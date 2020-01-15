客座评论：特朗普要成就的大交易在哪里?

（德国之声中文网）随着特朗普和中方代表在协议上签字，中美这世界上最大的两个经济体就贸易问题的磋商，终于达成了一个阶段性的成果。有总比没有好，因为协议是自愿的，所以任何一方总是觉得签了比不签好，才会坐在一起签字。所以，别管对方所得是不是大于自己所得，自己比一下自己没有协议情况下总是改善了的。这就是经济学上认为的双赢，也许并不和常识中的"赢"有完全一致的理解。

这份协议的内容很丰富。粗略上看，前面几章都是在讲知识产权和金融服务的，让人怀疑这究竟是不是一个有关于"贸易"的协议。到了第六章，双方才就扩大贸易大致给出了一个数字。不过细细一想，这个貌似扩大贸易的安排，实际上并没有什么让人担心的。特朗普先生折腾了两年想要成就的大交易，颇有名不副实的嫌疑。

首先，协议要求中方从2020年起，在原来（2017年）的基础上扩大进口，至少多进口2000亿美元。这个数字听上去不小，因为2017年按照中方统计对美进出口总额才5836亿美元，占比达到了三分之一。但实际上这是两年的总和数字，分摊到每年，平均才1000亿美元。

其次，这是包含了服务贸易在内的。其中双方约定的服务贸易增加额是大约380亿美元。而在金融旅游教育等服务贸易中，中国本来就是逆差状态，进一步开放这些服务贸易领域是未来中国的大势所趋，可以预计这个领域的扩大贸易完成起来并无什么难度，搞不好中国政府的担忧不是完不成，而是会不会超额完成太多。而扣除了这个部分以后的传统意义上的实物进出口额，协议要求的增加额只是大约1620亿美元，两年平均下来，每年不过是810亿美元左右（按照协议2020年涨幅较低是630亿美元，而2021年是990亿美元）。

本人作者沈凌

那么这个1620亿美元是什么概念呢？完成起来有没有压力呢？

假设中国对美的出口受到美方加征关税（现在还有大量的关税并没有取消）的影响，而保持不变；那么未来两年对美进出口总额将会增加到6826亿美元左右。但是实际上2018年和2019年的两年，尽管受美国的关税影响，双方的贸易额仍然稳定在了6000亿美元左右（其中2018年是6335亿美元，而2019年下降到5700亿美元左右），所以6826亿美元的要求，也只是两年增长14%不到而已。

那么是不是这个增速太高了，不好完成呢？如果看一下过去几年中国对外进出口总额的变化情况，你就会发现完全不是那么回事。

2017年中国进出口总额达到了4.1万亿美元的水平，2018年增长超过10%，达到了4.62万亿美元。2019年，虽然国家统计局认为中国对外进出口总额继续增长了一万亿人民币，按照人民币结算的话还有3.4%的涨幅，但是由于去年的人民币对美元汇率有所下降，按照美元结算的话，很有可能这个涨幅不保。即便如此，也不会出现下降。

而未来两年，外贸环境如果比较稳定，而中国的经济增长率继续保持在目前的水平，进出口总额继续增长应该是题中之义。即便还是按照2019年这样的艰苦的外部条件下的增速计算，未来两年后的中国对外进出口总额，总不会小于4.86万亿美元（按照每年一万亿人民币的涨幅计算，汇率保持不变）。这样看起来，协议要求下的2021年中美进出口额占整个中国对外进出口总额的比例，大约是14.04%。还不如2017年这个起始点的14.21%！真不知道特朗普要的到底是扩大贸易呢，还是缩小贸易？

观看视频 01:08 分享 中美簽署第一階段貿易協議 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3WHTK 中美簽署第一階段貿易協議

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。