府只允许他在夏威夷和关岛落地，而不像之前蔡英文可以在纽约和洛杉矶中转。这个过境访问的接待规格可以说大大降低。按理，候任国务卿卢比奥应该向布林肯提出比照蔡英文的待遇。这样做并非是要去干预现政府的决策。四年前拜登候任政府已做过一回。当时特朗普任内的驻联合国大使要访问台湾，人据说都到机场，马上要起飞，硬生生被候任国务卿布林肯一个电话挡下了。

卢比奥没有这样做，当然不是他不爱台湾，相反，他非常挺台。特朗普第一任期的末尾，就是由他在国会推动出台台湾旅行法，解除对台官员来美的旅行限制。只能把他没有干预，理解为他从特朗普拒绝赖清德的电话外交，看到特朗普也许并非像他那样强烈反中。特朗普要的是美中贸易的平衡，对中国商品征收高关税，对在地缘政治上和中国全面对抗，或许并不十分感兴趣。如果以候任国务卿的身份，贸然干预现政府的决策，提高赖清德过境待遇，然后惹得中国当局抗议，演出又一场军演，让特朗普怪罪下来，或许国务卿就做不成了。

特朗普将自己把握对华关系

这说明在台湾议题上，特朗普虽然选了一个反中的鹰派做国务卿，执掌美国外交大权，但也许他不会像第一任期那样，放权让国安团队去处理对华外交特别是对台事务，而是外交决策，特别是对华外交，又尤其对台外交，牢牢掌控在自己手上，国务卿、国安顾问等，只是具体执行者。这也符合特朗普对台湾和中国大陆的所谓笔尖和桌子的看法。八年前他曾对台湾和大陆有这个比喻，表明台湾在他心目中是不太受重视的，因此在他第一任期的后半段，面对新冠疫情对选举不利的打击，他因为怪罪中国而把涉台事务交给国安班子去处理。

但如今特朗普王者归来，内政外交他都要全掌控。处理中国问题又是外交重点，中国问题的重中之重则是关税战，如果在和中国打新一轮贸易战的同时在台湾问题上对中国发难，很可能会引发中美的军事冲突，不符合他任内没有对外打过一仗的人设。中国官方智囊已经表态，不论是美国在经济上对中国伤害太大，还是美国鹰派对中国逼得太紧，中国最后极可能选择武统台湾来反击特朗普。也许中国政府已把这个信息传递到了特朗普那儿。

总结起来，特朗普在关税议题上会对中国超级强硬，但在外交和地缘政治上，尤其面对台湾问题，是否因为挑选了反中"先锋"做国安官员，而显示也对中国超级强硬，现在还不能匆忙下这个判断，需要有更多的事实出来。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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