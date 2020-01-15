 客座评论：特朗普要成就的大交易在哪里? | 经济纵横 | DW | 17.01.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

客座评论：特朗普要成就的大交易在哪里?

中美在反复谈判后终于签订了第一阶段贸易协议。中国国内有批评声音认为，中国承诺大幅增加进口，而美国对华关税则基本维持不变，因此中国是"吃亏"的一方。经济学者沈凌指出，事情并不像表面看这么简单。

USA Soja-Produktion (imago/ZUMA Press/J.-B. Forbes)

第一阶段贸易协定拯救了美国豆农? 很难说!

DW.COM

中美之间的第一阶段贸易协议酝酿已久，终于在1月15日由美国总统特朗普和中国副总理刘鹤正式签署。中国除了承诺将会扩大进口2000亿美金的美国商品之外，也承诺将进行一系列实质改革。美国方面的关税则除了少部份有降低，大部份则维持不变。 (16.01.2020)

中美在经历了18个月后的贸易战终于迎来了第一阶段贸易协议。除了關稅未除，中國还承諾兩年内增购2千億美元商品。德国之声专访中国宏观经济专家沈凌，请他分析这项协议对中国经济的影响。 (16.01.2020)

（德国之声中文网）随着特朗普和中方代表在协议上签字，中美这世界上最大的两个经济体就贸易问题的磋商，终于达成了一个阶段性的成果。有总比没有好，因为协议是自愿的，所以任何一方总是觉得签了比不签好，才会坐在一起签字。所以，别管对方所得是不是大于自己所得，自己比一下自己没有协议情况下总是改善了的。这就是经济学上认为的双赢，也许并不和常识中的"赢"有完全一致的理解。

这份协议的内容很丰富。粗略上看，前面几章都是在讲知识产权和金融服务的，让人怀疑这究竟是不是一个有关于"贸易"的协议。到了第六章，双方才就扩大贸易大致给出了一个数字。不过细细一想，这个貌似扩大贸易的安排，实际上并没有什么让人担心的。特朗普先生折腾了两年想要成就的大交易，颇有名不副实的嫌疑。

首先，协议要求中方从2020年起，在原来（2017年）的基础上扩大进口，至少多进口2000亿美元。这个数字听上去不小，因为2017年按照中方统计对美进出口总额才5836亿美元，占比达到了三分之一。但实际上这是两年的总和数字，分摊到每年，平均才1000亿美元。

其次，这是包含了服务贸易在内的。其中双方约定的服务贸易增加额是大约380亿美元。而在金融旅游教育等服务贸易中，中国本来就是逆差状态，进一步开放这些服务贸易领域是未来中国的大势所趋，可以预计这个领域的扩大贸易完成起来并无什么难度，搞不好中国政府的担忧不是完不成，而是会不会超额完成太多。而扣除了这个部分以后的传统意义上的实物进出口额，协议要求的增加额只是大约1620亿美元，两年平均下来，每年不过是810亿美元左右（按照协议2020年涨幅较低是630亿美元，而2021年是990亿美元）。

China Dr. Shen Ling (privat)

本人作者沈凌

那么这个1620亿美元是什么概念呢？完成起来有没有压力呢？

假设中国对美的出口受到美方加征关税（现在还有大量的关税并没有取消）的影响，而保持不变；那么未来两年对美进出口总额将会增加到6826亿美元左右。但是实际上2018年和2019年的两年，尽管受美国的关税影响，双方的贸易额仍然稳定在了6000亿美元左右（其中2018年是6335亿美元，而2019年下降到5700亿美元左右），所以6826亿美元的要求，也只是两年增长14%不到而已。

那么是不是这个增速太高了，不好完成呢？如果看一下过去几年中国对外进出口总额的变化情况，你就会发现完全不是那么回事。

2017年中国进出口总额达到了4.1万亿美元的水平，2018年增长超过10%，达到了4.62万亿美元。2019年，虽然国家统计局认为中国对外进出口总额继续增长了一万亿人民币，按照人民币结算的话还有3.4%的涨幅，但是由于去年的人民币对美元汇率有所下降，按照美元结算的话，很有可能这个涨幅不保。即便如此，也不会出现下降。

而未来两年，外贸环境如果比较稳定，而中国的经济增长率继续保持在目前的水平，进出口总额继续增长应该是题中之义。即便还是按照2019年这样的艰苦的外部条件下的增速计算，未来两年后的中国对外进出口总额，总不会小于4.86万亿美元（按照每年一万亿人民币的涨幅计算，汇率保持不变）。这样看起来，协议要求下的2021年中美进出口额占整个中国对外进出口总额的比例，大约是14.04%。还不如2017年这个起始点的14.21%！真不知道特朗普要的到底是扩大贸易呢，还是缩小贸易？

观看视频 01:08

中美簽署第一階段貿易協議

 

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

 

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

相关音频视频

中美簽署第一階段貿易協議  

相关内容

Peking Staatsbesuch Trump in China

中美协议内容将曝光 白宫强调不会降关税 15.01.2020

特朗普的贸易战所付出的代价不菲。事实证明贸易战对美国制造业的竞争力和就业机会所造成的影响比以前所以为更广泛，深入和持久。现在就算协议想要扭转局势，许多目标也被专家认为不切实际。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen

中美签署第一阶段协议 采购大增关税基本不变 16.01.2020

中美之间的第一阶段贸易协议酝酿已久，终于在1月15日由美国总统特朗普和中国副总理刘鹤正式签署。中国除了承诺将会扩大进口2000亿美金的美国商品之外，也承诺将进行一系列实质改革。美国方面的关税则除了少部份有降低，大部份则维持不变。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen

专访:初步贸协有助于稳定中国产业链 16.01.2020

中美在经历了18个月后的贸易战终于迎来了第一阶段贸易协议。除了關稅未除，中國还承諾兩年内增购2千億美元商品。德国之声专访中国宏观经济专家沈凌，请他分析这项协议对中国经济的影响。

广告
Südkorea Seoul mysteriöse Lungenkrankheit aus China (picture-alliance/Yonhap)

武汉肺炎新病毒“可能人际传播”

某些迹象显示，导致中国武汉发生新型肺炎的病毒属于一种已知病毒种类，可能很快能被遏制。世卫组织周二发出警告，称这种在中国传播的新型冠状肺炎病毒传播范围可能扩大。该组织以及中国方面均表示，这种病毒可能在人际间传播。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  